多年來被馬來西亞人誤以為是國貨的BATA鞋，其實是創立於捷克的百年跨國鞋業集團

最近捷克參議院議長訪問台灣的新聞，讓全台興起了「台捷友好」的熱潮。

人口只有1069萬的捷克，雖然並非大國，但也有享譽國際的企業，如台灣人較熟悉的Škoda汽車，以及在部分超商、超市通路能買到的捷克啤酒，至於1894年創立於捷克的Bata集團，則是台灣人較陌生的品牌了。

不過，對Bata既熟悉又陌生的，還有馬來西亞人，由於進入馬國市場多年的Bata本土化的策略相當成功，以致當地人民早已忘了它是外國品牌。

Bata在馬來西亞的本土化

Bata集團創辦人是捷克人Thomas Bata（以下簡稱湯姆斯），他是當地皮匠家族的第9代的成員。1894年8月24如，湯姆斯在捷克東南部的城市茲林（Zlin）創辦了Bata鞋業，當時他將自己的積蓄都投資在一些簡單的製鞋機械，因此改變了當地製鞋業的發展，將鞋產品從手工業走向大規模工業化發展。

目前總部位於瑞士洛桑的Bata集團，在全球擁有6,000多家零售店和10萬個獨立經銷商和加盟商，以及在18個國家擁有23生產基地，其鞋類產品涵蓋一般休閒、運動類至高端品牌，旗下品牌包括Bata、Marie Claire、Comfit、Power、Weinbrenner、Northstar，Pata Pata，Bubblegummer和Premium Leather系列。

就在Bata創立36年後，有關Bata最早開拓東南亞市場的記錄，是1930年在同樣是英國海峽殖民地的檳城和新加坡設立分店，接著其它東南亞國家的設點記錄，依年代排序如下荷屬印尼（1930）、法屬越南（1932）、泰國（1932）、菲律賓（1938）。

然而就在1932年，湯姆斯從茲林搭機飛往瑞士的途中，因飛機失事而不幸罹難，享年56歲，其留下的事業就由其同父異母的兄長Jan Antonín Baťa接管。

湯姆斯不幸罹難前，曾考察新加坡是否適合建廠，以供應東南亞的市場，不過最終繼承其事業的兄長Jan Antonín Baťa還是決定把工廠設在盛產橡膠的英屬馬來亞。因此Bata於1935年，在馬來半島雪蘭莪州的巴生市（Klang）建立了工廠生產橡膠鞋，當時該工廠擁有2200多名員工。作為在馬國最大的製鞋廠，Bata也專注生產PVC（聚氯乙烯）鞋，以供應當地和海外市場。

不過，隨著後來中國製鞋生產成本的下降，Bata也減少了在馬國的產量。Bata先是將馬國總部從巴生遷至較靠近首都吉隆坡的白沙羅柏蘭嶺（Damansara Perdana），以更貼近消費者與市場的需求，進而制定更好行銷的策略。根據Bata官網的介紹，該公司每年在馬國售出超過1000萬雙鞋子，營業額達1億美元（約新台幣29億元）。

對許多馬國人民而言，Bata可以說是陪伴他們長大的國民品牌。Bata在馬國所推出的最家喻戶曉的廣告口號是「First to Bata, then to school」（首先穿巴塔，然後去學校），因為許多人在小學時所穿的白色帆布校鞋品牌就是Bata。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 來自捷克的百年企業Bata鞋業，其產品在馬國十分暢銷。

由於Bata產品的定位走價廉物美的路線，因此馬國人民對其品牌印象多是「飛入尋常百姓家」，因此當發現名人也穿Bata鞋時，常引起熱議。例如，馬國在2018年5月9日實現首次政權輪替後，二度任相的馬哈迪聲望又再如日中天，其一舉一動再受各方矚目，同年5月馬哈迪出席宴會時，被民眾拍下他所穿的拖鞋並非昂貴的名牌鞋子，而是市價僅12令吉（新台幣85元）的Bata拖鞋，因此當時該款拖鞋也因馬哈迪效應而爆紅。

此外，2018年在印尼雅加達舉行的東南亞運動會，馬國國家隊的運動鞋贊助商就是Bata旗下的運動鞋品牌POWER。

Bata在新加坡的發展

Bata除了是馬國人民共同成長記憶的不可或缺的元素外，與馬國相鄰的新加坡也如此。前面提到，Bata早在1930年在新加坡展店，首家門市就在首都大廈（Capitol Building）。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 如今首都大廈已是新加坡著名的歷史建築。

