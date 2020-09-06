國民黨宣布啟動「食安公投」連署要求瘦肉精零檢出，將跟「還我公投」同步推動

國民黨今天舉行全國代表大會，由於政府宣布放寬含萊克多巴胺美豬進口，國民黨主席江啟臣今天中午在全代會休息時宣布，正式啟動「反對含萊克多巴胺美豬進口」的公投連署；呼籲所有民眾站出來，在明年拿回自己的權利，向蔡政府說不。

包括金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴等黨籍縣市首長、立委等人，在國父紀念館大門前召開「捍衛台灣豬，瘦肉精零檢出，啟動公投連署」記者會。

江啟臣表示，8月28日，蔡英文總統以1場記者會決定國人健康與台灣的未來，不接受國會監督，不跟人民與地方政府溝通，缺乏廣大民意，也不顧產業發展，就直接做決定。江啟臣批評，更沒有看到影響評估，昨天還說要全豬進口包括內臟等，「我們拒絕吞下去，台灣人民要勇敢站出來。 」

江啟臣批評，民進黨完全執政4年，蔡英文以817萬票連任，自以為可以為所欲為，執政黨不僅一黨獨大，更是幾近威權獨裁，因此必須喚起民眾站出來。今天全代會宣示正式啟動公投連署。9月12日將開始全台走透透，遍地烽火發起公投連署，藉由人民站出來，「大聲向蔡總統、蔡政府說不！」 「自己的健康自己顧，自己的產業自己救」。

Photo Credit:中央社

養豬大縣的雲林縣長張麗善則表示，雲林縣是養豬大縣，有156萬頭豬，佔全國40%，雲林能堅守原則非常重要。6月16日OIE宣布台灣解除口蹄疫，好不容易台灣豬農可對國際宣戰，讓台灣豬肉揚眉國際，但8月28日總統府以行政命令宣布進口含瘦肉精美豬，張麗善質疑「昨是今非、換了位置就換腦袋」。

張麗善也強調，為了守護台灣豬肉最後一塊淨土，就算地方法令與中央法令有牴觸，但雲林良品豬肉堅持瘦肉精零檢出，讓大家有吃一碗滷肉販的權利。

嘉義市長黃敏惠也指出，基層人民已經充滿憤怒，食安絕不容許打折，嘉義市立場始終一致不變，即便前幾天AIT高雄分處長來訪，她也表達人民的意願、國人健康、台灣飲食情況不同的立場。她表示，不只含瘦肉精豬，連內臟也要進口，大家都無法忍受。

除了瘦肉精，還有「還我公投」連署同步啟動

除了食安公投，國民黨在8月18日，高雄市長補選剛結束時，也啟動「還我公投行動」，由江啟臣領銜推動「公投復併大選公投」，力拚在2021年8月的公投投票上，突破500萬同意票的門檻。

江啟臣當時指出，民進黨過去批評以前的的公投是「鳥籠公投」，好不容易在2017年12月12日，立法院修法解套「鳥籠公投」，2018年11月24日，修法後的第一次公投綁九合一地方大選，台灣公投首次飛出｢鳥籠」；結果2018民進黨選舉大敗後，民進黨去年在立法院再度修改公投法，沒收人民的公投權益。

為此國民黨提出公投案，主文為「你是否同意公民投票案公告成立後一個月至六個月內，若該期間有全國性選舉時，公民投票應與選舉同日舉行？」訴求恢復就是公投綁大選。理由包括：提高公投投票率、讓公投能過關；公投獨立辦理，初估預算高達8億5700萬元，若綁定九合一大選，預算可降至1億4500萬元等。

事實上國民黨從去年就曾發起多次行動，表達對《公投法》再次修法的不滿，甚至在凱道集結了萬人；今年江啟臣主席上任，延續去年的訴求，黨內公職最近也積極展開相關行動包括環島街頭宣講、網路直播節目討論等。

江啟臣今天也再次強調，公投是人民權利，但民進黨完全不尊重人民權利，「在野喊公投，執政沒收公投」，去年修法廢除公投綁大選，現在只能2年投一次公投；明年8月28日，就是修法後的法定公投日。江啟臣問，不知道蔡總統是有意還是無意？8月28日宣布開放瘦肉精進口，一年後的8月28日就是公投日。

國民黨宣誓，今天的全代會將是食安公投的起點，接下來「公投綁大選」的公投與食安公投將同步推進。身為最大在野黨的國民黨不會停止腳步，將與台灣多數民意站在一起，以具體行動彰顯對民意的尊重，以及對國人食用與健康安全的重視。

民進黨：國民黨想再製造一次公投亂象

對於國民黨將發起這2個公投案，民進黨發言人顏若芳2日時則表示說，國民黨的目的無非是想再製造一次2018年的公投亂象，也只是為了江啟臣的主席保衛戰。當年開放瘦肉精美牛的是國民黨，現在反對的也是國民黨，國民黨的標準到底是什麼？請問國民黨是不是也要用公投否定過去的自己呢？

顏若芳指出，在關鍵時刻，台灣要掌握機會，朝野、中央和地方合作，用合作取代對抗，現在要的不是「公投」，而是「共同」守護大家的健康，讓台灣在國際上更有信用，讓台灣走出去。國民黨不要因為政黨利益，傷害國家利益，民進黨會做好溝通，做好標示，做好配套，也希望中央地方一起努力。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範