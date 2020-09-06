護照改版不能批評嗎？對待自己的核心支持者，才是應該「謙卑謙卑再謙卑」

文：高士傑

近日，民進黨政府推出護照樣式修改，把「Taiwan」字樣放大、「Republic of China」字樣縮小。綠營支持者中，有人歡喜鼓舞、認為當局確實在推動台灣意識上邁進了一步；也有人覺得「黨徽」根本沒拿掉，不啻是換湯不換藥。

近來，對於自己支持的政黨，在執政時應將理念推展、落實到何種程度，在綠營、台派內部掀起不小的爭論。

有人認為，即便當局改革幅度甚小，也應予以支持；有人則時時質疑現在當政的民進黨，是否真心誠意要推動改變、落實理念，還是只想做太平官。

前者常嘲諷後者不願正視現實困境，總妄想理念必須「一步到位」達成，老用極端主張扯後腿。

後者則認為，前者對於執政者總是溺愛大於監督、護航多於批判；長此以往，執政者是不是就能老用「現實上有困難」作為無心於破釜沈舟的藉口，然後選舉時仍舊再三用做不到的理念「騙票」？

這兩造的衝突總是不斷上演。就我觀察到的，臉書上許多立場偏綠營的粉絲專頁，比較站在前者的角度看事情；甚至在網路語言比較恣意、隨性的氛圍下，用嘲諷的態度攻擊立場不同的人。



固然，一個帶有理念的政黨進入執政體系勢必面臨現實困境、必須有所妥協，但正因為有「黨外的」支持者踩在更為堅定的立場上去「話聲」，才能在聲量上凸顯出執政黨做法的正確，甚至讓社會上比較持中間立場的人看到，執政黨做的改變非旦不是「激進」的，甚至還有一群人站出來發聲，只為表達政府做得不夠；在這樣的情形下，那些原本較為保守的人，兩害相權取其輕之下，是不是就只能支持政府的政策了？比起原本可能持反對立場，是不是好得多？

然而由粉絲專頁帶頭要求眾人聲音一致、「要團結」、不得對政府做法有所異議，恐怕做得有點過頭了。有這些粉專專門攻擊提出質疑的人，這樣一來，執政當局人馬不就能繼續待在舒適圈，在話語上繼續用「現實困境」自我合理化，甚至要求自己的支持者「不能太貪心」？

立委林宜瑾在臉書表示，「上一次總統大選，仍然有500萬人投票給中國國民黨，代表還有500萬人支持China，我相信這也是蔡英文總統顧慮的因素，為了不要造成社會分裂，所以採取「漸進式」的態度，沒有直接把護照大幅修改。」

我覺得這位立委這樣的說話方式直白、坦然，有誠意多了。

清楚說明能做到的範圍、及坦承自己的極限，用謙卑的態度面對核心支持者仍覺「做得不夠」的質疑，並強調自己終極立場與核心支持者仍是站在同一陣線；而不是成天拿著理念大旗要票、卻只做半套（甚至不到半套）而不願施以根本性改革，然後再讓側翼網軍指責自己核心支持者「成天妄想一步到位」。

對待自己的核心支持者，才是應該「謙卑謙卑再謙卑」；低迷的時候，仍會不離不棄的絕不會是什麼「中間選民」。縱然在施政上的確礙於現實，不能馬上落實全部的理念，但仍應用「咱心站同一邊」的態度，面對這群理念上較為堅定與純粹的人，而非放任網路輿論力量用嘲笑的方式，徒然撕裂己方陣營內部。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航