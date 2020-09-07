男或女比較易患上抑鬱症？

文：Tin Yan（香港教育大學心理系四年級學生）

美國有一個長期追蹤研究（longitudinal study）邀請了416個青年人，希望找出男生和女生在他們不同年齡的抑鬱徵狀有什麼不同。研究人員分別在他們11、13、15、18和20歲是紀錄他們的抑鬱狀況。結果發現在他們20歲時，經歷過抑鬱症的女生（24%）多於男生（15%）。

性別在抑鬱徵狀的分別在13至14歲開始，女生較多會在青春期的早期產生抑鬱徵狀，而男生較多會在青春期的後期發現。雖然有更多女生產生抑鬱徵狀，但研究指出男生比女生有多一點抑鬱帶來的長期負擔，只是結果沒有明顯分別。

哈佛大學研究人員將32個關於抑鬱徵狀與性別關係的研究結果做了統合分析（meta-analysis），當中涉及108,260名參加者。結果指出，在抑鬱徵狀中，情緒、身體和新陳代謝的問題，例如對於食慾、體重、性慾的干擾和疲倦，出現在女生的情況的頻率比男生較高和更強烈。還有，女生抑鬱時，易怒的情緒比男生強烈。

Photo Credit: Lawrence Murray @ Flickr CC By 2.0

男生在抑鬱時解決問題和控制衝動行為的能力比女生低，例如會有較多使用酒精和用藥不當的情況。這些行為不但會加劇抑鬱問題，阻礙他們尋求專業協助和減低抑鬱治療的進度，還會增加因衝動而發生的意外和自殺的風險。

以上的研究結果能包括在抑鬱症評估中，讓心理學家在治療不同性別的抑鬱症患者時能有針對性治療方案。

參考文獻：

Cavanagh, A., Wilson, C. J., Kavanagh, D. J., & Caputi, P. (2017). Differences in the Expression of Symptoms in Men Versus Women with Depression: A Systematic Review and Meta-analysis. Harvard Review of Psychiatry, 25(1), 29-38.

Salk, R. H., Petersen, J. L., Abramson, L. Y., & Hyde, J. S. (2016). The contemporary face of gender differences and similarities in depression throughout adolescence: Development and chronicity. Journal of Affective Disorder, 15(205), 28-35.

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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