報復戰又起？中國拒延簽《CNN》、《華爾街日報》等美媒記者證
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包括《CNN》、《華爾街日報》和全球最大照片供應商Getty Images，這3家媒體的記者都遇到一個狀況，他們試圖在外交部續簽記者證，卻被告知不能像往常一樣續簽1年。
美中媒體戰又起？根據《路透社》報導，中國政府已經停止為美國駐中記者續簽記者證，且中國外交部官員對美媒體透露，若美國政府驅逐中國記者，北京也會採取對等行動。
報導指出，包括《CNN》、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）和全球最大照片供應商Getty Images，這3家媒體的記者上週都遇到一個狀況，他們試圖在外交部續簽記者證，卻被告知不能像往常一樣續簽1年，這次只能獲得有效期至11月6日的居住證，這顯示可能等美國11月3日總統大選之後，情況才會明朗。
而《CNN》於7日發表聲明稱：「我們駐北京的一名記者最近獲得2個月效期的簽證，而非以往的12個月。」但《CNN》在聲明中表示，駐中國據點仍然繼續維持運作。
中國外交部發言人華春瑩則在推特上表示，《CNN》及其他幾家美國記者的記者簽證延長正在處理中，在此期間這些記者可以毫無問題地繼續在這裡生活和工作。她並寫道：「如果中國駐美記者能夠獲得公正對待，我們很樂意與出色的美國駐華記者合作。」
報復行動頻仍，雙方大打外交口水戰
根據《德國之聲》報導，2013年底，中國政府也曾凍結《泰唔士報》和《彭博社》（Bloomberg News）的記者證，理由是涉及敏感性報導。當時並引發了對大規模驅逐記者的擔憂，時任副總統的拜登（Joseph R. Biden Jr.）在訪問北京期間還向中國領導人強調新聞自由的重要性。中國政府最終延長了這些記者證的期限，並發放了新的居留許可，但幾年後拒絕發新的簽證給這2家媒體的新記者。
而今年3月，中國驅逐了《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》中國分社中的幾乎所有美國記者。此舉形同報復，因為在此之前，美國國務院要求5家中國官方新聞機構，只能僱用100名非美國人，導致60名中國僱員被驅逐出境。美方更分別於今年2月、6月，將9個中方媒體認定為外交使團，要求繳交出工作人員名單和財務資料。
美國國務院助理國務卿史達偉（David Stilwell）表示，這些中國媒體之所以被指定為「外國使團」，是因為美國政府認為他們是由中共有效控制的宣傳機構，而不是獨立的新聞機構。
中國外交部發言人華春瑩9月3日在例行記者會上，則針對中美相互的媒體限制表示：「中美媒體問題的實質是美方出於冷戰思維和意識形態偏見，對中國媒體進行政治迫害和打壓。」
在華記者處境惡化，川普敗選也恐難逆轉
《路透社》報導，根據中國外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of China）發布的年度調查報告顯示，在華記者的狀況日益惡化。
報導指出，川普政府決意將美中關係引向長期競爭和對抗的道路，即使川普總統在11月的大選中輸給拜登，這種局面也難以逆轉。
新聞來源：
- China Delays Renewing Credentials for Journalists at U.S. Outlets（路透社）
- China imposes new visa restrictions targeting US media（CNN）
- 駐華美記延簽受阻北京暗示可能驅逐（德國之聲）
責任編輯：陳怡君
核稿編輯：黃筱歡