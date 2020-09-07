故宮的國寶是國民黨的？黨代表呼籲要回門票收入，黨產會：國寶不是「黨寶」

國民黨昨（6）日在國父紀念館召開全代會，黨代表陳麗旭因不滿黨產被凍結，主張要向民進黨政府討回故宮國寶，將故宮門票收入歸給國民黨，成為藍營收入財源。對此，國民黨黨主席江啟臣則表示純屬個人意見。不當黨產處理委員會則呼籲，停止黨國不分。

《中國時報》報導，國民黨全代會通過108年度決算書表及附件案，國民黨行管會主委邱大展在全代會上，痛批黨產會凍結黨產，並強調國民黨自8月底經費用罄，自9月起至年底的資金缺口為1.2億元，須靠黨主席江啟臣募款維持黨務營運。

陳麗旭在發言中說道，如果現在的錢，都以不當黨產扣住了，那麼有一個東西是清清楚楚、不用懷疑的，就是國民黨當時來的時候帶著大量的黃金，以及故宮博物院裡面的國寶，「不是台灣的，是國民黨帶來的對不對？」

陳麗旭說，「沒有爭議性的東西，請中央站出來帶領著我們大家好好地跟他野一番，把這故宮博物院的寶物要回來。只要我們抗爭，從此故宮博物院的門票收入歸給我們國民黨，我們就有收入來源了對不對？我們好好地野一野好不好？我們好好地野一野好不好？」

（中央社）不當黨產處理委員會今天表示，昨天一名國民黨代表在全代會提「故宮國寶是國民黨的」等語；黨產會強調，「國寶真的不是黨寶」，籲國民黨揮別黨國思維、停止黨國不分、歸還不當黨產。

黨產會今天在臉書粉絲團上以「國寶，是全體國民的，不是你的」為題，並發文表示，昨天有一名國民黨代表在全代會中說「故宮裡面的國寶是國民黨的」、「門票收入要還給國民黨」。

黨產會說，雖然國民黨主席江啟臣已表示為個人意見，但黨產會還是要強調「國寶，就是屬於國家的，也是全體國民的，不會是一個黨的、也不能當作一個黨的專屬財產」。

黨產會指出，在動員戡亂與戒嚴的非常時期結束前，國民黨因當時的黨國體制，憑藉執政優勢，以違反當時法令、或形式合法但實質內容違反自由民主憲政秩序要求的方式，從國家或人民取得財產納為己有，累積了龐大的政黨財產，而形成政黨競爭機會不平等的失衡狀態。

黨產會說，民主轉型後，國民黨利用執政機會或國家權力取得的不當財產皆應回復，可惜仍有人抱持威權黨國思維，認為「國寶是國民黨的」，但「國寶真的不是黨寶」，呼籲國民黨揮別黨國思維，停止黨國不分，歸還不當黨產，落實轉型正義。

前促轉會副研究員：算盤看似打得精，顯然沒好好翻故宮預算書

前促轉會副研究員吳佩蓉於臉書上表示，提出將故宮收入歸為國民黨黨產的構想，顯然沒好好翻過故宮預算書。

吳佩蓉說，姑且先不談大清帝國蒐羅的寶物物權到底歸誰，這算盤看似打得精，但那位代表顯然沒好好翻過故宮預算書。事實上，故宮每年的門票收入根本不足以支撐故宮的歲出預算。以110年度來看，故宮歲出16億多，光是人事費就要花5億7390萬6千元，門票收入概估5億3857萬元，兩者相抵還差了3千多萬。

吳佩蓉說，這表示目前故宮的營運，尚須廣大國民納稅，再由國庫撥付11億的歲出預算才得以支應。國民黨與其把腦筋動到故宮門票收入，倒不如好好清查這些年來，有多少黨務高層把黨產偷偷變成私產，追繳回來的錢，可能會比5億多好幾個0。

江啟臣回「純粹是個人意見」，蘇貞昌：台灣國家的東西屬於2300萬人

《ETToday》報導，江啟臣今出席中評會前受訪，他表示，黨代表發言多元也代表國民黨不是一言堂，面對黨內不同意見一定要多聽取，有共識的部分能夠作為黨的決議，這是黨內民主化的過程。媒體追問「有共識討國寶嗎？」江啟臣說，「昨天在會場沒有討論這件事，這純粹是黨代表個人的意見。」

《新頭殼》報導，行政院長蘇貞昌今日回應指出，台灣國家的東西是屬於2300萬人，不是屬於那一個黨的，所以對於國民黨代表在該黨大會裡面講的話，不予置評，但國人自有評斷。

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photo credit: Richard Chung／reuters／達志影像 故宮寶物「翠玉白菜」和「肉形石」。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