活躍於香港、新加坡出生的著名美食家蔡瀾曾撰文提到，對南洋長大的孩子而言，從小就以為Bata是馬國的品牌，長大後才知道原來是來自捷克，而且當他到印度、非洲、歐洲旅行時，發現Bata隨處可見，才曉得Bata名氣如此響亮。

新加坡總理李顯龍去年在其官方臉書專頁就發文稱，穿Bata白色帆布校鞋上學是好幾代新加坡人民的共同回憶，而他也是其中之一。

前捷克駐新加坡大使Tomas Smetanka於2015年在新加坡《海峽時報》發表了文章，介紹Bata公司在新加坡的故事。

Bata 1930年在新加坡展店前，其實新加坡的「Yap Heng Store」（中文翻譯應為和興百貨）就已引入了Bata的產品。Bata在新加坡展店後，由於標榜工廠量產的鞋子品質佳，而且價格極低廉，因此庫存很快銷售一空，顯見當時市場對Bata產品的接受度。

Tomas Smetanka的文章提到，Bata創辦人湯姆斯1932年抵達新加坡前，先到訪了中東國家和印度。當湯姆斯抵達新加坡後，他把在上述國家看到當地人民不穿鞋走路的景象告訴了記者，他稱當地人赤腳走路的原因是無法負擔鞋子的價格，因此他決定要生產價格低廉的鞋子，其中橡膠是不可或缺的原料，而收購橡膠園也是他到訪新加坡的目的之一。

後來Bata在新加坡的發展軌跡，也和Bata在祖國捷克的命運息息相關。

根據1938年的《慕尼黑協定》，捷克斯洛伐克不得不將其邊境地區割讓給德國，接著隔年9月1日，德國入侵波蘭，第二次世界爆發。這一年，為躲避納粹的佔領，Bata繼承人Jan Antonín Baťa 將公司遷移至美國，接著他本人最終也在巴西定居，1965年在聖保羅過世。

儘管面對戰爭而被迫流離，但於1939年從叔叔手中接管公司的Bata創辦人湯姆斯的兒子Thomas J. Bata （以下稱小湯姆斯）選擇以加拿大為根據地，並成功再將Bata集團在全球散枝開葉。而小湯姆斯當年率領家族、公司成員所落腳的地方，就是如今在加拿大安大略省的名為Batawa的小鎮，該小鎮是為紀念Bata家族在當地的耕耘而命名的。

可以這麼說，因為二戰的爆發，更加快了Bata在全球的佈局。Tomas Smetanka指出，Bata在納粹軍佔領前，就將茲林工廠的器件卸除，並運送到各國重新生產，而新加坡就是其中一處。1940年，Bata成功在新加坡的太子道（Prince Edward Road ）設廠，35台製鞋機器由華人員工在捷克的技師督導下，成功讓該廠日產1000雙鞋子。

然而命運弄人的是，1941年12月7日太平洋戰爭爆發，日軍從馬來半島南侵新加坡，1942年2月15日英軍向日軍投降。Tomas Smetanka稱，當時在新加坡的Bata捷克裔員工也加入了海峽殖民地志願軍（ Straits Settlement Volunteer Force ），對日軍的猛烈進攻進行了英勇的反擊，但最終Bata的新加坡工廠仍難逃戰火的摧殘。二戰結束後的數月，Bata迅速地在當地恢復了營運，如今新加坡是Bata的亞太和非洲業務的區域總部所在地，管理著區域的3000多個銷售點。

雖然二戰在1945年結束了，但Bata原在捷克的資產，因捷克斯洛伐克共產黨的上台而被國有化，直至1989年天鵝絨革命後，捷克政府才邀請Bata家族返國，並返鄉投資。不過小湯姆斯最終還是在2004年把Bata總部設在瑞士洛桑，Bata原在加拿大多倫多的總部也在2000年關閉了。2001年，為紀念父親創辦了Bata，小湯姆斯在家鄉茲林成立了Tomas Bata University。

2008年9月1日，小湯姆斯過世，享耆壽93歲，其留下相當國際化的鞋業帝國，至今仍廣受馬來西亞、新加坡等國的人民歡迎，儘管當地人不一定記得Bata來自捷克，但也反映了Bata在地化經營的成功。

Photo Credit：AP/達志影像 2005年6月22日，小湯姆斯在其布拉格分店的留影。

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核稿編輯：楊士範