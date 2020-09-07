報復戰又起？中國拒延簽《CNN》、《華爾街日報》等美媒記者證

美中媒體戰又起？根據《路透社》報導，中國政府已經停止為美國駐中記者續簽記者證，且中國外交部官員對美媒體透露，若美國政府驅逐中國記者，北京也會採取對等行動。

報導指出，包括《CNN》、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）和全球最大照片供應商Getty Images，這3家媒體的記者上週都遇到一個狀況，他們試圖在外交部續簽記者證，卻被告知不能像往常一樣續簽1年，這次只能獲得有效期至11月6日的居住證，這顯示可能等美國11月3日總統大選之後，情況才會明朗。

而《CNN》於7日發表聲明稱：「我們駐北京的一名記者最近獲得2個月效期的簽證，而非以往的12個月。」但《CNN》在聲明中表示，駐中國據點仍然繼續維持運作。

中國外交部發言人華春瑩則在推特上表示，《CNN》及其他幾家美國記者的記者簽證延長正在處理中，在此期間這些記者可以毫無問題地繼續在這裡生活和工作。她並寫道：「如果中國駐美記者能夠獲得公正對待，我們很樂意與出色的美國駐華記者合作。」

#CNN journalist and a few other #US journalists' visa extension applications are being processed, during which they can continue to live and work here with no problems at all. We've made it very clear to your colleagues in Beijing. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 7, 2020

報復行動頻仍，雙方大打外交口水戰

根據《德國之聲》報導，2013年底，中國政府也曾凍結《泰唔士報》和《彭博社》（Bloomberg News）的記者證，理由是涉及敏感性報導。當時並引發了對大規模驅逐記者的擔憂，時任副總統的拜登（Joseph R. Biden Jr.）在訪問北京期間還向中國領導人強調新聞自由的重要性。中國政府最終延長了這些記者證的期限，並發放了新的居留許可，但幾年後拒絕發新的簽證給這2家媒體的新記者。

而今年3月，中國驅逐了《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》中國分社中的幾乎所有美國記者。此舉形同報復，因為在此之前，美國國務院要求5家中國官方新聞機構，只能僱用100名非美國人，導致60名中國僱員被驅逐出境。美方更分別於今年2月、6月，將9個中方媒體認定為外交使團，要求繳交出工作人員名單和財務資料。

美國國務院助理國務卿史達偉（David Stilwell）表示，這些中國媒體之所以被指定為「外國使團」，是因為美國政府認為他們是由中共有效控制的宣傳機構，而不是獨立的新聞機構。

中國外交部發言人華春瑩9月3日在例行記者會上，則針對中美相互的媒體限制表示：「中美媒體問題的實質是美方出於冷戰思維和意識形態偏見，對中國媒體進行政治迫害和打壓。」

在華記者處境惡化，川普敗選也恐難逆轉

《路透社》報導，根據中國外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of China）發布的年度調查報告顯示，在華記者的狀況日益惡化。

報導指出，川普政府決意將美中關係引向長期競爭和對抗的道路，即使川普總統在11月的大選中輸給拜登，這種局面也難以逆轉。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