港人再示威捍衛選舉權，警方拘捕近百人、開胡椒球槍驅散

旺角一帶下午有人舉行遊行示威活動，大批警員佈防，不少在旺角逛街的人被截停搜查。警方一度發射胡椒球槍，又拘捕近百人，指他們非法集結。

今日（6日）原本是2020年立法會換屆選舉日，但港府以疫情為由，延遲選舉一年舉行，立法會由上屆立法會議員延任一年。

有網民發起「9.6九龍大遊行」，抗議政府延後今年的立法會選舉、北京推行國安法，以及近日港府有意推行「健康碼」。

因遊行活動未獲警方發出「不反對通知書」，警方早已聲明今日下午的聚眾活動是非法集結，但遊行原定開始時間下午2時半，仍有大批人開始在佐敦一帶聚集。

綜合傳媒報導，下午約2時30分，佐敦逸東酒店外，前眾志秘書長黃之鋒現身受訪，他表示，今天原本是立法會選舉日，因此今天有4個訴求，包括反對國安法、反對健康碼、恢復選舉，以及要求中國政府釋放早前在深圳被扣押的12名涉嫌偷渡往台灣的港人。當被問及會否擔心今日出現在遊行範圍附近會被控非法集結，黃之鋒則表示「香港人唔能夠擔心咁多」。黃之鋒及後乘車離開現場，但根據他Facebook帖文，他指再次被人跟蹤。

另外，社民連成員包括梁國雄、陳皓桓、阿牛以及黃浩銘等6人，也在逸東酒店外拉起橫幅，要求當局重新舉行立法會選舉。社民連主席黃浩銘、副主席梁國雄及成員陳皓桓其後往旺角方向前行，並高叫口號。警方將三人拘捕，並指他們涉嫌參與未經批准集結，三人被送往旺角警署。而社民連區議員曾健成、岑子杰及副秘書長陳寶瑩亦在佐敦一帶被票控違反「限聚令」。

而遊行開始前，警方在佐敦一帶部署大量警力，水炮車在尖沙咀一帶戒備。昨日有傳媒報導指警方今日安排2千警力應付。

佐敦逸東酒店附近，有人高叫「五大訴求、缺一不可」等口號。有人在身上掛上一個紙皮箱，箱上寫有「還我選舉權」，有人就高叫「拒絕委任，立即選舉」的口號。亦有人展示「還港人投票權」的標語，示威者說不明白為何9月可以進行全民檢測，卻不容許選舉投票，質疑延遲選舉是政治操作。

警方一度舉藍旗警告在場人士，又拉起封鎖線截查多人，包括網媒記者，並檢查他們的隨身物品。

報導指，一名中年男人在南京街被警方拘捕後被帶上車，該名男子上車時依然呼叫「五大訴求，缺一不可」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 有示威者過舉「5大訴求，缺一不可」紙牌，又要求立即重啟立法會選舉。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 警方在旺角一帶拉起封鎖線。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 旺角山東街人群聚集。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 大批年輕人在街頭被截查。

而在旺角的商場朗豪坊，近百市民高叫口號「香港獨立，唯一出路」及合唱《願榮光歸香港》。《立場新聞》報導，有示威者舉起聲援泰國及白羅斯示威抗爭的紙塊，寫著「Fight for freedom. Stand with Hong Kong, Thailand, Belarus.」，該示威者又舉起三隻手指，就像泰國示威者模仿《饑餓遊戲》中的反暴政、反極權手勢。他認為全球極權做的都是大同小異，而香港如今連選舉權都沒有了，白羅斯和泰國都有類似情況。

另外，多間媒體報導，有一巴士司機懷疑在警方防線附近「響安」，整架巴士的乘客被搜查，戴豬咀工作的司機其後被捕。

警方下午也在Facebook發文指，有一名女子被指涉嫌播放含有宣傳香港獨立的口號，因違反「港版國安法」、襲警及阻礙警務人員執行職務被捕。

《蘋果》報導，旺角山東街及西洋菜南街交界，有人放置路障，數名防暴警員到場清理。有消息指3名防暴警員曾遇襲，數十防暴增援後，警方向西洋菜南街方向發至少3發胡椒球彈。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

而警方又在山東街舉起紫旗，警告現場市民違反「港版國安法」。報導指警方兩度向市民發射至少5至6發的胡椒球彈，現場彌漫一陣刺鼻氣味，多名市民不適咳嗽。

Photo Credit: AP/ 達志影像 警方舉「紫旗」指現場人士涉違反「國安法」。

而在傍晚約6時，警方在Facebook發文，指油麻地及旺角一帶有「暴徒」向警務人員擲物。截至下午5時警方拘捕至少90人，當中至少87人涉嫌非法集結，其餘人則分別涉嫌干犯襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢等，另有22人被指違反599G而遭票控。

【油麻地及旺角至少90人被捕 逾九成人涉非法集結】 【At least 90 people were arrested in Yau Ma Tei and... Posted by 香港警察 Hong Kong Police on Sunday, September 6, 2020

責任編輯：Alvin

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