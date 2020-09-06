後生可畏的墨丸河——富記麵家

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

小時候，爸爸喜歡帶我吃粉麵，去得最多，是旺角銀行中心對面的銀龍。他總是說，那裏麵夠大碗、魚蛋彈牙。我年紀還小，未懂品評，只顧低頭呷口湯。二十年後，我爸沒有變成廢老，但是銀龍卻早已不必再去。

不知是不是童年回憶，我總偏好傳統潮洲粉麵，乍見店前有個小角落，豬骨牛骨熬煮的湯，沸沸騰騰在大鍋裏，把頭探過去，鏡片驟然矇矓一片。

在灣仔道尋到富記麵家，我終於有足夠知識和經驗評一句：好好好好吃！店面不過如老派舊式麵檔，並沒有甚麼花巧裝潢，然而一點它的招牌墨丸河，一吃，欲罷不能。墨魚丸大大粒，一入口，爽口彈牙，非常有彈性，而且因為真材實料，確有墨魚碎粒在裏頭，好咸香，鮮味十足。一碗四粒，我每吃一粒心裏都在默默倒數，依依不捨。

Photo credit: 作者提供 人手唧墨丸，不是機器可以媲美。

原來他們的墨魚丸是每天新鮮、用百分百墨魚製作，並不像坊間慣常會拌入雞肉成肥豬肉減低成本。他們會天天到街市入貨，買四至八斤重的新鮮墨魚，攪碎並加入調味，搓至起膠。之後，到了最花功夫的工序：逐粒逐粒人手唧丸，粒粒皆辛苦。老闆說過，其實這步驟是可以用機器取代，但人手唧，可確保每粒都是實心的。果然，一吃便知龍與鳳，口質真的饒有彈性，不是機器可以媲美。

而這麼真材實料的傳統麵食，居然不是老字號，背後老闆是一位打扮時髦的年輕人。他開店前，曾專程到姑姐於九龍城開設近二十年的麵檔學習，沉浸兩年，可見其誠意。人人以為後生不捱得，但他覺得行動勝於一切。此店由製衣商爸爸投資一半，他再與朋友合資，圓一場夢。明明飲食業工時長又辛苦，他偏向虎山行，再見他對出品的執着和認真，真覺得後生可畏。

Photo credit: 作者提供 人人以為後生不捱得，但老闆覺得行動勝於一切。

忙着讚墨丸，湯頭也不俗，用牛骨和豬骨熬煮而成，有陣淡淡的清香。河粉則挑選了九龍城一家老字號粉麵廠的出品，口感非常幼滑。整體來說，這真是一碗誠意滿滿的墨丸河。老闆曾說過，不少客人都以為店主是「叔叔輩」，才有可能做出這樣的傳統老字號的口味。但他的努力不懈彷彿說明，年輕人有心，一樣可以撐起一片天。

結帳前，看到近門口的海報和pepe公仔，都是不言而喻的記認，這是一家同聲同氣的黃店，而且「好食是良知」，唯一令人飲恨是吃不到馳名的自家炸魚皮，晚市未到就售罄，你說過不過份？不要緊，又有藉口再去了。

Photo credit: 作者提供 自家炸魚皮

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