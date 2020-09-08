真人版《花木蘭》拍成四不像，迪士尼的顧慮實在多到令人甘拜下風

文：失憶症大叔

（本文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

1998年，迪士尼上映了卡通版《花木蘭》。這個版本因為服裝或文化等等不夠考究而飽受華人市場批評。2020年的《花木蘭》，也沒有逃過觀眾的糾察，不論是從場景、服裝、武打或是劇情都頗受爭議。

客家土樓或百老匯式的彩色服裝，對我來說並不礙事。不只對中國，好萊塢（尤其迪士尼）對異文化的演繹一直都是商業取向為主，不執著於還原真實，我不會過於苛責。色彩斑斕的畫面反而對觀者是享受，每個畫面與構圖都非常美麗，紐西蘭的壯闊山河，配上耐打的劉亦菲顏值真是好看。她的一顰一笑都非常美，就算她整場戲幾乎是面癱狀態，我的眼球也願意原諒她（但理智不能）。

劇情上來說，有些平淡且刻意，我們甚至也能看出政治操控的痕跡。而這些政治意涵，似乎有蠻多人不是很了解，所以我才想聊聊這部電影，會放到最後再談。

首先，花木蘭所居住的村莊設定是客家土樓。如果花木蘭確有其人，多數人會相信她是今日內蒙古那一帶的人，如今電影卻硬生生將花木蘭拍成客家人，所以客家土樓成為人們圍剿的重點之一。不過，我能夠理解取景客家土樓的用意，圓形的建築，人們在一層一層樓的環狀走廊上，往下俯視，讓畫面方便展示村裡的三姑六婆，導演不需要再浪費篇幅來描寫花木蘭相親失敗遭受村民鄙視。

或許也正是因為導演的各種快速帶過，才導致劇情不夠飽滿，人物不夠立體這種創作上的大忌。

花木蘭從媒婆那兒前腳剛出，下個畫面就是父親收到兵單，當天晚上，花木蘭就偷走父親的裝備與祖傳寶劍趕往訓練營報到，這樣的剪接處理，少了卡通版動人的自白曲〈Reflection〉，加上劉亦菲一號表情的表演，令人不禁懷疑花木蘭是不是因為相親失敗，無處可去，所以才乾脆上的戰場。

花木蘭投奔訓練營後，開始了受訓生活，除了少了搞笑歌舞之外，與卡通版沒什麼差別，就連射箭的畫面也都如出一轍。不過，我們可以看出花木蘭原本是想低調沉潛，不想展露實力的，不想展現出她的「氣」（chi）。

「氣」是什麼？

這個「氣」，說來也有趣，是與生俱來，同時也可以透過修煉增強，不僅如此，還會在心靈脆弱之時降低能量。一個氣很強的人，他的武功會非常好，甚至能變身成天上飛禽？這種設定與我想像中的氣不太一樣。

我個人會認為，這是好萊塢對中國文化的一種誤解。他們將一個白人難得懂的中文單字湊合湊合地放入作品中，試圖藉此增加東方色彩，但是這樣的安排使觀眾與木蘭脫節，木蘭從此不是一位平凡的小人物，而是有著神力的女超人。木蘭的成就，也不是因為她的努力，而是她天生就有強烈的氣。

從片頭，我們就看到小木蘭在屋瓦上飛簷走壁，「氣」爆棚，讓母親擔心木蘭會嫁不出去，無法光宗耀祖（bring honor to the family）。木蘭的氣不符合社會預期。如果男性的氣很強，那麼這個男性會贏得尊敬。如果是女性，那她會嫁不出去，被排擠，甚至被控為女巫。

