去過德國的人，都有與公共交通查票員交手的經驗。

德國的鐵路，包括火車、地鐵、輕鐵，都沒有入閘機。乘客不論有沒有車票在手，都可登上車卡。因此，突擊查票是重要的一環。查票員多穿上便服，打扮樸素得像一般的基層乘客，然後手中拿著驗票機，腰上戴上職員證，在不同的時間履行職責。有時是平日早上的繁忙時間，在擠擁的車卡中左穿右插，替每位搭客驗票；有時則是最出其不意的星期天傍晚，車上只寥寥三數位乘客，卻躲避不了逃票的責任。

Photo Credit: AP / 達志影像

大部分留德的港人，相信都是誠實的，甚少故意逃票，但買錯票而要與查票員解釋，在所難免，特別是剛來德不久，人生路不熟之時。例如目的地在兩個車票區之外，卻買錯了一個區的票；又或是坐火車時買了優惠票，卻忘了帶著優惠卡或是身分證明文件；再不是就是不知把月票放了在背包哪裏，左翻右翻都找不到。查票員都是鐵面無私的人居多，他們聽過無數的藉口，怎樣解釋都是按規則辦事。

要是你說身上有票，卻怎樣都翻不到，友善的查票員最多只會給你一些時間，先查過車上其他乘客，再走回來請你出示車票。你再找不到的話，他們只好把罰單開給你，請你在指定時間內到車站出示車票。德文的教科書，甚少有教導與查票員的對答。因此首次遇到這類的窘境，絕對是反應、急智以及語言能力的考驗。情急智生，解釋過後，方才發現自己的德文說得不錯，一直以來都少看了自己。

柏林路面的S-Bahn電車。Photo Credit：Corbis/達志影像

在公共交通必須戴口罩的規定實施後，查票員的壓力也增加了。因為提點乘客戴上口罩，遮掩口鼻，時會遇到爭執。尤其是乘客非以德文為母語。就算是一般的查票，驗票員也常有與乘客爭執的經歷。例如乘客堅持他所買的車票有效，但查票員卻說這只是限定某一時間班次，因此乘客需補票。有時坐三小時的車程，總有一兩段歷時半小時的爭執，甚至有肢體碰撞。兩者各執一詞，最後需勞動保安。好心的乘客，或會嘗試調停，或向那位激動的搭客解釋查票員的意思。學德文的人，下次在悠長車程聽到如此激辯，不妨拿起紙筆，試試默寫他們的對話，說不定德文聆聽會突飛猛進。

查票員絕對是吃力不討好的工作。每個查票員每天上班前，總希望那天無風無浪，沒有一人逃票，就可以安然下班。就如消防員離家前親吻太太，然後太太祝福他：盼望今天沒有火災、也沒有意外，然後你平安回來。當個誠實的搭客，就是對查票員最大的敬意了。

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