性騷擾和推銷員都是趁人錯愕的時候，使用心理學的「得寸進尺法」

在今天的文章裡，我想和大家談談館長被性騷擾的這一件事情。

是的，前一陣子，館長被性騷擾了。這個開頭或許很聳動，因為「館長」跟「被性騷擾」這兩個詞，似乎很難搭得起來，讓我們一時無法明白這是什麼情況。

先來看看事情是怎麼發生的。根據新聞報導，館長在8月中的直播中談及，8月初在健身房練完之後，被一名男客人走過來，直接拉住他的手，讓他感覺很差，但他仍然禮貌性地詢問對方「有什麼事嗎？」。

對方回應「沒有啊！我來看你的啊！」手卻在館長身上游移，館長又問了一次「請問有什麼事嗎？不要這樣！」對方又說「我就來看你的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛。」前前後後，館長就這樣被摸了五分鐘。

就《性別平等教育法》第二條的定義來看：「以明示或暗示之方式，從事不受歡迎且具有性意味或性別歧視之言詞或行為，致影響他人之人格尊嚴、學習、或工作之機會或表現者。」館長確實被性騷擾了。

就館長在直播中的說法提及，這是他出道以來第一次遭遇這樣的事情，這件事情讓他嚇到了。有不少人提問，為什麼館長第一時間沒有制止，而是在過了兩個禮拜的直播中才提出這件事情呢？

這邊我想就心理學的層面，來分析被性騷擾者：

為什麼通常無法在第一時間制止對方？ 為什麼有時候當下就這樣讓它過去了，事後才覺得「越想越不對勁」，在這期間，我們的大腦到底發生什麼事情了？

「得寸進尺」法，讓性騷擾一步步發生

首先，我要談的是為什麼性騷擾被害者，第一時間通常無法制止對方。就館長的話來說，他在被摸的時候，確實被嚇到了，這也是許多第一次經歷性騷擾的人（無論是男性或女性）都會有的感覺。

面對一個我們從來沒有接觸過的事情，我們通常沒有辦法那麼快反應過來。雖然這件事情可能讓我們感覺到不舒服，但我們的大腦只會告訴我們「好像哪裡怪怪的」，並不會那麼快地開啟警戒。

我們的大腦之所以會如此，一方面是因為我們要釐清到底發生了什麼事情。如果今天你走在路上，突然發現紅燈的時候大家都開車，綠燈的時候大家都停下來，你肯定也會愣在那裡。

雖然我們都在課本上或社會新聞上，聽過很多性騷擾的案例，但是真正遇到性騷擾的時候，「愣在那裡」才是大腦最常見的反應。

但是愣在那裡、釐清事情發生經過的時候，有可能就讓對方更進一步得寸進尺了。心理學上一個解釋這樣心理機制的名詞，叫做「腳在門內法」（foot-in-the-door technique，又稱「得寸進尺法」）。

「腳在門內法」這個心理機制來自一個實驗。1966年心理學家Johnathan Freedman和Scott Frase，將一個小鎮住戶分成兩組，其中一組的住戶，由偽裝成社區交通安全協會的實驗員告知，希望能在他們家門口設置一個又大又難看的「小心駕駛」的標誌，結果，只有17％的人同意這件事情。

另一組的住戶被告知，希望能在他們住家窗戶上，張貼一張「當個安全駕駛人」的小小貼紙，結果幾乎所有住戶都同意了。兩周後，這些答應張貼小小貼紙的住戶，再被實驗員問及願不願意設置那個又大又難看的「小心駕駛」的標誌時，竟然有76％的住戶同意了這件事情。

前面提到，性騷擾事件發生的時候，我們腦中並不會那麼快地轉過來，這也使得性騷擾的加害者有機會不斷得寸進尺；原先可能只是在公車上貼在對方身上，到後來開始伸手觸摸對方大腿等等。

通常聽到這種案子的時候，我們都會詢問受害者「一開始有不舒服的感覺，為什麼不就馬上報警？」但是對受害者而言，他們的大腦往往會經過以下的歷程：

發生什麼事了？（愣住、錯愕） 好像有點不舒服，但是報警好像又有點小題大作，忍一下應該就過去了？（不悅） 如果我反擊的話，會不會有生命危險？（害怕）

這時候，受害者的情緒已經從錯愕轉為不悅或害怕，但是我們從小所受的教育都告訴我們「事情不要小題大作」，所以有些人會選擇忍耐。畢竟只是磨蹭大腿，好像又不到被性侵害的程度，真的有需要報警嗎？

而另一些被害者則是從錯愕轉為害怕，擔心自己萬一求助了，會不會被加害者攻擊？因為他們不曾遇過這樣的情形，所以心理的害怕，遠遠大過於實際可能會發生的情形，讓他們裹足不前。

然而就在這個時候，加害者見到被害者沒有反抗，於是便開始得寸進尺。而被害者就如同前面那個實驗所提到的心理效應：「只是摸一下手臂應該還好吧？」、「只是摸一下大腿，很快就過去了」，反而讓加害者得寸進尺。

事後越想越不對勁，是因為我們具有「後設思考」的能力

面對性騷擾的案子，旁人聽來常常會很訝異地說：「啊你就這樣讓對方摸喔？」正是因為不了解當事人當下的認知，是處於一個「被得寸進尺」的狀態，所以才會無法理解被害人為什麼會沒有求救。

但是，我們的大腦面對讓我們不舒服的事情，常常會讓我們「事後越想越不對勁」：「剛剛他那樣摸我好像很不舒服耶？」、「剛剛被推銷買的化妝水真的有值這個價錢嗎？」、「剛剛買的那個愛心小物，我真的用得到嗎？」

正因為這些事情都來得很錯愕，使得我們在被對方得寸進尺的情況下，衝動做出（或沒做出）讓自己覺得正確的行為。但冷靜下來之後，我們的大腦具有一種稱為「後設認知」的能力──簡單來說，就是我們會去思考我們思考過的事情，真的是正確的嗎？

性騷擾和推銷員一樣，都是利用我們錯愕的時候，用了「得寸進尺法」，讓我們事後感到後悔──推銷員用的是簡單的問卷、試用品，然後再推出真正的產品；性騷擾則先是一些比較無關痛癢的言語騷擾、碰觸，再到讓我們會更不舒服的騷擾。

而我們在那個當下，往往沒能立即阻止事情的發生，直到事後我們的後設認知才讓我們「越想越不對勁」，開始做出一些反思與懊悔。

如何避免被得寸進尺？學習一開始就說「不！」

如果說要阻止推銷員的方法，是面對推銷員搭訕時就說「我沒空」；那麼阻止性騷擾的發生，就是要很明白自己的身體界線在哪裡，一旦有人踩到，就不要擔心自己小題大作，直接跟對方說「請不要這樣碰我，再騷擾我我就要報警了。」

當然，確認自己的人生安危也是很重要的，在被性騷擾的當下，先確定自己周遭是否有求救的對象，以及自己是否有可能遭逢人生安危。例如在公車上，可以直接假裝按鈴下車，或是走到前面請司機處理；但如果是在暗巷裡，或是其他實質上會有生命安危的時候，最重要的還是透過深呼吸讓自己冷靜下來，先假裝配合對方，再伺機逃跑或對對方反擊。

館長的故事幫我們上了一課，讓我們更清楚男生也有可能被性騷擾、被性騷擾當下可能會有什麼感覺。這樣一來，我們就能在被侵犯初期，就立刻明白自己的處境，並要求對方停止，避免對方繼續得寸進尺了。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航