四川企業以股份換員工簽「奮鬥者申請書」：放棄加班費有薪假、「能力不足時接受淘汰」

（中央社）中國四川一家金屬公司日前被爆料，讓員工自願簽署「奮鬥者自願申請書」，內容包括自願加班但放棄加班費，「能力不足時接受公司淘汰」，且不與公司打官司，引起中國網路熱議。

申請書內容顯示，成渝釩鈦似乎是以提供公司「權益份額」（股份）的形式，換取員工簽署這份「奮鬥者自願申請書」。

《財經網》報導，一名暱稱「傷寒雜病論」中國網友日前公布一份文件指出，這一「奮鬥者自願申請書」是出自總部在四川省內江市的「成渝釩鈦科技有限公司」。

這一申請書首先說，公司轉型升級和快速發展要靠「集體的奮鬥」。「我願意成為與公司共同奮鬥的目標任制員工」，與公司「利益共享，風險共擔」，共同致力於公司發展，努力實現公司價值。

申請書接著提到，基於以上認識和理解，「我願意自願申請成為『公司奮鬥者』：自願進行非指令加班，在公司需要時自願放棄帶薪年休假、帶薪年休假期薪金、節假日加班費」，「當我能力不能滿足公司要求時，我接受公司對我進行淘汰」。

申請書最後更說，在公司期間及離開公司後，不會向公司索取帶薪年休假薪金和加班費，「也不會與公司發生法律糾紛」。如有違反，員工自願放棄公司獎勵的「權益份額」。

這一申請書被公開後，引起中國網友廣泛討論。其中多數網友直指，這家公司形同要員工簽「賣身契」，八成是「血汗工廠」；也有網友說，中國不少企業對員工越來越走火入魔，雖然沒簽這種文件，但對員工恐怕更苛刻；但也有人說，如果公司拿股份來換，又非強迫，那就是「一個願打一個願挨」了。

中國律師梁晨對此表示，在自願情況下，勞資約定不發加班費和休假工資是合法的；但讓員工承諾不與公司產生法律糾紛，就是提前承諾放棄對公司的訴權，就完全非法；而簽與不簽申請書的員工若出現差別待遇，這份申請書就可視為「非自願」簽署。

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責任編輯：Alvin

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