「709」人權律師王全璋出獄後仍被跟蹤騷擾，斷水斷電2個月逼搬家13次
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接受採訪的前一晚，王全璋新近落腳的昌平區租屋處在停水10多天後，終於來了水。北京今年的6月連破攝氏40度高溫紀錄，難以想像如此炎夏被連續停水10多天是何等的不適。無奈之下，他們也累積了因應之道：這兩個月以來，他們每搬到一個新租處就會開始儲水，將各種可以裝水的器皿都裝滿水，加上買瓶裝水或商家送的水，勉強度過這些日子。
（中央社）「709事件」8週年前夕，王全璋位於北京昌平區的家中在斷水10多天後，終於恢復了供水。這位曾經為眾多同胞奮戰的人權律師如今面對自己生活中的各種騷擾，卻是如此無奈。
王全璋是中國維權律師界代表性人物之一，代理過許多敏感案件，廣泛受到委託者的肯定和信任。2015年7月9日起，當局在20多省市大規模拘捕律師及相關人士，外界稱之「709事件」或「709大抓捕」。王全璋也身陷其中，隔年1月被控「涉嫌顛覆國家政權罪」，之後判刑4年6個月，2020年4月5日獲釋。
獄中飽受折磨的王全璋出獄後被迫面對另一種艱難，持續不斷受到當局的打壓和騷擾。今年4月開始，王全璋一家再度面臨被逼遷的困境。
受到公安騷擾、房東逼搬家
王全璋近年與家人一直租屋而住，他日前接受《中央社》電話採訪時透露，「這兩個月就搬了13處，最頻繁的時候就是一天一搬」。
為何如此？已經「服刑期滿」的王全璋不認為自己對社區鄰里有任何危害，但身上的政治烙印讓他受到地方公安的另眼相看，這幾個月每次被迫搬遷不久，新住處所在的公安就會上門，直言希望他們搬家，最好離開北京。
這位曾經為許多同胞爭權益、打官司的人權律師當然無法接受這種理由，於是公安使出各種手法，不是透過房東強逼他們一家搬走，就是斷水、斷電、斷燃氣。
在王全璋及妻子李文足及外媒持續曝光公安逼遷作法下，接受採訪的前一晚，王全璋新近落腳的昌平區租屋處在停水10多天後，終於來了水。北京今年的6月連破攝氏40度高溫紀錄，難以想像如此炎夏被連續停水10多天是何等的不適。
王全璋說，無奈之下，他們也累積了因應之道。他告訴記者，這兩個月以來，他們每搬到一個新租處就會開始儲水，將各種可以裝水的器皿都裝滿水，加上買瓶裝水或商家送的水，勉強中度過了這些日子。
對於不斷被驅趕、被威脅、被謾罵等各種對待，王全璋認為，相較於中央的授意，「基層因為維穩壓力、任務而採取的主動作為」機率更高一些。
王全璋並透露，以往每逢重大政治性日子，他的住處都會被監視，他和家人出門也會被跟監，「時間一過就會撤掉」，但最近隨著國外領導人到訪以及許志永等人權人士被重判，這一波監控從4月連續至今，「屋外10幾個人24小時守著，你一出門就跟著，不讓你出去，也不讓你待著（逼搬家）」。
除了生活上的種種被騷擾，小名「泉泉」的兒子因王全璋因素這些年一直無法正常去學校上學，最讓王全璋感到心痛；而看到孩子近期因逼遷而受到的驚嚇，「給我打擊很大」。
王全璋當年被抓失去蹤影時，泉泉才約兩歲半，媽媽李文足告訴他「爸爸去打怪獸了」；而今爸爸回家了，外面的怪獸卻似乎打之不盡，讓他們一家三口這些年始終無法如同其他2000多萬北京居民一般地生活。
訪談之際，王全璋夫婦因擔心粗暴驅趕影響了泉泉，因此將他送往外省親戚家暫住。王全璋說想念兒子，此時此刻，他最大心願就是能有穩定平靜的生活，包括正常的工作和出行。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。