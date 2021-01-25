溫馴的海中巨人：水面上突出的三點，正是觀察「姥鯊」的不二法門

文：鄭嵩樺（淡江物理系畢業，現為業餘稀有野生動物攝影師，致力於拍攝弓頭鯨與姥鯊、格陵蘭鯊等冷門動物）

在遙遠蘇格蘭的小漁村，外面那片又綠又暗的陰森海域中，出沒一種個性與外表反差超大的巨大鯊魚，牠就是世界上第二大的鯊魚和魚類：姥鯊。我和船長在這片陰晴不定的海域中搜索，直到看見水面上出現三個突出的點點時，我就知道姥鯊來了。

貼身共游記錄夢幻生物

水面上突出的三點，正是在海面上觀察姥鯊的不二法門，姥鯊身形巨大，當牠在水面上濾食時，鼻子、魚鰭與尾巴都會露出水面，非常好觀察。

而確定姥鯊出沒後，我穿著防寒衣拿著相機與蛙鞋，悄悄划入水中並靠近姥鯊。

接近姥鯊需要注意不能直直朝著牠正面游過去，否則會嚇跑牠。最好的方式是慢慢靠近牠身體兩側，當牠感到放鬆時就會在該區塊，不斷繞圈圈吃著浮游生物。

雖然姥鯊普遍游動緩慢，但我們也曾用空拍機觀察到姥鯊全速衝刺躍出水面，做出如同鯨魚的躍身擊浪（breaching）來清除身上的印魚與寄生蟲，非常有意思。

姥鯊的躍身擊浪，可從15秒看起：

神秘的背景

姥鯊屬於鼠鯊目的姥鯊科，與大白鯊一樣都是鼠鯊目，研究人員在我們出海前的簡報中，打趣地表示大白鯊是姥鯊的堂兄弟。

鼠鯊目的鯊魚總是給人神秘的感覺，例如巨口鯊、姥鯊、太平洋鼠鯊、長尾鯊及尖吻鯊等。而帶領我尋找姥鯊的碩士生，也提供了姥鯊的研究報告，他們發現世界上的姥鯊基因基本上都一樣。

觀光旅行賞姥鯊

目前姥鯊出沒熱點的小島和漁村，都紛紛開始把「賞姥鯊」和「與姥鯊共游」做成觀光旅行，而實際跑過這些行程的我，也非常樂見這種轉型。舉例來說，英國南部有一位熟知姥鯊出沒習性的船長，他不帶觀光客，只帶專業電影電視節目製作團隊，讀者在許多科普電視節目上看到的姥鯊畫面，可能有一半以上都是由他帶領的專業團隊所拍攝。

而這次與我配合的船家位於蘇格蘭的小漁村，由他們帶領我去與姥鯊共潛。下水的方式是由一名嚮導在前，一次最多帶四個人下水與姥鯊共游，並規定以不打擾到牠們為最高原則。

除了一般的共游行程，當地也非常歡迎專業人士加入研究行程，他們會嘗試標記姥鯊及取得相關樣本。而在愛爾蘭，目前主流則是以在船上賞鯊為主，雖然當地經常有從事水上活動的民眾遇到姥鯊，但目前還沒有將與姥鯊共游轉型為觀光產業。

Photo Credit: 鄭嵩樺 只要待在鯊魚側邊，鯊魚的壓力會減少很多。讀者可見姥鯊身上獨特的花紋。

姥鯊面臨的生存危機

姥鯊是一種非常溫馴的海中巨人，但在古代，水手只要看見牠的外型，都因懼怕牠會把人類生吞而進行獵捕。到了今日，姥鯊的巨大魚鰭則被香港的魚翅店稱為天九翅，在那些魚翅愛好者的眼中可是極上聖品。除此之外，姥鯊的肉能加工成各種肉製品，也因皮厚可以加工成皮革以及製作優質化妝品的鯊烯。

上述的案例都讓姥鯊生存危機雪上加霜，儘管都是卵胎生，比起一胎能生幾百隻幼鯊的鯨鯊，姥鯊一胎的數量雖然沒有明確答案，但普遍認為非常少。加上許多科學家認為牠們的妊娠期應超過一年，因此保育狀況非常不樂觀。

雖然姥鯊的幼鯊身長巨大，約1～2公尺，理論上幼鯊的生存機率會比鯨鯊高一點，但隨著個體數量不斷減少，性成熟時間與妊娠期也都是姥鯊碰到的問題。即便現在有許多國家都禁止捕撈姥鯊，但市場上仍然充斥各種魚翅的交易。

目前姥鯊已被國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN）評估為「瀕危」，如果再不重視相關狀況，將來絕種的機率很高。

姥鯊的分布狀況及遷徙行為

姥鯊是一種遠洋帶的鯊魚，分布區域十分廣闊。最初科學家認為牠們只會出沒在溫帶區域，但隨著被標記的鯊魚越來越多，科學家們察覺到姥鯊在全世界的溫帶與赤道區域都能找到。由於牠們的遷徙路線非常遙遠，有的個體竟然還曾游到加勒比海及巴西，而在台灣的北部與東北部也曾有紀錄，幾年前在花蓮更是有捕獲紀錄。

目前姥鯊經常因為食物而游到岸邊，使岸邊成為姥鯊的主流出沒地點。此外，姥鯊也變成一種季節性能觀察的物種，夏天能在歐洲地區見到牠們，到了冬天則因浮游生物減少，姥鯊通常會轉移陣地。

目前自然界以姥鯊為食的物種不多，最常見的掠食者為虎鯨。與虎鯨掠食大白鯊的理由一樣，為的都是富含鯊烯的肝臟，對於虎鯨而言是非常豐富的營養來源。除此之外，姥鯊也曾有被虎鯊及七鰓鰻的攻擊紀錄。

未來觀察計劃

我們對姥鯊的了解很少，雖然這次出海看到30幾隻個體，但我們也只能趁著牠們浮出水面時進行拍攝記錄。

姥鯊在深海的行為仍是一道謎團，牠們受季節影響出現時間很短，旺季集中在7月；而其他幾個月則有不固定的目擊紀錄。希望藉由本次的觀察紀錄，能幫助大家認識這樣美麗又稀少的鯊魚。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航