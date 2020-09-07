全球確診破2700萬、疫情看不見盡頭，「尿尿小童」換裝向全體醫院工作者致敬

時至9月，去年12月爆發的COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情不止，部分國家近期單日確診病例又創新高，顯示人類要走出疫情陰影，恐怕還需要很長一段時間。比利時著名的「尿尿小童」銅像，近日戴上面罩和口罩，並穿上醫師白袍，向辛苦的前線人員致敬。

《路透》報導，穿著醫師袍的「尿尿小童」（Manneken Pis）上周六登場，還戴了面罩和口罩，防護嚴密。布魯塞爾雕像協會成員古貝爾（Marc Guebel）表示，「這是對醫院全體職員表達最大謝意，不僅是醫生和護理師，還有清潔人員等所有在醫院的工作人員」，這些人都承擔著感染風險，仍盡心完成工作。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 「尿尿小童」今年4月時乖乖戴口罩。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 尿尿小童本月5日穿上醫師袍，防護裝備除了口罩，還加上面罩。

「尿尿小童」是布魯塞爾知名景點，也經常被打扮成名人以表致敬，或根據季節穿著不同的傳統服飾出現。特殊裝扮都有留下照片紀錄，存放於附近的博物館。

比利時是歐盟和北約組織（NATO）總部所在地，人口約1149萬。據約翰霍普金斯大學數據，截至今（7）日，比利時確診武漢肺炎者有8萬8367人，其中9907人死亡；《路透》指出，該國是全球武漢肺炎人均致死率最高的幾個國家之一。

英國：本月6日新增確診創5月以來新高

武漢肺炎的全球確診數已破2700萬例，逾88萬人死亡，多國迎接第2波疫情高峰。《路透》報導，英國昨通報新增2988例確診，是自5月以來的單日新高，新增病例多為年輕人；截至台灣時間今日中午12時，英國有近35萬例確診、逾4萬例死亡。

法國：本月4日新增確診創疫情爆發以來新高

《路透》報導，法國4日通報新增8975例確診，是疫情爆發以來新高；住院數也連續6天上升，超過4500人住院治療中；雖然距離首波疫情高峰時逾3萬人住院還有一段距離，但也不能鬆懈。據約翰霍普金斯大學數據，截至台灣時間今日中午12時，法國亦有近35萬人確診，死亡人數略超過3萬人。

紐西蘭：疫情控制穩定，競選活動恢復

防疫曾達到102天無本土病例的紐西蘭，上月11日再次出現社區感染。據紐西蘭衛生部數據，截至今日上午9時，紐西蘭共有1425例確診（含境外移入）；自這波社區感染出現後，紐西蘭至今新增約200例確診、2例死亡，仍算控制得宜。原先預定於本月進行的大選因疫情延後至10月13日，《路透》報導，紐西蘭昨已開始恢復競選活動，不過墨爾本仍需維持2.5級警戒至9月中旬。

《路透》指出，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）面對國內槍擊案和疫情的表現都能果斷應對，其領導的工黨在國內支持率甚高，可說是強勢碾壓保守派對手紐西蘭國家黨（New Zealand National Party），連任應該無虞。

Photo Credit：AP / 達志影像 紐西蘭總理阿爾登（中間持手機者）今年6月參加一所地震後完成重建的學校啟用活動。

印度：印度6日新增逾9萬例確診，創全球單日新高

（中央社）根據印度聯邦衛生部資料顯示，境內昨（6）日新增超過9萬人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），創全球單日新高紀錄。

根據印度衛生與家庭福利部資料顯示，在過去24小時新增9萬632人確診，又有1065人不治，染疫死亡人數達7萬626人。

印度總確診人數預估在7日就會超過巴西，成為全球染疫數第2的國家，僅次於美國。美國有640萬人確診，近19萬3000人不治。

根據印度政府資料，印度染疫人數達410萬人，到目前為止，其中有320萬人接受治療。

醫學專家表示，印度部分地區出現第2波疫情，由於檢測增加和鬆綁防疫封鎖措施，病例數激增。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 印度孟買的衛生人員為民眾採檢。

韓國：管制嚴格，第2波疫情開始降溫

隨著更嚴格措施限制第2波疫情發展，韓國6日通報新增167起確診病例，不但是3週以來最少的確診數，並且連4天低於200例。

中央防疫對策本部通報，截至6日凌晨0時，新增167確診病例，比前一天的168例下滑。

韓國至今累計確診2萬1177例、334人病亡。但在8月中爆發群聚感染的首爾市愛第一教會及光復節活動持續出現新病例，部分逆轉早期成功控制的疫情。

俄羅斯：全球確診數第4多，少於美國、巴西、印度

俄羅斯6日通報新增5195人確診，染疫總數達102萬5505人，是全球染疫數第4多的國家。俄羅斯疫情應變中心說，又有61人不治，病故人數達1萬7820人。

印尼：因武漢肺炎病歿人數最多的東南亞國家

印尼6日通報，新增3444人確診，染疫人數達19萬4109人；又有85人染疫死亡，不治人數達8025人，印尼是東南亞染疫死亡最多人的國家。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