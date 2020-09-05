川普對中再下重手：規模僅次於台積電的中芯國際，可能被列入貿易黑名單

《路透》昨（4）日獨家報導，美國國防部官員昨表示，川普政府正在考慮將中國最大的晶片製造商中芯國際集成電路製造有限公司（SMIG，簡稱中芯國際）列入貿易黑名單。中芯國際在晶片產業規模是全球第2大，僅次於台積電，若真被美國制裁，可能使晶片製造設備商和代工業進行一番重整。

《路透》引述國防部發言人說法，稱國防部正在與商務部、能源部和各州機構合作，研究是否對中芯國際採取制裁行動。報導指出，目前還不清楚其他部會的意向；若中芯國際被列入黑名單，未來無論是美國代工廠或原料供應商在出貨給中芯國際時，都很難申請到證照。

報導指出，川普政府經常透過將企業列入「實體清單」（Entity list，即黑名單）來打擊中國產業，目前有逾275家中企在實體清單上，包含被美方認為替共軍情報機構作倀的通訊設備商華為和中興通訊、以及被指控製造監視器監控新疆維吾爾人的海康威視。

中芯國際在全球晶片製造業裡僅次於台積電，積極尋求代工廠量產機會，冀望與台積電匹敵。《路透》指出，美國商務部早前制裁華為，要求使用美企技術的華為晶片製造商也都必須申請美國證照，才能供貨給華為。而中芯國際正是華為晶片供應商之一，實際上早就受到美國商務部的限制。

中芯國際若被列入黑名單，提供晶片製造設備的美國企業如科林研發（Lam Research）、科磊（KLA Corp）、應用材料公司（KLA Corp）都可能受到影響。

美國上月將24家中國公司和特定人士列入實體清單，稱這些企業和人物與中國在南海擴增軍事設施和活動有關，是美方首次對南海爭議做出制裁行動。《路透》指出，國防部在過去幾個月列出兩份中國公司清單，指稱它們是共軍控制的企業，這使川普有權將這些公司都列入制裁手段更嚴格的黑名單，不過迄今還未有任何作為。

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責任編輯：林宜萱

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