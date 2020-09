真人版《花木蘭》拍成四不像，迪士尼的顧慮實在多到令人甘拜下風

文:失憶症大叔

(本文有雷,可先收藏文章觀影後閱讀)

1998年,迪士尼上映了卡通版《花木蘭》。這個版本因為服裝或文化等等不夠考究而飽受華人市場批評。2020年的《花木蘭》,也沒有逃過觀眾的糾察,不論是從場景、服裝、武打或是劇情都頗受爭議。

客家土樓或百老匯式的彩色服裝,對我來說並不礙事。不只對中國,好萊塢(尤其迪士尼)對異文化的演繹一直都是商業取向為主,不執著於還原真實,我不會過於苛責。色彩斑斕的畫面反而對觀者是享受,每個畫面與構圖都非常美麗,紐西蘭的壯闊山河,配上耐打的劉亦菲顏值真是好看。她的一顰一笑都非常美,就算她整場戲幾乎是面癱狀態,我的眼球也願意原諒她(但理智不能)。

劇情上來說,有些平淡且刻意,我們甚至也能看出政治操控的痕跡。而這些政治意涵,似乎有蠻多人不是很了解,所以我才想聊聊這部電影,會放到最後再談。

首先,花木蘭所居住的村莊設定是客家土樓。如果花木蘭確有其人,多數人會相信她是今日內蒙古那一帶的人,如今電影卻硬生生將花木蘭拍成客家人,所以客家土樓成為人們圍剿的重點之一。不過,我能夠理解取景客家土樓的用意,圓形的建築,人們在一層一層樓的環狀走廊上,往下俯視,讓畫面方便展示村裡的三姑六婆,導演不需要再浪費篇幅來描寫花木蘭相親失敗遭受村民鄙視。

或許也正是因為導演的各種快速帶過,才導致劇情不夠飽滿,人物不夠立體這種創作上的大忌。

花木蘭從媒婆那兒前腳剛出,下個畫面就是父親收到兵單,當天晚上,花木蘭就偷走父親的裝備與祖傳寶劍趕往訓練營報到,這樣的剪接處理,少了卡通版動人的自白曲〈Reflection〉,加上劉亦菲一號表情的表演,令人不禁懷疑花木蘭是不是因為相親失敗,無處可去,所以才乾脆上的戰場。

花木蘭投奔訓練營後,開始了受訓生活,除了少了搞笑歌舞之外,與卡通版沒什麼差別,就連射箭的畫面也都如出一轍。不過,我們可以看出花木蘭原本是想低調沉潛,不想展露實力的,不想展現出她的「氣」(chi)。

這個「氣」,說來也有趣,是與生俱來,同時也可以透過修煉增強,不僅如此,還會在心靈脆弱之時降低能量。一個氣很強的人,他的武功會非常好,甚至能變身成天上飛禽?這種設定與我想像中的氣不太一樣。

我個人會認為,這是好萊塢對中國文化的一種誤解。他們將一個白人難得懂的中文單字湊合湊合地放入作品中,試圖藉此增加東方色彩,但是這樣的安排使觀眾與木蘭脫節,木蘭從此不是一位平凡的小人物,而是有著神力的女超人。木蘭的成就,也不是因為她的努力,而是她天生就有強烈的氣。

從片頭,我們就看到小木蘭在屋瓦上飛簷走壁,「氣」爆棚,讓母親擔心木蘭會嫁不出去,無法光宗耀祖(bring honor to the family)。木蘭的氣不符合社會預期。如果男性的氣很強,那麼這個男性會贏得尊敬。如果是女性,那她會嫁不出去,被排擠,甚至被控為女巫。

片中唯一擁有這個氣的另一個角色是鞏俐扮演的鷹女(Xianniang)。鷹女的存在是整部電影與卡通版鑑別的關鍵。根據電影團隊表示,他們決定移除木須的原因有三:

他們要人們對木蘭有代入感,卻給了她強烈的「氣」這個超能力。他們號稱要追求現實,卻以另一種神話動物鳳凰以及能變身成老鷹的鷹女取代木須。鷹女與鳳凰百分之兩百不符合史實。我想團隊應該是拿掉木須與歌舞之後,發現花木蘭劇情單薄,所以才加上鷹女這個支線的。目的是透過鷹女這個前輩來讓觀眾知道木蘭的氣會帶來什麼困擾:「有氣的女人會淪為被流放的女巫」。

但是,我們從木蘭的打鬥場景(士兵看到女人打鬥就以為是女巫,一哄而散)與她童年(村民對花木蘭的追雞行為搖搖頭),還有片頭木蘭父親的碎念,就已經看出女性擁有氣是為社會所不容,所以鷹女的存在相當於是導演將一件事講了兩次。不,是一而再,再而三,重複地一講再講,我看了心很累。

