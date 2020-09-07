將李韓烈運動鞋送回母親手上——《1987：逆權公民》女主角原型公開

紀錄韓國「六月抗爭」的電影《1987：逆權公民》，除了為人熟悉的兩個主線人物——「朴鍾哲」與「李韓烈」都是根據真實人物編寫以外，其實其他大部分的角色，都是有其實際人物作參考。

剛於今周播放的tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，訪問韓國來各年代的代表人物。韓國學生運動至火熱的日子，「386」世代（60年代出生、80年代進入大學、90年代踏入30歲）絕對是引領著該時代社會運動不可或缺的靈魂。節目裡訪問了一位據說是電影《1987：逆權公民》中女主角的原型——延世大學學生「妍熙」（由女演員金泰梨飾演）——現時韓國YMCA的事務總長「李正熙」（이정희）。

Photo credit: 電影劇照 《1987：逆權公民》女主角「妍熙」。

節目內，李正熙先澄清了雖然電影中的女主角人物是以她的經歷作參考編造，而電影裡的妍熙跟延世大學學生李韓烈是很要好的朋友，但實際上她卻跟李韓烈只是前後輩關係而已，並不算是十分熟悉。二人是參與當時延世大學學生運動的伙伴，李正熙是李韓烈的後輩，比他少兩歲。

李正熙與主持劉在錫對談時，也公開了當年李韓烈被催淚彈擊中後腦後，她為何會拿到他遺下的運動鞋。6月9日，延世大學學生於大學校園門外舉行了「6.10延世大出征前決意大會」，當時警方違反規例，以水平方向朝人群發射催淚彈，李韓烈被催淚彈碎片傷及後腦，傷倒在地。而他的同伴將李韓烈拖離現場之際，李韓烈腳上的Tiger運動鞋卻甩掉了。李正熙便把運動鞋拾起拿到醫院，最終交到李韓烈母親手上。而那隻運動鞋，後來便成了悼念李韓烈的印記。

事隔多年，重提李韓烈之死，李正熙認為李韓烈「用死亡來拯救了世界」。而李韓烈的離世，也深切地改變了李正熙往後要走的路。

80年代加入成為大學生運動的一分子，李正熙在節目內提到自己1984年成為大學生，透過拍攝紀錄片與照片，接觸到1980年光州「5.18」民主化運動的歷史，李正熙受到了很大的衝擊。理解到軍事政權以武力殺害市民，並徹底踐踏民主，李正熙萌生起極大的憤怒感。她一直在想「為何會那樣？」，覺得無法再袖手旁觀，因而投身當年的學生運動。

雖然如此，她也坦白說起在示威現場，面對著無數來襲的催淚彈，自己內心也怕得很、非常恐懼。而父母知道她一直在參與學生運動，每天暴露在危險之中，當然也很憂心，但他們也很理解自己所做的事，所以沒有太大反對。

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