美國人的怒吼：「為什麼要拿掉木須？」

片中唯一擁有這個氣的另一個角色是鞏俐扮演的鷹女（Xianniang）。鷹女的存在是整部電影與卡通版鑑別的關鍵。根據電影團隊表示，他們決定移除木須的原因有三：

一、因為中國觀眾不喜歡木須，有人告訴劇組，木須太搞笑，太廢，破壞中國神龍的形象

二、要貼合現實，要符合史實（或傳說）

三、要讓人更有代入感

他們要人們對木蘭有代入感，卻給了她強烈的「氣」這個超能力。他們號稱要追求現實，卻以另一種神話動物鳳凰以及能變身成老鷹的鷹女取代木須。鷹女與鳳凰百分之兩百不符合史實。我想團隊應該是拿掉木須與歌舞之後，發現花木蘭劇情單薄，所以才加上鷹女這個支線的。目的是透過鷹女這個前輩來讓觀眾知道木蘭的氣會帶來什麼困擾：「有氣的女人會淪為被流放的女巫」。

但是，我們從木蘭的打鬥場景（士兵看到女人打鬥就以為是女巫，一哄而散）與她童年（村民對花木蘭的追雞行為搖搖頭），還有片頭木蘭父親的碎念，就已經看出女性擁有氣是為社會所不容，所以鷹女的存在相當於是導演將一件事講了兩次。不，是一而再，再而三，重複地一講再講，我看了心很累。

Photo Credit: 《Mulan》

同樣意義不明的角色有好幾個。花木蘭的妹妹，她的作用是要透過她的「正常」來映襯木蘭的「不正常」，她乖巧聽話，不會追著雞跑，不會違抗父命，可惜這個角色的琢磨不深，所以，片頭片尾各出現一次，講了幾句無關緊要的台詞，彷彿雞肋。

甄子丹身邊的Sergeant Qiang除了頂替甄子丹的角色說出不討喜的台詞之外，幾乎沒有別的功能。Cricket、Ling、Po、Yao也沒有如卡通版那樣深刻的刻畫，角色缺乏立體感，少一個多一個都沒有差。（抱歉，Cricket的笑話也不好笑。）

木須掰，鷹女嗨！

回到那位鷹女，她幾乎負責了整個故事的所有轉折，等於是她拉著劇情走。花木蘭原本不想洩露她是女兒身，然而這不符合軍規「忠、勇、真」的「真」，花木蘭因此洩了「氣」，無法展現自己的實力。鷹女立即飛過來告訴花木蘭她不真，所以才沒了氣。花木蘭便披頭散髮，從而有了氣，打爆敵人後，回到軍營向大家表白她是女兒身。

然而，就算花木蘭戰功彪炳，還是因為觸犯軍紀（女人從軍），而被放逐。這時，又是鷹女告訴木蘭「女人有氣，就是天理不容」，順便不帶腦地又說溜嘴柔然人的計謀，真實上演了一段「a little bird told me」，讓木蘭一股腦跑回軍營報告長官。

奇怪的是，長官對木蘭的資訊來源真的不疑有他。後來，鷹女又因為共情花木蘭（加上覺得自己沒救了，無法live the noble way），所以在飛上去對柔然人進行無意義的嗆聲後，又捨身救了花木蘭。花木蘭捧著救了她的前輩，既是對死沒有一點恐懼的意思，也看不出來她對前輩的犧牲有任何感謝。除了花木蘭的面無表情，這個結果是一個很容易預期的走向。

既然說到劉亦菲的演技，有一段木蘭化完妝去見媒婆的路上，她開玩笑說：「這是我的笑臉，我的哭臉，我的困擾臉」邊做邊說：「全都看不出來！」我是不知道要尷尬還是要笑，亦菲是不是在婊自己？更慘的是，劇組前往中國考察時，發現中國美學非常講求對稱，於是他們就讓劉亦菲永遠在鏡頭正中央，這簡直讓她的演技呆上加呆。

Photo Credit: 《Mulan》

真人版花木蘭「被和諧」？

劇組口口聲聲說他們為了中國觀眾口味才移除木須，其實為了中國市場，他們不只動了木須。花木蘭的感情戲交待不深，或許是害怕中國觀眾反彈「傳說中的花木蘭才沒有談戀愛！」吻戲更是直接被刪除，可能是怕觀眾不能接受花木蘭是隨便（不合傳統）的女人，導致感情線，不慍不火，非常內斂。

