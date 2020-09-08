誰劫掠了誰：德國反防疫示威者真的是極右翼人士嗎？

文：Jan D. Walter

對現行新冠措施是否恰當持懷疑態度，人們不必非得右傾或極端不可。為此，人們也不必將COVID-19新冠肺炎只說成是一種更嚴重的流感。人們所要做的只是，看一眼附帶性傷害：停課還只是其中一個較小的問題。

誰又能確知，因延遲手術和預防檢查導致了多少生活品質以致生命的長期損失？人們因家庭糾紛或孤獨受到多大痛苦？更不消說人們的不安全感和害怕，他們當中也包括那些其經濟存在並非直接而是抽象受威脅的人們，因為，一場嚴重的通貨膨脹正漸漸逼近，原因是，世界經濟總量在萎縮，而貨幣總量在增加。

誰劫掠了誰？

不論與他國比較有多溫和，德國的新冠措施使眾多領域瀕臨破產。個別企業自不用說。不只是直接受到影響的部門和領域，每天都該對那一系列義務責任和禁止規定提出質疑。每一個做區別思考的人都有權這麼做，——是的，他還應將此視為一種責任。

然而，媒體和政治家們在有關8月31日示威活動的報導和評論中，卻把焦點放在議會大廈前喧鬧的那一小群極右人士，而不是澄清，這裡是誰劫掠了誰的集會。由此，他們不僅正中了納粹和陰謀論運動「QAnon」信徒們的下懷，使其得到了僅從人數上講也不該得到的更多關注；而且，他們也忽視了組織者們所提訴求的嚴肅性。

而組織者中畢竟不僅只是那些通常的「反對便是一切」的候選人，如眾多德國品質媒體所報，這些人不過是想在公園裡好好兒度過一天。一些德高望重的病毒學家、經濟專家和法學家也早就對現行措施的意義、規模和俄合法性提出了質疑。

承認有過失

大流行瘟疫之初，聯邦政府採取寧多勿少的做法，不論在政治上和人道上，這都可理解。畢竟，誰都不知道，衝著我們而來的到底是什麼。而誰又願對本來或可避免的成千上萬人之死負責？

但此間已經清楚，迄今，日感染曲線峰值是在3月16日，也就是說，是在更嚴格的新冠防疫措施實施前數天，而不是按邏輯應在其後一至二星期。

從錯誤中學習

3月22日那天自然無人能知道，從這個角度看，聯邦政府做出了過度反應。但現在，人們知道了。在德國電視二台的一次脫口秀上，北威州衛生部長勞曼（ Karl-Josef Laumann）間接承認了這一點。他說，「今天，政界不會再來一次3月份那樣的停擺。」漢堡病毒學家施密特－哈納斯特（Jonas Schmidt-Chanasit）點頭贊同。

聯邦議院議長蕭伯樂（Wolfgang Schäuble）強調，示威權是一大民主支柱，這當然很好。然而，這是不夠的。他本應向示威者們的這一公開反饋致謝。為民主制計，政界和媒體無論如何該開始重視不同的聲音。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航