臉書掌握多少秘密？網路行為早已洩漏你的個性、人格與精神狀態

從推特、臉書風行以來，許多心理學家與資料科學家不斷做各種研究，看是否能從人類的網路行為，來預測這個人的智能、社經地位、工作、人格特質、政治傾向與宗教。最近八月底剛發表的研究則說，藉由人工智慧的分析能力，我們可以從社交網站上的行為模式，預測某個人的人格特質與心理狀態。

分析網路用語裡「我」、「你」、「我也是」等詞彙的分布與使用量，就可以分析一個人的人格特質。正面來說，透過大數據分析，我們可以找出精神狀態不穩定、過度焦慮、憂鬱、出現妄想症狀、大腦功能退化的人，給予協助。

但如果想多一點，這代表有能力的人或組織，可以預測某特定人的大腦特質與對事情的反應模式，然後把這些資料賣給潛在雇主、正在談判的商業合作對象、保險公司，甚至某些政治團體。

假設你玩了某個臉書心理分析遊戲，然後有個強大的AI系統取得你的發文、按讚、被按讚、追蹤、被追蹤數據、網路行為時間，細密分析你的遣詞用字，對你做出完整的分析報告，這份報告值多少錢呢？

你未來的岳父或婆婆，可能會很想拿到一份，但你是否希望很多人在見到你之前，就已經對你有很透徹的瞭解？有這樣的資料，千里外的網路商店就知道該用什麼話術賣什麼東西給你，你會買單。

好啦，做科幻小說式的聯想可以想很多，研究本身當然還是會有許多限制。這份研究是找來一群「推特」的使用者，通通是日本人，156位男生與83位女生，平均年齡22歲。然後讓他們做52種各式各樣正式的量表，做完可以拿到3000日圓車馬費。

受測者至少要曾發出100則有意義的「推文」，發推量多的受測者，最多選取最近的3200則來分析。接著，對他們的網路使用行為做非常多的採樣與分析，包括文字的表達方式與蘊含的情緒、某些字詞出現的頻率，以及15種推特使用行為。

根據研究者的分析，從這些網路行為至少可以預測23種人格特質。這種預測當然不會很精準，無法取代心理師的正式評估，但已經可以拿來篩檢高風險群或拿來牟利。

最能預測的是人際互動的模式，如外向、內向的特質。重視規則的亞斯特質也容易被預測出來。負面用語與缺乏正向字彙，可預測憂鬱、焦慮與妄想，若有長期的比較可看出精神狀況的變化。智商（尤其語言智商）、生活滿意度、有否飲酒與抽菸行為、大腦運作模式（偏同理或偏系統化思考），以及所謂「五大人格特質」（Big Five Personality），都容易透過網路行為來預測。

比如說，外向的人可能會四處追蹤網友、留下正向樂觀支持性的話語。亞斯特質強烈的人，可能會專注在某些特定議題，吸引特定的追蹤者與按讚者，但不太會到議題之外的討論串發言。透過更精細的分析，或許日後還能對網友做出更多人格特質的預測。

但也有些特質很難透過網路分析呈現，如真正的病態人格（psychopath）或馬基維利主義者，他們只為真正的利益發言，不會也不想在網路洩漏太多蛛絲馬跡。

當人工智慧的能力越來越強，我們要在網路上留下什麼足跡，就會變成要慎重考慮的問題。要坦然表現自己？還是刻意裝個模樣？或者保持沉默、當個旁觀者？

但即使不發言，按讚與追蹤的行為，還是會吐露許多秘密。即使這些秘密有受到臉書、推特保護，外人不易取得全部資料，但可想像臉書等公司早就利用大數據分析來讓廣告更精準。

不過研究者還是認為，如果能建構廣泛的社交網絡、到處留言參與討論，還是能增進「自覺的幸福感」。只是我們無法釐清，這是否只是因為快樂的網路使用者，本來就能在網路上交更多朋友。

參考資料

Differential ability of network and natural language information on social media to predict interpersonal and mental health traits

Social media information can predict a wide range of personality traits and attributes

How Social Media Activity May Predict Personality & Mental Health Traits

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航