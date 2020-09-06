親近捷克文化，不妨從古典音樂開始——認識捷克「民族主義音樂」四巨人

捷克國會議長訪問台灣，這是多年來歐洲國家訪台的最高級別人士。捷克冒著中國政治打壓，還堅持訪台，殊非易事。可以預期，在台灣掀起一股捷克熱，捷克文化會在台灣升溫。

而在捷克文化中，最有名的莫過於捷克的音樂和文學。

捷克的文學界有著名的哈維爾（Václav Havel）和米蘭昆德拉（Milan Kundera），更老一點的有寫了《好兵帥克》的哈謝克（Jaroslav Hašek）。但文學依賴語言作為媒介，語言上的隔閡妨礙其他語言慣用者的欣賞。即便通過翻譯，往往也不能盡數欣賞其精妙之處，對於詩歌這種嚴重依賴音律的體裁更是如此。

因此，人人都知道哈維爾是個詩人（和劇作家），但沒有太多人真正讀過哈維爾的詩歌作品。米蘭昆德拉寫小説，其翻譯障礙沒有這麽大，但他自認是個「法國作家」（他流亡和歸化法國籍），重要的作品如《生命不能承受之輕》和《笑忘書》不是先以法文版發行，就是乾脆像《不朽》用法文寫成。他不能被完全視爲一個「捷克作家」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 曾於2004年訪台的捷克前總統哈維爾（左）也是知名文學家。

相反，音樂不以文字為載體，全人類都可以理解和欣賞。捷克音樂非常有名。在捷克有句話「每個捷克人都是音樂家」（ "Co Čech, to muzikant"）。在維基百科中說「音樂是捷克最普及的引述形式」。

捷克在古典音樂上成就輝煌。因此，認識捷克文化不妨從捷克古典音樂開始。

在浪漫主義獨樹一幟，以民族主義音樂崛起

西方近代音樂史一般從文藝復興時期開始算。在文藝復興時期到巴洛克時期再到古典時期，捷克音樂都在歐洲的邊緣位置。巴洛克時期的波希米亞人澤倫卡（Jan Zelenka）和古典時期的波希米亞人杜錫克（Jan Dussek）是比較傑出的代表；後者作爲第一批歐洲鋼琴大師，在鋼琴音樂史上有很重要的地位。但他們的音樂在現在都稱不上廣泛流傳。

捷克的古典音樂真正的崛起是浪漫主義時期。作爲原先的音樂邊緣地帶，捷克音樂能崛起的原因在於先行一步，在19世紀歐洲的民族主義浪潮中，找準了「民族主義音樂」（Musical Nationalism）這個突破口。

19世紀是東歐音樂的崛起期，東歐各國，包括俄羅斯，相繼出現有國際影響力的作曲家，但其模式有所不同。

東歐作曲家中，波蘭的蕭邦（Frederic Chopin）和匈牙利的李斯特（Liszt Ferenc，匈牙利人名的姓氏在前）等人，只比捷克的「音樂之父」史麥塔納（Bedrich Smetana）稍早，其成就和更晚一些的捷克作曲家德弗札克（Antonín Dvorák）在伯仲之間。但沒有人把蕭邦和李斯特歸在「民族主義音樂」陣營，因爲他們雖然是東歐人，但依然代表著巴黎音樂這條路線（他們長期在巴黎生活）。其中蕭邦把一些波蘭舞曲（如瑪祖卡、波羅尼茲舞曲等）引入西方主流音樂，但其内核還是浪漫主義的，而且也沒有帶動波蘭音樂的潮流。李斯特更是浪漫主義的旗手。

俄羅斯也有「民族主義音樂」。俄羅斯的「音樂之父」格林卡（Mikhail Glinka）比史麥塔納更早實踐民族主義音樂，俄羅斯此後的「五人團」（Mighty Five）也很有名。然而，在整個19世紀，俄羅斯音樂成就最高人是柴可夫斯基（Pyotr Tchaikovsky）。而他卻不走民族主義路綫，被視爲西歐式的浪漫主義。五人團雖然有名，但五個人的作品加在一起，其名曲的數量和品質都不如柴可夫斯基。這多少令俄羅斯的民族主義音樂相形失色。

至於其他國家的民族主義音樂，誕生國際知名的音樂家的時間就更晚了，比如芬蘭的西貝流士（Jean Sibelius），羅馬尼亞的艾內斯科（George Enescu），匈牙利的巴爾托克（Bela Bartok）和高大宜（Kodály Zoltán），他們都活躍在19世紀末期到20世紀。

從「民族主義音樂」這點上說，捷克的古典音樂是獨樹一幟。和其他國家相比，捷克民族主義音樂作曲家數量多，至少有四個世界級別的作曲家：史麥塔納、德弗札克、楊納傑克（Leoš Janáček）、馬爾蒂努（Bohuslav Martinů）；這些作家產量大（德弗札克和馬爾蒂努都非常高產），作品還具有連續性（延綿過百年）。

結合三區文化歷史，作為民族主義音樂先鋒

捷克的民族主義音樂爲何這麽成功？民族主義音樂的特色在於發掘民間音樂素材，包括旋律和節奏。而捷克民間音樂方面有強大的傳統。捷克現在的領土由三塊歷史區域組成：波希米亞、摩拉維亞（Moravia）和（捷屬）西利西亞（Silesia）。波希米亞作爲首都布拉格的所在地，是捷克的重心，誕生了大批著名音樂家；波希米亞主義（Bohemianism）舉世聞名（但波希米亞主義指的是在波希米亞生活的吉卜賽人），音樂就是其中一部分。波希米亞也貢獻了「波爾卡」這種著名的舞曲曲風。