到劇末，花木蘭被打趴，決定躺在地上休息一下。居然是由皇帝（李連杰）叫花木蘭站起來，他用命令句說「妳是戰士，（給拎杯）站起來。」花木蘭就乖乖地站了起來。姑且不論她是不是因為聽到「戰士」二字備受鼓舞，命令有種上對下之感，而百姓要無腦地聽從皇帝，或許這就是劇組所指的「貼合現實」的部分吧。

劇中，也不時透露皇帝戰功赫赫，關心百姓，年輕時還親自做掉柔然王，頗有歌功頌德之味，我想是不是有人告訴劇組，中國人討厭卡通版皇帝，因為他像個等待拯救的睡美人，啥都沒做，破壞中國皇帝形象。

更動最大的是劇本的主題（theme）。主題是一個文學分析所使用的專有名詞，每一個作品都會有一個，甚至多個主題。新舊版本都共享「同伴互助」這種不是討論重點的主題。主題的更動也是為了符合中國市場。

卡通版的花木蘭每個舉動，都是在與國家傳統、家庭期望、傳統女性角色作對，順著這個脈絡，花木蘭對自己的身份感到困惑，找不到自我價值。她從軍的動機，除了代替父親之外，透過〈Reflection〉這首歌的歌詞，點出主題「花木蘭的從軍是追尋自我之旅」。

Look at me

I will never pass for a perfect bride

Or a perfect daughter

Can it be I'm not meant to play this part

Now I see That if I were truly to be myself, I would break my family's heart

Who is that girl I see

Staring straight, back at me

Why is my reflection someone I don't know

Somehow I cannot hide

Who I am

Though I've tried

When will my reflection show who I am inside

我永遠不會成為一個完美的新娘

或是一個完美的女兒

或許我生來就不適合扮演這樣的角色吧！

現在我明白了

如果我真的做自己，我會傷透家人的心

那個女孩直盯著我的女孩是誰？

為什麼我不認得我的倒影是誰？

我總是沒辦法將自己隱藏起來

雖然我嘗試過

我的倒影何時才能顯現我真實的內在？

後來，李翔將木蘭強制退伍，木蘭對木須哭訴：

Maybe I didn't go for my father. Maybe what I really wanted was to prove I could do things right, so when I looked in the mirror, I'd see someone worthwhile."

也許我不是為了我父親，也許我只是想證明自己的能力。我只是想要在照鏡子的時候，還能看出自己是什麼。

卡通版本不斷運用鏡子、倒影來強調花木蘭對自我價值的懷疑與探索。這是非常個人主義，也是西方文學作品中常見主題。與中國人傳說中的花木蘭完全不相干。可以說，卡通版的故事是西方文化附身在花木蘭這位中國人物身上，這種「自我覺醒」的故事不需要中國的時空背景。所以美國觀眾看得很開心，覺得沒毛病，中國民眾看完，卻差點爆氣。卡通版尋求自我覺醒的旅程，不僅不是中國文學主流，也不是中共政權會鼓勵的題材。

花木蘭在講八股的「忠、勇、真、孝」？

劇組允諾他們這次會給中國市場一個合乎傳統的電影，所以花木蘭從軍的主題是「忠、勇、真、孝」（loyal、brave、true、devotion to family）。「勇」我就懶得講了，千篇一律的老生常談，普世價值。與卡通版一樣，花木蘭從小就是一個比較叛逆敢言的小孩，處處挑戰權威（父親），又挑戰傳統價值，她甚至不惜違抗軍紀去保家衛國。

我們以為花木蘭是挑戰傳統者，畫風一轉，她卻是傳統的頭號擁護者：「原來她所做的一切是為了對國家忠誠。」（世界上沒有青少男女喜歡這類洗腦作品吧？）說要回歸傳統嘛，一個古老的對時代的控訴「父親年事已高，還要為貴族賣血賣命」瞬間變成一個宣揚忠君愛國的故事。

劇組將「真」這個字安排在劍的最後，是為了抽劍的時候，花木蘭會最後才讀到這個字，然後心頭一震：「我不真（裝男人）」掉滿地的氣，再透過鷹姐的教訓重拾她的氣，點出主題「木蘭也是在尋真。」這個很西式的價值觀。

