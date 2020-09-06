「你們來唱衰、我們來唱好」在領金曲獎時要大家「吃台灣米」的歌手嚴詠能過世

台灣本土樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能，昨（5）日晚上在屏東萬丹演出時突然倒下，送醫後不治，享年50歲。

嚴詠能的創作以農村為主軸，長期深耕台灣在地文化，並走遍台灣各鄉鎮廟口街頭演唱，為台灣農民歌唱。曾為獲得金曲獎最佳台語專輯獎，在2016年時，為總統蔡英文創作競選歌曲。他過世的消息傳出後，許多政治人物都表達不捨。

《自由時報》報導，嚴詠能和打狗亂唱團成員昨晚參加「藝術宅急便」活動，到屏東縣萬丹鄉的大憲宮表演，活動達到高潮後，中場休息，在來賓立委周春米上台致詞結束後，嚴詠能突然在台上昏倒，現場工作人員趕快使用電擊急救，並通知救護車，並送往國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處急救，在醫生搶救近1個小時後，仍在22:53時宣告不治。

以土地為創作題材，為鄉土農民走唱台灣

嚴詠能1970年出生於台南縣新化鎮（今台南市新化區），畢業於高雄正修科技大學。1997年創立「打狗亂歌團」，「打狗」自是高雄之意，嚴詠能過去受訪時曾表示，要以「你們來唱衰、我們來唱好」的信念走唱台灣，並將在地人文素材、閩南語、傳統樂曲等元素融入作品。

他曾是第9屆、第10屆全國大專創作歌謠比賽優勝大學城歌手；第6屆全國熱門音樂大賽冠軍；1997年組樂團「打狗亂歌團」，參加1997PUB因英雄會全國熱門音樂大賽，從60幾支職業團體脫穎而出，以自創曲《火金姑相對看》錄製專輯發行。

根據樂團介紹，打狗亂歌團是以本土創作及母語歌謠走唱為業，每位樂手玩的音樂不同創作題材不同，曲風不一，所以他們自取為「亂歌團」，另外「亂」與台語的「戀」同音，希望藉由創作跟土地「談戀愛」。

打狗亂歌團強調由在地出發，以在地故事當作創作題材，成員包括新世紀吉他演奏家、PUB搖滾歌手、樂手、文字豆芽工作者、賣碗粿的鋸琴大師、藝術學校的打擊音樂老師等；希望能聚集了生活底層各種不同的聲音，將傳統的台灣歌謠，注入現代人的心情及編曲，以搖滾方式創作自己的聲音，將囤積已久的感情出清。

從打狗亂歌團的樂團介紹影片中，可以看到他們經常和廟會、各地方的社區或民俗活動一起演出。主要以台語為創作語言，非常貼近庶民風情。

《中央社》報導，他受訪時曾透露，一開始接觸的音樂其實是搖滾樂，隨著時間流逝，他開始認為應該以土地作為音樂題材。

《聯合報》報導，嚴詠能還有個綽號是「愛河國民歌手」，常常在高雄愛河的附近走唱，許多民眾也喜歡他本土又自然的曲風。

嚴詠能曾分別於2010年《大員一家農出來》及2012《天公ㄚ子》2次入圍金曲獎最佳台語男歌手獎，其中《大員一家農出來》更獲得金曲獎最佳台語專輯獎。嚴詠能當時赤腳衝上台接受獎項，他表示自己的音樂都是為農民所創作，同時喊出「只要大家攏吃台灣米」，邀請全場回應「好」，成為經典畫面。

在嚴詠能生前最後1篇臉書的公開貼文中，他對同樣是「走唱鄉土歌手」的陳英阿嬤致意，恭喜陳英阿嬤獲文化部登錄人間國寶，並期許阿嬤保持身體健康，「一直我們在一起，說好了最少要唱到120歲。」然而現在嚴詠能自己卻因為身體健康因素提早離開人世，令人感傷不捨。

各界不捨悼念

蔡英文今天早上在臉書上貼出嚴詠能去年在民進黨全代會上的演出照片，表示這些年來，2人經常出席同個場合，他對土地的愛、對音樂的熱情讓人非常感動。並提及2015年競選總統時，嚴詠能為他寫了一首名叫《轉來key》，唱出了對土地的眷戀。

陳其邁則稱嚴詠能為「老友」，回憶2人逾20年的情誼，曾一起主持地下電台的節目，他還曾擔任嚴詠能第一張專輯的製作人，感念他立足鄉土、關懷土地的情懷。

蘇貞昌則分享打狗亂歌團的知名歌曲《香火袋》

屏東縣長潘孟安也表達哀悼遺憾與不捨，並表示嚴詠能在疫情後再啟動全國巡迴演唱，努力不懈到人生最後一刻。

台灣基進黨立委陳柏惟在臉書分享，自己第一場脫口秀，首個表演嘉賓就是打狗亂歌團，這對當時聲勢不被看好的他來說，相挺別具意義。當時選舉時因經費拮据，嚴詠能悄悄自砍演出費用。陳柏惟表示，痛失了如此真誠的夥伴，再也聽不到詠能渾然天成的表演，「往後會記得你說的那句話，不辜負你的期望，堅定走下去。」

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責任編輯：李秉芳

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