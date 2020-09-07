日本平價賣場「唐吉訶德」將落腳西門町：前身為18坪小店、向「夜市」取經

日本連鎖平價賣場「驚安殿堂．唐吉訶德」（驚安の殿堂 ドン・キホーテ）去年就曾傳出要來台灣展店，現在有影了。在台灣104人力銀行，已看到唐吉訶德發布的徵才訊息。而根據報導，唐吉訶德將以「Don Don Donki」名稱登台，台灣一號店將設立於台北西門町。

綜合《聯合報》、《鏡週刊》報導，唐吉訶德正式在台灣104人力銀行發布徵才訊息，開放33類職缺，其中還特別徵求夜班人員及夜班主任等。據了解，一號店座落於台北西門町衡陽路上，賣場占據1至3樓層，預估將匯集食品、生活日用品、化妝品、服飾、家電等。

唐吉訶德在日本有超過數百家分店，是許多觀光客到日本旅遊時熱門必逛點，主打「營業到深夜＋全年無休」。去年就曾傳出進入台灣市場的消息，展店地點一度傳是永福樓，但後因與房東協商破局而暫緩計畫。

根據報導，「驚安殿堂．唐吉訶德」版圖不只在日本當地，更跨足全球，新加坡、夏威夷、洛杉磯等城市，2019年更於泰國及香港兩地成立首店。7月初，也於香港銅鑼灣開設第3家新店，是驚安の殿堂在香港首間4層樓高的分店。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為唐吉訶德在新加坡的第一家分店，唐吉訶德海外英文名稱為「Don Don Donki」。

唐吉訶德的前身：18坪小店向「夜市」取經，店面堆得像垃圾山

現在的「驚安殿堂．唐吉訶德」已經很有知名度，賣場動輒3層、4層樓。不過唐吉訶德的前身，是一間名叫「小偷市場」的18坪小店。

唐吉訶德創辦人安田隆夫（Takao Yasuda）向「夜市」取經，深夜營業，並用破盤價收購「有問題的商品」，將店面堆得如垃圾山，再加上浮誇的行銷文案，瞬間崛起，「小偷市場」在安田隆夫經營5年後售出。

有了先前的經驗，安田隆夫1989年在東京成立的唐吉訶德一號店，但根據他在自己的著作《激安王唐吉訶德》中表示，那是個多災多難、迂迴曲折的開始。安田隆夫中說，當時不僅東西不如預期，完全賣不出去，員工們還接連不斷地辭職。

90年代末期，居民對開店和深夜營業的反對運動更是頻頻發生。在2004年，還遭遇店鋪的連續縱火事件、對唐吉訶德糾纏不休的毀謗中傷。面臨企業存亡的困境可說不只是兩、三次。

如何走出困境？安田隆夫在書上說，

「每當這種時候，我會一邊痛苦掙扎、呻吟，一邊想辦法。那可不是冷靜有條理的思考，而只是為了存活，從內心深處卯足全力，拚命想出活路。就算是暫時度過難關的權宜之計也無所謂，反正只要能活過現在這個瞬間，再怎麼樣也得想出來。」

反其道的佈置：商品不易找、不好拿、不好買，客人會不自覺多買些

根據《香港經濟日報》報導，安田隆夫有一套獨特的經營哲學：「CVDA」，他提倡便利（convenience）、折扣（discount）及娛樂（amusement）。

經營零售店的常識是商品要容易找到、容易拿到，但安田卻反其道而行，把店舖格局布置成「不易找、不好拿、不好買」，將貨品堆滿貨架上到天花板，留很少空間予通道，令客戶有尋寶的感覺，拉長他們的購物時間。

顧客認為貨品是隨處擺放，事實上是「亂中有序」。店員會將毛利較高的貨品放在客人的當眼位置，以及通道的轉角位。安田認為客人會不自覺地買多這些貨品。

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2015年，安田從董事會長兼執行長的身分退休，集團則不斷壯大。

根據《TVBS》等報導，唐吉訶德台灣首店預計11月開幕，從104提供的訊息可知，工作地點在台北市萬華區，9月23日將舉辦徵才說明會。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