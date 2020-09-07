印尼1890萬人每年吃上百萬隻狗，動保人士籲嚴格取締

文：中央社駐雅加達 特派員石秀娟

印尼近年來保護狗的意識成長，但每年仍有逾百萬隻狗被屠殺來吃，跨省運輸狗的違法行為氾濫，今年勢難達成脫離狂犬病疫區目標。動保人士呼籲完全禁食狗肉，加強執法，杜絕狗肉交易。

印尼2013年紀念9月28日世界狂犬病日時，訂下今年要自狂犬病疫區除名的目標。但到今年初，全國34個省和特區的25省仍有狂犬病疫情。

由「雅加達動物救援網」（Jakarta Animal Aid Network，JAAN）等動物保護團體組成的「印尼無狗肉」聯盟（Dog Meat Free Indonesia，DMFI）兩年多前調查顯示，亞洲每年有約3000萬隻狗遭屠殺食用，印尼至少有上百萬隻。

JAAN共同創辦人佛蘭肯（Karin Franken）4日接受中央社記者訪問時說，調查發現印尼狗肉交易的規模如此之大，「我們感到很驚訝」，各地市場的大小規模不同，但「基本上幾乎每個地方都有」。她舉例，特別是在蘇拉威西（Sulawesi）、蘇門答臘（Sumatra）及中爪哇省的梭羅市（Solo）。

「印尼無狗肉」聯盟調查發現，印尼吃狗肉的人口約7%，即大多數印尼人不吃狗肉。但印尼有2億7000萬人，狗肉市場仍有1890萬人。從聯盟公布的影片可看出，很多狗被抓後，四肢、頭和嘴都綁上繩索，硬拖或裝入布袋、鐵籠中後，丟進卡車，載往屠宰場，看著同伴遭殘忍宰殺，身體不斷顫抖、眼神驚恐，相當駭人。

佛蘭肯說，印尼法律沒有明文禁吃狗肉，但有不少關於狗肉交易的規範。問題是許多違法情況一再發生。例如印尼禁止跨省運輸狗，卻有狗在峇里島（Bali）被抓後，被運到爪哇島（Java）屠殺。中爪哇省梭羅市的狗肉有95%是來自西爪哇省。

荷蘭裔的佛蘭肯住在雅加達，已取得印尼國籍，她和朋友在2008年創立的「雅加達動物救援網」致力援救各種受虐動物，推動愛護動物的教育宣導，遊說印尼政府加強保護動物機制。已在雅加達近郊茂物（Bogor）開設狗收容中心，在西爪哇省萬隆（Bandung）開設猴子庇護園區，並援救貓、馬、海豚、猴子和各種野生動物。

DMFI的調查發布後，在網路發起一項向印尼總統佐科威（Joko Widodo）陳情的連署，呼籲終止狗肉交易，已獲得超過110萬人連署。

佛蘭肯說，印尼近年保護動物意識成長，不只民間，政府部門也是。印尼農業部約一年半前頒布指示，不再承認吃狗肉合法，也禁止任何機關發出狗肉食用的相關證明。儘管法律沒有明文禁止狗肉交易，政府有足夠工具可用，應嚴格執法，具體展現「夠了，我們不允許狗肉交易，狗肉交易必須停止」的決心。

Photo Credit: 中央社 印尼動保團體調查，印尼每年有超過一萬隻狗被屠宰食用，許多狗被捕後，四肢和頭、嘴部都被綁上繩索，裝

入麻布袋，送到屠宰場。（雅加達佩加天動物收容所提供）

佛蘭肯表示，部分地方首長已展現魄力，特別是中爪哇省加朗亞熱縣（Karanganyar）縣長朱利亞莫諾（Juliyatmono），他最近頒布禁止狗肉交易的命令，並提供補償金給從事狗肉交易的業者，要求他們改行，有業者不聽禁令、復業賣狗肉，縣府立即派出人員取締，「希望能有更多像朱利亞莫諾一樣的官員」。

佛蘭肯說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）發生後，政府應更了解禁止狗肉交易的重要，世界衛生組織（WHO）證實，狗肉交易的運輸過程是散播狂犬病或其他疾病的一個原因。如果顧慮7%吃狗肉者而讓印尼所有人承擔這些疾病的風險，是很不公平的，也為全國帶來很多負面影響。

印尼9成人口是穆斯林，伊斯蘭禁止穆斯林吃豬、狗、貓、猴子等動物，但這些現象仍存在。長期救援受虐貓、狗、猴子的雅加達病理醫檢師蘇珊娜（Susana Somali）8月30日接受中央社訪問時說，把狗肉等當食物的人說，這是他們文化的一部分，但她認為，「這不是應該繼續存在於現代社會的文化」。

蘇珊娜自10多年前在雅加達南區佩加天（Pejaten）開設動物收容所，已從屠宰場、餐館等地援救出超過1000隻以上的狗。每個月照顧1000多隻狗和30多名照護人員的龐大開銷，主要靠收取附近一個美食廣場的土地租金支應。

蘇珊娜說，最近受疫情影響，美食廣場關門許久，民眾經濟能力受疫情衝擊，對收容所的捐款也降低，但救援動物是她的使命，「看到有朋友受我的鼓舞，看到狗兒們看我的眼神，再再都告訴我，我不能停下來」。

她說，經過動保人士多年來的努力，民眾逐漸支持拒絕吃狗肉、貓肉、猴子肉、蝙蝠肉的觀念，「現在需要的是國會制定明確的法律，警察機關和司法機關也應發揮功能」，取締、懲罰違法的虐待動物行為。

蘇珊娜說，印尼缺乏完善保護動物福利的法律，執法的能力很弱，違反相關規範的罰則很低。但印尼要逐漸邁向進步，政府努力對抗貪污、恐怖主義、毒品問題，同時「我們也必須對抗虐待動物的行為」。

Photo Credit: 中央社 在雅加達一間診所擔任病理醫檢師的蘇珊娜10多年前在雅加達南區佩加天開設動物收容所，已從屠宰場、餐館

援救出超過1000隻的狗。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範