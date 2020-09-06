台灣很強，我們不用一直當老二！「火箭阿伯」吳宗信，要讓台灣衛星搭MIT火箭上太空

搭火箭從紐約到巴黎只需要30分鐘，這樣的未來不遠了嗎？當地球承載太多工業、污染，許多企業家已經把眼界放到太空，更建立「太空旅遊業」。世界各國對太空經濟都野心勃勃，同時，在台灣也有一群人默默努力，由火箭阿伯——交大吳宗信教授，帶領的ARRC團隊，希望研發MIT火箭運載衛星上太空，迎向太空經濟新時代。

讓台灣做的火箭，載台灣做的衛星上太空

國立交通大學機械工程學系教授吳宗信，研究專長為稀薄氣體動力學模擬、火箭燃燒推進、非平衡低溫電漿模擬、電漿應用（生醫、農業、航太、工業）、平行科學計算等，致力於研發100% MIT火箭，運載衛星上外太空，帶領國立交通大學前瞻火箭研究中心（Advanced Rocket Research Center，縮寫ARRC）在2014年3月24日成功試射HTTP-3S火箭。

2015年，吳宗信教授在TEDxTalks發表演講，全程以台語及少許英文講解火箭集資計畫，並宣示要讓台灣擁有自主發射衛星的能力。2020年，ARRC再次啟動集資，邀請全民加入台灣太空隊，目標將混合式火箭加入姿態控制發射 100 公里，有朝一日不必委託他國代為發射衛星，而是以MIT火箭搭載台灣自製衛星升空。

還未踏進吳宗信教授的辦公室，先聽見走廊一頭傳來一句爽朗的：「我親像behind you啦」，台語夾雜英文的在地國際風，就像ARRC團隊的火箭，外殼標示著「火箭」二字的台語拼音Hoe-chi及客語拼音Fo-chien，純本土製造，即將飛向國際。

「火箭這種東西，要點了才知道有沒有成功。」

這場熱血火箭夢的起頭，說是誤打誤撞、玩票性質也不為過。吳宗信教授小時候家裡並不富裕，「一開始沒有想那麼多啦，哪裡有錢（補助）我就去唸了。」在美國讀了航太學後，2005 年參與國家「哈比特計畫（Hapith Project）」，研發將衛星發射上太空的火箭，後來計畫中止，但吳宗信教授卻做出興趣，回到交大後開了一門「類蔗糖燃料火箭（Sugar Rocket）」課程，跟學生們一起玩「沖天炮」。

2014 年，吳宗信教授帶著ARRC團隊成功發射大型火箭 HTTP-3S，這項成就讓他更深信台灣應該且有能力發展太空產業，卻一直沒有人敢做。吳宗信教授說：「像美國，他們從阿波羅（計畫）到現在，已經有民間做火箭的產業鍊，私人企業（發展）很快，但台灣不一樣。」這反而讓他更認為要為台灣做一點事，而且是一件很不一樣的事。

「台灣很強，我們不用一直當第二，我們可以做出MIT火箭。」

吳宗信教授在火箭夢萌芽之初，曾在2015年首次進行群眾集資，也曾試著獨立門戶，但在面臨發展方向、經營理念的歧異下，最終還是決定回歸學校做研究。儘管沒有待在原先創立的公司，但在產業走了一遭，讓他對台灣的產業實力信心十足，他強調：「台灣的各項產業可以拼出一支火箭，台灣就是一座科技島。」

回到交大後，他不放棄火箭夢，反而集結了一群志同道合的工程師持續研究，也向企業界的朋友募款，但2020年受到COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）影響，導致民間企業的金流不穩，讓他重新開始思考群眾集資這條路，沒想到發起後受到各方支持，第二次集資的速度是五年前的八倍以上。

發展太空產業既燒錢又費時，然而握有資金的企業和單位都想趕快看到成果，以至於在台灣，願意投資這項產業的人不多，再加上許多人瞻前顧後的性格，時常讓這塊寶島無法大放異彩，明明擁有精良的技術和人才，卻只默默做國際大企業的代工。吳宗信教授說：

「一件事情想做就要趕快去做，常常分析到最後你就怕了，還沒開始就放棄了，台灣很強啦。」

而他也期待台灣的國家太空中心擴編、提升層級，加入專研火箭的部門，「達到台積電的規模，打造台版NASA——TASA（Taiwan Aeronautics and Space Administration）！」

為何火箭字樣用英文拼音？答案很幽默

目前ARRC的火箭及工作服都是亮眼的橘紅，而火箭外殼上有「火箭」二字的台語拼音Hoe-chi及客語拼音Fo-chien。

吳宗信教授笑說：「我們的MIT火箭，要加上我們族群自己的語言」，用英文拼音是因為「比較漂亮啦！」而這架亮眼的混合式火箭，目標發射至100公里的高空，觸及太空邊界，完成必要的驗證後，距離載衛星入軌的目標便更近一步。吳教授說：「做火箭不是一蹴可幾，需要一步一腳印、反覆地測試，而每次的失敗都會帶來寶貴的經驗。」

有興趣的話，還要SWOT分析？做就對了！

SWOT分析為優勢（strength）、劣勢（weakness）、機會（opportunity）與威脅（threat）的英文首字母縮寫，通常用於分析一件事的優勢與劣勢。

在做火箭這條路上，吳宗信教授大部分時間都埋首於研究，但看著身邊的年輕人來來去去，不一定每個人都會以做火箭為志業，他認為做事有方法論，年輕人要提早把方法論內化、要有邏輯，不管事情困難簡單，不要用SWOT分析，而是用人時地物去判斷，缺少或不足的地方就想辦法補足。一時找不到目標也沒有關係，邊做邊找，重要的是找到「真的興趣」，至於怎麼確定「一生的志業」呢？吳宗信教授半開玩笑地說：「就是要你做三天三夜不休息都不會累。」

吳宗信教授表示，如果有一件事可以撼動社會的架構、價值觀，又能讓大家團結，凝聚中心思想，而這件事沒有人做，為什麼不做？他說：「我就來做。」

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航