同樣意義不明的角色有好幾個。花木蘭的妹妹,她的作用是要透過她的「正常」來映襯木蘭的「不正常」,她乖巧聽話,不會追著雞跑,不會違抗父命,可惜這個角色的琢磨不深,所以,片頭片尾各出現一次,講了幾句無關緊要的台詞,彷彿雞肋。

甄子丹身邊的Sergeant Qiang除了頂替甄子丹的角色說出不討喜的台詞之外,幾乎沒有別的功能。Cricket、Ling、Po、Yao也沒有如卡通版那樣深刻的刻畫,角色缺乏立體感,少一個多一個都沒有差。(抱歉,Cricket的笑話也不好笑。)

回到那位鷹女,她幾乎負責了整個故事的所有轉折,等於是她拉著劇情走。花木蘭原本不想洩露她是女兒身,然而這不符合軍規「忠、勇、真」的「真」,花木蘭因此洩了「氣」,無法展現自己的實力。鷹女立即飛過來告訴花木蘭她不真,所以才沒了氣。花木蘭便披頭散髮,從而有了氣,打爆敵人後,回到軍營向大家表白她是女兒身。

然而,就算花木蘭戰功彪炳,還是因為觸犯軍紀(女人從軍),而被放逐。這時,又是鷹女告訴木蘭「女人有氣,就是天理不容」,順便不帶腦地又說溜嘴柔然人的計謀,真實上演了一段「a little bird told me」,讓木蘭一股腦跑回軍營報告長官。

奇怪的是,長官對木蘭的資訊來源真的不疑有他。後來,鷹女又因為共情花木蘭(加上覺得自己沒救了,無法live the noble way),所以在飛上去對柔然人進行無意義的嗆聲後,又捨身救了花木蘭。花木蘭捧著救了她的前輩,既是對死沒有一點恐懼的意思,也看不出來她對前輩的犧牲有任何感謝。除了花木蘭的面無表情,這個結果是一個很容易預期的走向。

既然說到劉亦菲的演技,有一段木蘭化完妝去見媒婆的路上,她開玩笑說:「這是我的笑臉,我的哭臉,我的困擾臉」邊做邊說:「全都看不出來!」我是不知道要尷尬還是要笑,亦菲是不是在婊自己?更慘的是,劇組前往中國考察時,發現中國美學非常講求對稱,於是他們就讓劉亦菲永遠在鏡頭正中央,這簡直讓她的演技呆上加呆。

劇組口口聲聲說他們為了中國觀眾口味才移除木須,其實為了中國市場,他們不只動了木須。花木蘭的感情戲交待不深,或許是害怕中國觀眾反彈「傳說中的花木蘭才沒有談戀愛!」吻戲更是直接被刪除,可能是怕觀眾不能接受花木蘭是隨便(不合傳統)的女人,導致感情線,不慍不火,非常內斂。

到劇末,花木蘭被打趴,決定躺在地上休息一下。居然是由皇帝(李連杰)叫花木蘭站起來,他用命令句說「妳是戰士,(給拎杯)站起來。」花木蘭就乖乖地站了起來。姑且不論她是不是因為聽到「戰士」二字備受鼓舞,命令有種上對下之感,而百姓要無腦地聽從皇帝,或許這就是劇組所指的「貼合現實」的部分吧。

劇中,也不時透露皇帝戰功赫赫,關心百姓,年輕時還親自做掉柔然王,頗有歌功頌德之味,我想是不是有人告訴劇組,中國人討厭卡通版皇帝,因為他像個等待拯救的睡美人,啥都沒做,破壞中國皇帝形象。

更動最大的是劇本的主題(theme)。主題是一個文學分析所使用的專有名詞,每一個作品都會有一個,甚至多個主題。新舊版本都共享「同伴互助」這種不是討論重點的主題。主題的更動也是為了符合中國市場。

卡通版的花木蘭每個舉動,都是在與國家傳統、家庭期望、傳統女性角色作對,順著這個脈絡,花木蘭對自己的身份感到困惑,找不到自我價值。她從軍的動機,除了代替父親之外,透過〈Reflection〉這首歌的歌詞,點出主題「花木蘭的從軍是追尋自我之旅」。

Look at me

I will never pass for a perfect bride

Or a perfect daughter

Can it be I'm not meant to play this part

Now I see That if I were truly to be myself, I would break my family's heart

Who is that girl I see

Staring straight, back at me

Why is my reflection someone I don't know

Somehow I cannot hide

Who I am

Though I've tried

When will my reflection show who I am inside