2023/07/09,
中國

「709」人權律師王全璋出獄後仍被跟蹤騷擾，斷水斷電2個月逼搬家13次

「709」人權律師王全璋出獄後仍被跟蹤騷擾，斷水斷電2個月逼搬家13次
Photo Credit: 李文足Twitter

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接受採訪的前一晚，王全璋新近落腳的昌平區租屋處在停水10多天後，終於來了水。北京今年的6月連破攝氏40度高溫紀錄，難以想像如此炎夏被連續停水10多天是何等的不適。無奈之下，他們也累積了因應之道：這兩個月以來，他們每搬到一個新租處就會開始儲水，將各種可以裝水的器皿都裝滿水，加上買瓶裝水或商家送的水，勉強度過這些日子。

（中央社）「709事件」8週年前夕，王全璋位於北京昌平區的家中在斷水10多天後，終於恢復了供水。這位曾經為眾多同胞奮戰的人權律師如今面對自己生活中的各種騷擾，卻是如此無奈。

王全璋是中國維權律師界代表性人物之一，代理過許多敏感案件，廣泛受到委託者的肯定和信任。2015年7月9日起，當局在20多省市大規模拘捕律師及相關人士，外界稱之「709事件」或「709大抓捕」。王全璋也身陷其中，隔年1月被控「涉嫌顛覆國家政權罪」，之後判刑4年6個月，2020年4月5日獲釋。

獄中飽受折磨的王全璋出獄後被迫面對另一種艱難，持續不斷受到當局的打壓和騷擾。今年4月開始，王全璋一家再度面臨被逼遷的困境。

受到公安騷擾、房東逼搬家

王全璋近年與家人一直租屋而住，他日前接受《中央社》電話採訪時透露，「這兩個月就搬了13處，最頻繁的時候就是一天一搬」。

為何如此？已經「服刑期滿」的王全璋不認為自己對社區鄰里有任何危害，但身上的政治烙印讓他受到地方公安的另眼相看，這幾個月每次被迫搬遷不久，新住處所在的公安就會上門，直言希望他們搬家，最好離開北京。

這位曾經為許多同胞爭權益、打官司的人權律師當然無法接受這種理由，於是公安使出各種手法，不是透過房東強逼他們一家搬走，就是斷水、斷電、斷燃氣。

在王全璋及妻子李文足及外媒持續曝光公安逼遷作法下，接受採訪的前一晚，王全璋新近落腳的昌平區租屋處在停水10多天後，終於來了水。北京今年的6月連破攝氏40度高溫紀錄，難以想像如此炎夏被連續停水10多天是何等的不適。

王全璋說，無奈之下，他們也累積了因應之道。他告訴記者，這兩個月以來，他們每搬到一個新租處就會開始儲水，將各種可以裝水的器皿都裝滿水，加上買瓶裝水或商家送的水，勉強中度過了這些日子。

對於不斷被驅趕、被威脅、被謾罵等各種對待，王全璋認為，相較於中央的授意，「基層因為維穩壓力、任務而採取的主動作為」機率更高一些。

王全璋並透露，以往每逢重大政治性日子，他的住處都會被監視，他和家人出門也會被跟監，「時間一過就會撤掉」，但最近隨著國外領導人到訪以及許志永等人權人士被重判，這一波監控從4月連續至今，「屋外10幾個人24小時守著，你一出門就跟著，不讓你出去，也不讓你待著（逼搬家）」。

除了生活上的種種被騷擾，小名「泉泉」的兒子因王全璋因素這些年一直無法正常去學校上學，最讓王全璋感到心痛；而看到孩子近期因逼遷而受到的驚嚇，「給我打擊很大」。

王全璋當年被抓失去蹤影時，泉泉才約兩歲半，媽媽李文足告訴他「爸爸去打怪獸了」；而今爸爸回家了，外面的怪獸卻似乎打之不盡，讓他們一家三口這些年始終無法如同其他2000多萬北京居民一般地生活。

訪談之際，王全璋夫婦因擔心粗暴驅趕影響了泉泉，因此將他送往外省親戚家暫住。王全璋說想念兒子，此時此刻，他最大心願就是能有穩定平靜的生活，包括正常的工作和出行。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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