Photo Credit: 《Mulan》

花木蘭真的在講「孝」？

結果最後一個字竟然是「孝」？很多華人觀眾以為花木蘭是在講「孝」，撻伐劇組與迪士尼，甚至認為劇組是不是以為「孝順是新潮的觀念」才放到電影。其實我做為英語觀眾是完全沒有這個感覺的。

從一開始木蘭把玩鳳凰玉珮，在畫面上，我們就能看到玉珮上的「孝」字（但是美國人是看不懂孝這個中文字的）。皇帝對花木蘭的保衛行動感到非常滿意，所以問她是否願意成為皇帝的禁衛軍。

木蘭這時抬起頭說：「不用了，謝謝，我披星戴月從家奔波而來。虧欠家人太多，想回家陪家人。」皇帝這時候回了一句：「Devotion to family is an essential virtue.」（對家庭付出是不可或缺的美德。）後來花木蘭返鄉，皇帝又派人鑄造新的寶劍送給花木蘭，劍的反面刻了一個孝字，木蘭邊看著孝字邊唸出「devotion to family」。我個人認為應該回歸到作者本意，作者本來要講的就是「devotion to family」（家庭奉獻），而不是中國的「孝順」。

Photo Credit: 《Mulan》

這個孝字是我個人認為最值得玩味的地方，我們從英文來看，「loyal、brave、true、devotion to family」，前三個字都是一個個獨立的英文單詞，對到中文「忠勇真」也是，同樣都是三個獨立單字。為了對應畫面的「忠勇真」三字，劇組擠破腦，找不到中文中帶「家庭奉獻」之意的獨立單字，所以他們選了「孝」這個字，但是英語使用者完全感受不到「孝順」這個主題。

英語使用者看到的主題是「家庭奉獻」。中文使用者，卻得到截然不同的觀影感受，我推測電影的中文翻譯就是翻成孝順。這儼然是一個「雙劇本」，我不知道該不該說這是高招，劇組在英文世界依然是強調女性的勇氣與突破，在中文世界又回歸了中華傳統。

然而，兩個世界的人互不知道對方都看了什麼，所以台灣觀眾才會破口大罵迪士尼把花木蘭塑造成孝女白琴。其實不是的，只有中文觀眾才會看到孝女白琴，而且這正是為了迎合中國市場。

但我們不能說劇組不認真考究，他們能在真人版本明確指出敵軍是柔然人，而且故事中穿插了一些詩詞典故，像是描述女人「手如柔荑，指若削蔥」，出自詩經《國風．衛風．碩人》。或是《樂府詩集．橫吹曲辭五．木蘭詩》：「雄兔腳撲朔；雌兔眼迷離；雙兔傍地走；安能辨我是雄雌？」英語分別翻成：「Her fingers like the tender white roots of a green onion.」以及「Two rabbits running side by side, I think one was a male, one was a female…...」看著演員唸出這段是頗有趣味。

Photo Credit: 《Mulan》

迪士尼不只要迎合中國市場，還要政治正確

花木蘭除了要迎合中國市場，當然也要迎合美國市場。我們可以看到花木蘭又刪去了李翔（Li Shang）這個重要角色。他被一分為二，成為訓練木蘭的元帥Commander Tung（甄子丹飾），以及Honghui（陳宏輝，與木蘭平起平坐的隊友，感情線由他負責）。

看我這個描述是否能看出端倪「迪士尼不希望花木蘭與主管談戀愛」，為什麼呢？因為這政治不正確！迪士尼很怕北美觀眾對花木蘭上下屬間的戀情會成為「#MeToo」運動砲火的對象。迪士尼的顧慮實在多到令人甘拜下風。

總結

總而言之，真人版花木蘭在IMDb不到6的低分，從劇情來看，我會覺得這是適得其所。平心而論，除了鞏俐、李連杰、甄子丹的造型令人噴飯之外，畫面都是處理得美輪美奐，從梯田、土樓到花木蘭難過時登的山，都非常美，算是畫面比較美觀的真人版電影了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航