摩拉維亞在捷克音樂史上的地位同樣重要，甚至更重要，因爲摩拉維亞民間音樂非常強悍，捷克的民族主義音樂家倒是更多從摩拉維亞的民間音樂中吸取養分。

光有音樂素材還不行，還要有音樂家發掘、整理、改編、及把它們用於表現民族主義題材。在這個方面，捷克的音樂之父史麥塔納功不可沒。

捷克音樂四巨人

史麥塔納（Bedrich Smetana，1824－1884）

史麥塔納最著名的作品有兩部。一是交響詩組曲《我的祖國》（Má vlast）。顧名思義，這部音樂的最大賣點就是民族主義：六部交響詩分別描繪了捷克的自然風光和傳説。其中第二部交響詩〈莫爾道河〉更是名篇。一是歌劇《被出賣的新娘》（The Bartered Bride），被認爲是捷克歌劇真正的開山之作，不但題材是捷克的，當中還採用大量捷克曲式以及充滿民間音樂性的旋律。

德弗札克（Antonín Dvořák，1841-1904）

捷克最有名的古典音樂作曲家莫過於德弗札克。在一本美國人Phil G. Goulding寫的《古典音樂家50大》中，德弗札克排在第13，在李斯特和蕭邦之前。具體排名見仁見智，這本書也只能算一家之見的音樂入門著作。但德弗札克可穩居古往今來最偉大的作曲家的前20名，大概沒有太大異議。

德弗札克佳作無數，其最大的特點是旋律特別出衆，在這一點上大概只有柴可夫斯基方可比擬。其同時代的大作曲家布拉姆斯（Johannes Brahms）非常羡慕德弗札克能源源不斷地產出旋律。順便說一句，布拉姆斯當時貴為傳統音樂陣營的精神領袖，與華格納（Richard Wagner）陣營相對，正是他慧眼發現德弗札克的才華，加以大力提攜。

德弗札克最有名的作品是《第九號新世界交響曲》，幾乎每個樂章的主旋律都非常動聽。第二樂章的〈思故鄉〉，或許是貝多芬第九交響樂第四樂章〈歡樂頌〉之後最膾炙人口的交響樂旋律。由於這首樂曲是德弗札克在美國旅居時寫成（他在1892-1895之間擔任美國國家音樂學院總監），題材又和美國有關，於是美國人喜歡把德弗札克的這部作品和美國拉上關係，視爲「美國音樂」。這樣「搶歷史遺產」的事在美國不多見，從另一個側面也可以反映這部作品的成功。

德弗札克的兩套斯拉夫舞曲（共16首）直接吸收摩拉維亞音樂的靈感，是捷克民族主義音樂的頂尖之作。它們本來是受布拉姆斯的匈牙利舞曲啓發寫成的作品。論名氣，斯拉夫舞曲可能稍微在匈牙利舞曲之下。但匈牙利舞曲中幾乎沒有布拉姆斯的原創旋律（有的舞曲甚至還不是真正民間音樂，而是有明確作者，卻被布拉姆斯誤以爲是民間音樂），但斯拉夫舞曲的旋律絕大部分是德弗札克原創。這點又在匈牙利舞曲之上。

德弗札克最有名的小品〈幽默曲〉大概更家喻戶曉。它本是鋼琴曲，有人認爲，它是貝多芬〈致愛麗絲〉之後最家喻戶曉的鋼琴曲。但實際上，似乎改編為小提琴的版本比原先的鋼琴版更流行。改編的小提琴曲被收錄在著名的小提琴教材《鈴木教學法》（Suzuki Method）中，是該系列教材收入的曲目中，按順序計，第一首屬於被各小提琴大師納入常規性演奏曲目庫（即不單純是練習性的曲目），其影響可見一斑。

德弗札克雖然不以歌曲作品而出名，但他寫的〈母親教我的歌〉卻足以躋身最有名的古典歌曲之列。這首歌既動聽，又不特別難唱，於是演唱和錄製過這首歌的歌手橫跨性別和領域：演唱古典歌曲的歌手、唱歌劇的歌手、跨界歌手、乃至流行音樂的歌手。它同時也被改變為小提琴曲，和〈幽默曲〉一起，是德弗札克最著名的小提琴小品。

楊納傑克（Leoš Janáček，1854-1928）

楊納傑克是專門研究摩拉維亞（和其他斯拉夫地區）民歌的音樂理論家和民俗學者（folklorist），也是以此為素材創作音樂的「民歌音樂家」。在這方面，他比同樣特別以「民歌素材」進行創作聞名的匈牙利作曲家巴爾托克早了幾十年。不用説，他的作品充滿了捷克民間音樂風味。

對東亞大眾而言，楊納傑克的音樂相對冷門，沒有那麽耳熟能詳，但從「民族主義音樂」的角度，他比史麥塔納和德弗札克「更正宗」。其《軍隊交響樂》（Military Sinfonietta）和兩部弦樂四重奏都能作爲入門。如果配合（美國的）時勢，那麽鋼琴奏鳴曲第一號〈自街頭〉（From the Street）或許更令人感觸，因爲它描述的是一個捷克青年在1905年的一次示威時被殺的事。

馬爾蒂努（Bohuslav Jan Martinů，1890-1959）

馬爾蒂努是捷克民族主義音樂傳統的最後一人。這時樂壇已經從浪漫主義跨入現代音樂的時期。他和巴爾托克一樣，根植於民族音樂，又勇於嘗試和創新各類新體裁和曲風。他以多產聞名，作品無數。是否欣賞得來現代古典音樂，對不少人來説是個不小的挑戰。但無論如何，其《鋼琴、定音鼓與管弦樂的雙重協奏曲》是不容錯過的佳作。光是以定音鼓作爲協奏曲中的獨奏樂器，就相當罕見。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航