新聞工作者的第一天條：「事實」是檢驗真相的唯一標準

文：卜大中（資深媒體人・《蘋果日報》前總主筆）



自從全球網路事業盛行後，人類固然在群聚方便和社會動態上更加普及，但受害者也與日俱增，出現了（至少）兩樁負面效應：如果沒有有效的對治，這種刻意創造出來的全套敵意，將破壞人與人間的基本信任感。以及在政治方面，威權當局終於找到為統治者管控人民的科技，例如生物辨識系統、竊取電話、手機等盜竊人民的個人隱私做為綁票的人質，以增強控管力度；甚至可以駭入他國的國家機密和個人隱私。

例如美國聯邦調查局（FBI）近來一直警告美國人，中共和俄國破壞美國民主的關鍵——自由投票，且指證歷歷。

這是一場沒有硝煙的戰爭

這是一場沒有硝煙的戰爭，勝負關鍵點在於社會對數位科技的熟稔程度，以及領導人對網路戰略的認知程度。網戰遂成為最新第四或第五個正式建置的軍種，對敵人展開撲天蓋地的奇襲。這需要長久的偵測，找出敵人防衛網的空隙，等待全面進攻的命令下達時，蜂擁而出，破壞敵軍的系統、偷走情報、打擊弱點，試圖乘敵人指揮系統混亂之際快速殺入敵中樞，然後把突襲變成斬首。

在戰爭爆發之前，不斷以假名在外國設籍，並在掩護下混亂對方社會，使得敵軍無法追蹤後，發放謠言，滲透進敵人的社會，執行分化、挑撥、欺騙、抹黑、造謠、祕密建立第五縱隊等卑鄙手段，以削弱敵方的力量，導致敵方社會動盪不安、自我消耗，在一片混亂中繼之以軍事突襲，快速達到斬首及勝利佔領的結果。

事實是新聞工作者的聖經和神盾

這類謠言最怕的就是事實。事實就成為抵抗謠言、抹黑等的利器。事實也一直是新聞工作者的聖經以及保護自己的神盾。尊崇事實高過一切，是白冤止謗、撲滅謠言、抹黑的正確道路。

但是彰顯事實未必能立即壓過謠言或謊言，有時事實有多重面貌，每個人從不同的角度看會得出不同的結論。事實此時與司法理論的證據有很大的重疊。沒有事實就沒有證據，沒有證據就沒有正義。近年來的武漢肺炎事件，就成為最新網戰的練兵場，更別提美中在亞太地區針鋒相對的戰爭邊緣危機時，各種謠言和不實報導撲天蓋地而來。

實踐是檢驗真理的唯一標準？

鄧小平復出掌政後，為了清洗華國鋒總書記和文革所提倡的神化毛澤東政策，特別主張「實踐是檢驗真理的唯一標準」，成為當時的新聖旨。其實，這條命題是多餘且無效的。因為所謂「真理」是已經經過檢驗後的命題，也就是通過檢驗後的命題才能視之為真理。如果改成「實踐是檢驗理論（或假設）的唯一標準」就可以勉強符合邏輯，成為正確的命題。

那麼什麼是「實踐」？實踐是必須根據事實（無論多殘酷）所做出來的決策與行動。它的先決條件就是事實。事實是個篩網，而且是嚴密的篩網，越能經得起事實的篩檢驗證，越能做出正確的實踐。

對新聞工作者而言，事實是超越一切的最高實踐標準，也是新聞工作者的護身符，尤其在網路時代謠言氾濫的情況下，只有彰顯事實才能把謠言打回原形。

中古時代末期，地球是宇宙中心，萬物繞著地球跑的命題，已使得觀察天象多年的科學家們懷疑，因為與他們的觀察相反。雖然當時他們受到教會迫害而不得不自我批判，但是後來更多的天文科學家觀察到的事實所凝聚的理論，證明地球並不是宇宙的中心。人類相信事實，並使事實累積到一定程度後內爆成為新成立的理論，然後經過更多的檢驗而成為真理。

新聞工作者的第一天條：尊重並彰顯事實

尊重並彰顯事實是新聞工作者的第一原理、第一天條，其神聖性已形成「新聞倫理」。「無國界記者組織」秘書長德洛瓦（Christophe Deloire） 在《自由時報》分析了台灣假新聞橫行後，提出五項台灣媒體改革措施的建議：

加強編採獨立性來支持新聞業； 建立不受行政體系干預、獨立及透明的司法程序以對抗不實資訊； 大幅增加公共媒體資源並保障其獨立性； 在經濟上支持遵循新聞倫理的新聞產製； 將媒體素養納入教育體系。

尊重事實是現代公民社會的特質之一，違反事實將付出很高的代價。史上全球最大的謊言與事實之戰就是中共。中共扭曲事實、隱瞞事實、改造事實、污名化事實已達令人髮指的程度。武漢肺炎先前賴給美軍去年在武漢參加運動會傳染給中國、又說是歐洲傳過來，要不就賴給動物⋯⋯若非後來武漢生化研究院的科學家們在美國出面證明，無數人還不敢譴責北京隱匿疫情。那些勇敢的科學家得以彰顯武肺的武器就是依賴事實。

透過事實了解真相並不容易，除了事實已遭事先污染扭曲，並在意識形態的偏執信仰中歪曲了事實。就算掌握了事實，也在更多的不實新聞中淹沒。以前是個人破壞新聞事實，現在是整個國家介入，對內報喜不報憂，對外大肆宣揚精心製造的謊言（大外宣）。所以，現在的新聞人需要比以前的記者、編輯更需要有挖掘真相的精力、機會和勇氣。

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本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此



責任編輯：李秉芳

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