網民號召「9.6九龍大遊行」，預料警方部署2千警力應付

香港有Telegram頻道發起明日於九龍遊行，反對北京推行《港區國安法》及港府押後立法會選舉等。警方今（5）日指明日將會「迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟」。有傳媒報導指警方將安排2千警力應付。

有網民發起明（6）日九龍大遊行，根據相關Telegram頻道顯示，遊行是要反對《港區國安法》、健康碼及押後立法會選舉，預料將在明日下午2時30分在九龍佐敦道一帶遊行至登打士街，但也明言會因應警方部署而隨時「轉場」。

#Sept6 #9月6日 #九龍 #遊行 活動名稱: 9月6日九龍大遊行 日期: 9月6日 (星期日) 時間: 1430 (屆時請自行開始遊行 ) 路線: 由佐敦道沿彌敦道往亞皆老街 ( 若有狗隻打斷 請自行進入內街 ) 活動性質:... Posted by 96九龍遊行 on Friday, August 28, 2020

相關Telegram頻道截至9月5日晚上7時，有至少9千名追蹤者、另約1,500人參與討論。頻道列明除非有「禁足令」，否則活動一定不會取消。

而親中報章《文匯報》則指控遊行是由「潛逃到境外的煽暴分子」發起。

而明日9月6日原本也是2020年香港立法會換屆選舉的投票日，但選舉被港府以疫情嚴重為由延期一年舉行，引起民主派、抗爭派議員不滿。

因明日遊行未有警方的「不反對通知書」，警方昨晚已在Facebook發帖，指留意到有人在網上號召周日在九龍區進行「未經批准集結」，指活動無「不反對通知書」。警方強調，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有機會觸犯《公安條例》，一經定罪最高可判監5年。警方又指活動會增加病毒在社區傳播的風險，可能違反「限聚令」。而警方今日再在Facebook發帖，強調明日會在西九龍一帶部署足夠警力，其他警區亦會提高戒備，警告將會「迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟」。

而《立場新聞》今日有記者到旺角視察，發現旺角西洋菜南街行人路地磚已用膠水封好，相信措施與當局防範明日遊行有關。

而《香港01》也報導，指警方將以高姿態戒備，包括1,600名防暴警在內，合共部署至少2,000警力應對。除了在油尖旺戒備，因應網民稱或轉至其他區域，各警區也有部署人手應付。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 圖為去年11月理工大學外示威活動時警方行動照片

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex