美中西太平洋角力：防中國勢力擴張，美國防部長到訪後帛琉邀美軍建基地

（中央社）美國正在西太平洋遏止中國日增的影響力，國防部長艾斯培日前特地造訪島國帛琉。外電報導，帛琉已促請美軍在他們的國土裡興建軍事基地。

《法新社》報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上週訪問帛琉時指控北京正在太平洋地區「從事破壞穩定的活動」。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）事後說他告訴艾斯培，當地歡迎美軍來建基地。帛琉群島位於菲律賓東方約1500公里，人口約2萬2000人。

帛琉總統府本週公布雷蒙傑索寫給艾斯培的信，雷蒙傑索在信裡說：「帛琉對美軍的要求很簡單：來當地興建共用設施，然後定期過來使用。」這封表註為當面親交的信還表示，帛琉歡迎美軍來蓋陸上基地、軍港設施與機場。

雷蒙傑索還建議美國海岸防衛隊到當地協助巡弋，保障帛琉所擁有卻無力監控、面積相當於一整個西班牙（約50萬平方公里）的海洋保護區。

Photo Credit:Reuters/達志影像 帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）立場較親美國和台灣。

雖然帛琉是獨立國家，但本身並無軍隊；根據帛琉與美國間的自由加盟協約（Compact of Free Association），美國負有防衛帛琉之責。儘管目前美軍並未常駐當地，但根據協約，美軍確實可駐紮帛琉。

雷蒙傑索表示，興建基地不僅有助美軍因應區域局勢，也有利在地經濟；「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情重創帛琉的主要產業觀光業。

《法新社》指出，帛琉是台灣所剩15個邦交國之一，北京去年挖走索羅門與吉里巴斯。帛琉先前拒絕北京，中國在2018年生效對帛琉的旅行禁令。

美中相爭「太平洋霸權」，美國防部長首次踏足帛琉

對美國總統川普政府來說，任何國家無論大小、不分遠近，似乎都有助於阻止中國取代美國成為太平洋霸權的努力。一個例證是，美國國防部長艾斯培近日不遠千里造訪島國帛琉。

艾斯培決定飛越近半個地球，部分是為了能在帛琉停留數小時。這個太平洋島國位於菲律賓東南方，僅有約2萬人口。根據國防部史料辦公室資料，美國國防部長過去從未踏足帛琉。

目前並無跡象顯示中國對帛琉構成直接軍事威脅。然而，當下，一個關注國內多過放眼世界的美國，與一個愈來愈獨斷、有野心的中國，正競逐全球影響力的「強權」地位，雙方互爭高下的場域有時很隱晦，帛琉就是其中一例。

美中鬥爭在很多領域都愈演愈烈，有些人視之為新興的「冷戰」，近似於過去美國與蘇聯多數時候發生的不流血衝突，直到1991年蘇聯垮台。

《美聯社》報導，親美的帛琉無懼於違抗中國政府，是台灣僅餘的15個邦交國之一。負責東亞事務的美國國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）說：「對於中國持續試圖促使如今仍承認台灣的國家轉而與中國建交，我們很關切。」

柯林克還表示：「坦白說，我們認為這會破壞穩定。」

他受訪時說，艾斯培希望加強美國與帛琉關係的長期承諾，並指出，「（帛琉）或許是個小國，但在美軍中的應募率超乎水準」。根據1994年美國與太平洋託管地之間的自由加盟協約（Compact of Free Association），帛琉人有權加入美軍服役。

柯林克舉例，有6名加入美軍的帛琉人在伊拉克及阿富汗的軍事行動中捐軀。

川普政府對中國抱有諸多不滿，例如中國在南海進行軍事建設、疑似擴張核子武器庫，美國今年還對中國疑似利用外交機構協調竊取商業及科學機密等舉動採取報復行動，新型冠狀病毒疾病大流行及貿易議題也是兩國爭執焦點。

中國則認為，美國政策根本是為了限制中國崛起成為經濟及軍事強國而制定。

美國與中國軍艦經常在南海較量。川普政府7月把外交上的衝突推向一個新高度，宣稱中國對南海的主張幾乎全屬非法，此舉對菲律賓、越南、台灣和汶萊較有利。

艾斯培從夏威夷啟程飛往帛琉之前，美國國防部發布公開聲明，指責中國這週在南海西沙群島周圍進行軍事演習，包括彈道飛彈試射；國防部還指中國此舉破壞區域穩定，企圖「確立非法海洋權益主張」，置鄰國於不利地位。

美國海軍馬斯廷號驅逐艦（USS Mustin）則在西沙群島附近的國際海域巡弋，反制中國對這片爭議海域的侵犯。

艾斯培此行是首度造訪亞太地區，因為武漢肺炎疫情迫使他自3月以來限縮海外旅行。

他的行程說明了美國國防部積極經營關係的重要理由：帛琉位於北太平洋通道上，而這條水路把駐守夏威夷和關島的美軍，與亞洲大陸上的可能衝突熱點連結起來。除了帛琉，艾斯培也走訪關島。

《公視》報導，政大東亞所名譽教授丁樹範指出：「（帛琉）早期是由美國來託管然後獨立出來的，可是在國防上還是依靠美國，我覺得美國用帛琉其實有點要取代菲律賓，美國覺得杜特蒂可能是個不太可靠的夥伴。」

學者分析美國如果在帛琉設軍事基地，將會強化西太平洋第二島鏈的防衛，未來可以抵擋中國在南太平洋的影響力。由於帛琉是我們邦交國，接下來跟美軍的交流機會可望增加。

而美中之間不只軍事角力，美國白宮國家安全顧問歐布萊恩表示，在干涉美國總統大選的外國國家中，中國規模最大而且最積極，「我們已經劃了一條紅線，對於中國人、俄羅斯人、伊朗人和其他人，我們已經非常清楚地表明，任何試圖嘗試干涉美國大選的人，將會面臨異常嚴重的後果。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範