「快必」譚得志涉「煽動罪」被捕，警方指「引起憎惡藐視政府、引起民間不滿」

人民力量副主席「快必」譚得志今早被捕，警方指違反「煽動罪」。

警方國安處人員今早派人到譚得志住所進行拘捕，並持手令搜查其住所。譚得志的Facebook也有發布相關消息，並指他被押往大埔警署。

國安處高級警司李桂華其後開記者會表示，今早10時15分在大埔拘捕一名47歲男子，指他「發布煽動文字」，涉嫌違反「煽動罪」。

李桂華指譚得志在今年6月至8月期間，舉辦了29次的街站，向市民發布「引起憎惡及藐視政府」、「引起民間之間不滿」的言論，又指言論同時經Facebook發放。被問到譚得志說了什麼「有問題」的言論，李桂華未有直接指出，又說「好難講返出嚟」，叫記者可以到譚得志的社交平台查看。

李桂華又指當時香港有「限聚令」，指譚得志舉行「防疫講座」是巧立名目。

然而，譚得志被捕消息傳出初時，有人懷疑譚得志因違反《港區國安法》被捕。李桂華承認，調查初期，的確是循國安法21條「分裂國家罪」方向調查，但後來經與律致司商討後，認為用「煽動罪」處理較合適，所以以此作出拘捕。李桂華解釋，國安法條文有指出警方可以用香港其他刑事罪行處理，因此行動仍然由警方國安處人員執行。

《蘋果》報導，雖然警方暫未以國安法拘「快必」，但若其調查結論是快必的言論涉嫌令人憎恨特府政府，恐因可加控國安法罪名。因根據《港版國安法》第四節「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，第29條條文第（五）款，指「通過各種非法方式引發香港特別行政區居民對中央人民政府或者香港特別行政區政府的憎恨並可能造成嚴重後果」，屬違反國安法。

而此前，譚得志已至少被控7條罪。上月17日，他才被拘捕，並迅速被控以「煽惑他人參與未經批准集結罪」，馬上於粉嶺裁判法院提堂。

「煽動罪」

今年3月，民主黨區議員鄭麗琼被警方拘捕，她被指涉嫌在社交媒體轉載去年9月懷疑射傷印尼女記者的警員資料，警方指她涉嫌公開警員個人資料及散播鼓吹暴力，煽動仇恨的言論，涉嫌干犯第200章《刑事罪行條例》的「作出具煽動意圖作為」罪。

煽動意圖 (1)煽動意圖是指意圖 —— (a)引起憎恨或藐視女皇陛下本人、其世襲繼承人或其他繼承人，或香港政府，或女皇陛下的領土其他部分的政府，或依法成立而受女皇陛下保護的領域的政府，或激起對其離叛；或 (由1938年第28號第2條代替)

(b)激起女皇陛下子民或香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；或

(c)引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；或

(d)引起女皇陛下子民間或香港居民間的不滿或離叛；或

(e)引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意；或

(f)煽惑他人使用暴力；或

(g)慫使他人不守法或不服從合法命令。

「煽動罪」本身來自英國的普通法和成文法，後來於1938年時由英國殖民政府引入香港，原意是為了打壓任何威脅政權的聲音，當時普遍認為是針對來自中國的反抗勢力。然而，「煽動意圖罪」只要單純引起憎恨或藐視已可視作干犯罪行，被指在現今香港法律框架下「違憲」。而警方再以此罪拘捕持反對聲音人士，再次引起民間不滿。

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責任編輯：Alvin

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