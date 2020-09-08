香港自由女神雕塑現身美國沙漠，等待自由之日到來

文：中央社駐洛杉磯特派員林宏翰

《願榮光歸香港》的歌聲在美國響起，人煙罕見的沙漠聚集數百人為一座巨型雕塑揭幕，水泥把示威者的形象凝結成代表香港精神的獅子山，自由女神戴上膠盔，手上旗幟寫著「光復香港，時代革命」。

這座重達20公噸的水泥雕塑作品，完工前還放進了一個時空膠囊，膠囊內是海外香港人「撐香港」的信物和一封〈致未來香港人〉的信，等待香港自由的那一天開啟。

「香港人用鮮血、眼淚譜寫了這段歷史，我們用汗水把它澆鑄在這一塊自由的土地上。」中國海外民主人士、雕塑家陳維明與義工花費六個月在攝氏38度高溫的沙漠中工作，作品8月30日在自由雕塑公園揭幕。

年輕學生被壓制在警察的膝蓋下，大人牽著小孩在煙幕中前進，雨傘、交通錐是對抗槍口的唯一武器，戴頭盔、面具的示威者互相扶持，組成滅煙小隊……一幕幕都成了雕塑作品的一部分。

這座巨型雕塑四面有不同意涵，正面是示威者挺身發聲的勇敢身影，背面講述警察暴力的殘酷、示威者互相支持的抗爭過程，兩側分別是團結的雨傘陣和自由女神登上獅子山頂揮舞旗幟。

中國海外雕塑家陳維明繼六四、坦克人作品之後 ，創作一座巨型雕塑，紀錄香港爭取自由民主的事蹟｜Photo Credit: 中央社

透過空拍角度才可看到上方寫著「讓香港自由」（FREE HK）。相較於雕塑主體的沉重感，底座是色彩繽紛的「連儂牆」，寫滿了對香港的希望。陳維明說：「雖然香港現在歷經磨難，總有一天這些繽紛色彩終將塗抹在香港的土地上。」

繼去（2019）年坦克人雕塑揭幕之後，位在洛杉磯東邊2小時車程的自由雕塑公園於8月30日再度聚集人群， 正值香港831「太子站襲擊事件」週年，洛杉磯香港論壇、中國民主黨洛杉磯委員會、洛杉磯中國民主平台合辦這場落成典禮。

「6年前雨傘革命發生時，還有很多香港人認為自己是華人。」洛杉磯香港論壇成員保羅說，但到了今日越來越多人認為自己是香港人，語言、文化甚至書寫的文字都不同於中國大陸，在美港人也推動在人口普查填寫「香港人」。

儘管香港爭取自由民主的未來黯淡，保羅與海外香港人仍然持續發聲，他說至少香港人逼迫中共政權露出真面目，秀出底牌，在中國把勢力擴張到全世界之前，讓全世界看到中國正在對香港做的事情。

「香港已經不是香港，別再對一國兩制抱有希望。」保羅提醒台灣人，無論西藏、香港都是鮮明的例子，中國利用一國兩制當作詐騙的手段，「為什麼還要回頭去相信一國兩制，請從香港身上學到教訓，別讓香港的情況發生在台灣」。

自由雕塑公園發言人莉莎金恩（Lise King）表示，香港示威者用和平的手段，為了追求自由而做出正確的選擇，卻遭到中共的壓迫對待，值得獲得諾貝爾和平獎提名。

莉莎金恩說：「自由是無價的。對那些決定你生活價值的人，你有選擇的權利。確保以下事情不會發生，例如把意見不同的人關進監牢，刑求逼供、活活挨餓、摘取器官，這都是侵害人權的事情，甚至僅僅因為宗教信仰而受到孤立排擠。自由是無價的，值得用生命去爭取。」

上台講話的來賓中，身穿小熊維尼服裝的饒舌歌手樂樂法利（LeLe Farley）最為顯眼。

雖然有著白人臉孔，樂樂法利能說一口流利中文，原來他在中國求學，就讀過中央戲劇學院、南京大學，他自稱拿共產黨的獎學金，卻走上反共的道路，「吃共產黨的飯，砸他們的鍋」。

樂樂法利在洛杉磯用雙語演出，同時是脫口秀演員也是歌手，他說：「舔共是一條很簡單的路，有錢賺、吃得飽，為什麼走不一樣的道路，為的是我牆內的朋友、老師還有親人，我是為了他們才站出來說真話。」

樂樂法利從16歲起就到中國求學，現在29歲對中國仍然有很深的感情，但他分享一個體悟「能夠用中文表達自由的意見，是很寶貴、難得的經驗」，這一點台灣人無法理解。

英語、華文雙語演出的美國饒舌歌手樂樂法利，身穿小熊維尼服裝在自由雕塑公園演出。他說 ，台灣人可能無法體會用華文發表自由的言論是很難得 的經驗｜Photo Credit: 中央社

樂樂法利說：「台灣人習慣在言論自由的環境下生活、長大，所以沒有辦法想像，沒有言論自由會影響到你生活的每一個角落。」

他以台灣的知名饒舌歌手熱狗為例，指出熱狗想必對中國的現狀一定有意見，但是為了要在中國上節目，所以選擇什麼都不說。

他向熱狗喊話：「說唱（饒舌）的精神是什麼？Be real（求真）。」他認為台灣不只是藝人，藝術家、商人、政治人物都應該站出來對共產黨的作為表示意見。

除了樂樂法利為言論自由批評中共，受邀演出的黑人歌手布萊恩（Brian G Soul）則從美國反對警察暴力的示威潮，對香港的示威者表達支持。

布萊恩說：「20世紀以來，我們持續反對警察暴力，直到今天還有人被警察從背後開槍，我們要的就是平等，當你看到不同種族的人們，有不同方式的對待，這是不對的，我們要求的是平等，也希望香港的示威者同樣能有公平的對待。」

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新聞來源：特派專欄 香港示威身影封存美國沙漠 等待自由那天到來（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航