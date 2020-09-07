意外打到線審，喬科維奇第18座大滿貫冠軍夢碎：過往被判失格有哪些先例？

世界男單排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），在爭奪美網8強門票時，意外打到線審，遭判失格出局。消息一出震驚球壇，喬科維奇不僅本季連勝中斷，尋求生涯第18座大滿貫賽冠軍夢想也落空。而比賽中因打中場外人員而遭判失格的選手，其實過去已有先例。

事情怎麼發生的？

意外發生在第一盤第11局。根據《路透社》報導，喬科維奇出戰西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta），在首盤以5比6落後的情況下，喬科維奇因被判失分憤而將球往後打，卻意外打中一名女線審的喉嚨。女線審被擊中時倒在地上並發出痛苦聲音，喬科維奇隨即跑到她身邊關心、致歉。

Novak Djokovic has been defaulted from 2020 US Open.

Lesson:

-Staying calm is highly important even if you are already at the top



-Never led your disappointment turn into Anger



-Just a second of reaction has power to change your life for good or bad



Courtesy: SM pic.twitter.com/IQ9WWYasRZ — Awanish Sharan (@AwanishSharan) September 7, 2020

意外發生當下，比賽主審弗里梅爾（Soeren Friemel）和另外一位評審進行討論，並且諮詢了大滿貫賽事主管埃格里（Andreas Egli）之後，判定喬科維奇出局。

儘管喬科維奇第一時間表示自己並非故意，也告訴官方願意繳納罰款，並且認為被擊中的線審能夠自己站起來，不需要就醫，但仍被判定失去資格。

喬科維奇隨後黯然離場，在跟驚嚇之中的對手卡瑞諾握手之後，沒有接受參加賽事記者會，就直接搭車離去。

Photo Credit: AP / 達志影像

付出什麼代價？

《CNN》報導，根據大滿貫賽事規則：任何時候，運動員在比賽場地內都不得對評審、對手、觀眾，其他人造成身體傷害。

而對於這項判定，喬科維奇也沒有翻盤的空間。大滿貫規則書規定：對於所有違規情況的處置，裁判與大滿貫主管經由討論後的決定，都是最終決議，不可上訴。

美網也發布聲明表示，喬科維奇將失去美網所有積分、獎金，另外還要罰款。喬科維奇進入第四輪比賽，贏得了25萬美元（約合新台幣734萬元）的獎金。

事實上，在費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）都沒有參加這次賽事情況下，喬科維奇本來被看好能拿下個人職業生涯的第18座大滿貫，沒料到因此事扼腕中斷。

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

過去有過先例？

《NOW NEWS》報導，這不是喬科維奇生涯第一次因為情緒控管不佳，而發洩性的大力擊球，過去他也曾經將球打向觀眾席而被媒體給糾舉過。

喬科維奇是極少數在大滿貫賽男單遭取消資格的選手之一，《FOX運動》指出，1990年美國名將馬克安諾（John McEnroe）曾在澳洲網球公開賽遭判失格，他因對裁判罵髒話和摔拍，遭連續警告3次後判定失格。

此外《BBC》報導，1995年溫布頓網球賽的英國選手韓曼（Tim Henman），雙打比賽時不小心將球誤擊場邊女球僮，他和他的搭檔貝茨（Jeremy Bates）雙雙被判失格。

《NOW NEWS》指出，2017年加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）在台維斯盃擊中主審左眼，雖然他立刻道歉，但最終也是被判失格，事後還被罰款。

2019年的義大利公開賽，澳洲選手基里奧斯（Nick Kyrgios），因多次行為犯規被罰一局致情緒失控，摔拍、摔椅後與對手及主審握手並離場，最終被判失格。

喬科維奇事後回應？

《中央社》報導，喬科維奇事後在社群媒體上發文說：「整起事件讓我真的覺得很難過、空虛。我查看線審狀況，而大會告訴我她覺得還好，謝天謝地。我真的非常抱歉，讓她承受這樣的壓力。真的不是故意的，也真的很不應該。我不會透露她的名字，以尊重她的隱私。」

「至於被取消資格，我必須回去反省，並消化失望的情緒，將這一切當上了一課，作為球員和為人成長進化的養分。在此為我的行為向美網主辦單位和所有相關人士致歉。我很感謝團隊和家人的支持，還有球迷一路相挺。謝謝你們，我非常抱歉。」

業內好手的反應？

喬科維奇的對手卡瑞諾，意外晉級8強，他告訴《路透社》自己沒有看到喬科維奇打到線審的經過，「我聽到線審倒地時很震驚，我從沒料到比賽會遇上這一刻」。卡瑞諾認為這起事故是意外，「我覺得是運氣不好」。

《中央社》報導，剛晉級美網8強的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）和喬科維奇前教練貝克（Boris Becker）等人紛表同情。

前女網世界球后奧斯汀（Tracy Austin）、美國網球傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）和金恩夫人（Billie Jean King）、前英國一哥魯塞斯基（Greg Rusedski）等人震驚之餘，也表示大會判決是正確的。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