四千億產值的電業市場，需要不是台電也不是能源局的監管機關

文：鄭智文（利用資通光電技術，推動綠色科技產業。從無到有逐步聚合國內需量反應資源，共同參與虛擬電廠，提供可靠和彈性地電網資源，對抗氣候變遷，現任綠學院綠色帶路人）、盧展南（一輩子以工程師的角色努力培養大電力人才，擔任多國的政府單位、研究單位、公司及電力公司顧問，參與各項重大電力建設諮詢，對電力工程教育不遺餘力。目前任教國立中山大學電機工程學系，同時擔任台灣電力與能源工程協會理事長及綠學院綠色帶路人）

2030年的一天，電力交易中心敲鐘宣布開盤，市場交易看起來非常熱絡，市場交易員忙碌地穿梭，呈現欣欣向榮的氣氛。

角落邊，三家再生能源售電業者和一家用電大戶吵了起來。這位電子業的用電大戶，施展了他慣用的「壓榨供應商談判術」，以至於鬧出爭端，兩家再生能源售電業者覺得很不公平，開始吆喝旁邊的人來評理。

電力交易中心的市場交易員不知道該怎麼處理，他說：「我們是自由市場，你們得自己喬好了，否則我沒辦法管。」

這一邊還沒解決呢，角落另一邊的會議室，一家儲能業者正在拜託市場交易員先告訴他日前市場預估的競標價，希望他能從中施力，助他得標。

「為了表示答謝，這是上好的茶葉，你回去喝喝看。」他說。

剛剛在另一邊吆喝的再生能源售電業者，見情況不妙，趕緊找了能源局來評評理，能源局來了之後說：「我負責管理電業籌設、擴建、電業執照申請之許可及核准等工作，同時負責制定電業相關的上位法規，還要負責訂定公用售電業者的電價，你這再生能源像是有機商店，價錢你自己訂不就好了嗎，你情我願就好。我如果替你定價，我這不就是教練、球員、裁判三位一體了嗎？這可不行，我會被彈劾。」

再生能源售電業者於是又找了經濟部國營會來評評理，國營會來了之後說：「我負責管理台電的營運，要看台電的報表，光是做這些就已經超過我的專業，哪有能力解決你們的爭端，你們還是另尋高明吧。」

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其實電力交易是線上撮合，這些情境只是模擬出來的。但是線上交易的背後是人心，有人就有恩怨，有恩怨就有江湖，少數的爭端或貪污舞弊的行為，就會劣幣趨逐良幣；沒有公平的遊戲規則，就會造成莫衷一是、各自解讀，如果沒有人出面當糾察隊、吹哨者，自由市場根本就是亂來市場，資本主義獎勵的是不守法的人。

一直以來，東方社會緣人情而制禮，信任關係是所有社會規則的根基，因此我們的法治並不是真法治，主要是靠著信賴機制管理。信任並沒有什麼不好，人與人之間本就需要信任，西方的法治走到今日，出現一個川普，也一樣垮掉，因此不需要迷信外國的月亮比較圓。

但是，正如我們已經看到，農產品批發市場交易因為只靠著信賴機制管理，而產生大大小小的弊端，電力市場可不只是賣紅蘿蔔，這將是個有著四千億產值的產業，只要發生任何一個弊案，可能都是動搖國本的大事。

因此，我們迫切需要一個既有東方社會的信賴機制，又有西方社會的法治精神，一個符合下一個世代的管理方式。

這件事講起來容易，做起來非常難，必須實驗很多創新的想法。未來的電力市場，正如文章標題Game of Powers隱含的雙關語，將出現一個全新的遊戲規則，需要用新方法對其交易模式進行管理。另一個重點是，前面文章登場的主角們都將是第一次參與電力交易，縱使他們原本都是各自領域之佼佼者，但是要讓大家完全理解新的遊戲規則，並且消弭過程中發生的各自解讀與爭執，這個新角色至關重要。

我們提出的第一步解法是：成立一個獨立的電力市場監管機關。

登場主角十：獨立的電力市場監管機關

其實很多人都看到這個問題。自從《電業法》修法通過之後，我們已經在法條裡明確規定，未來要成立一個電業管制機關。現在是經濟部代行電業管制機關的工作，而能源局是經濟部內負責這個工作的單位。

但是你已經從前段文字看出來，由能源局來擔任這個角色，是教練兼球員兼裁判，不僅不合適，也很難作得好。我們在之前的文章《電力市場的權力遊戲二：誰吃了紅蘿蔔？》提過，能源局的管轄範圍不只是電力，他們還要管石油和天然氣相關的業務，工作非常吃重。

目前電網的規劃、運轉與管理幾乎由台電全權負責，台電雖有逐步開放相關電業資料，但電力系統的即時資訊、外部成本、可靠度、供電瓶頸因應對策及低頻卸載規劃等系統運轉資料，外界能獲得的資訊有限，參與度不高。電力調度時常卡在安全性、運轉成本、備轉容量燈號、政治議題矛盾之間，因為資訊不夠透明，也容易出現球員兼裁判的弊端。

Photo Credit: 中央社

電網與電廠分工後，電力事業將不再是台電綜合電業一條龍型態，我們之前光是介紹電力市場的主角，就寫了三篇文章，這還不包含配角、跑龍套的角色呢！面對電業自由化的目標、電業的開放、電網安全運轉效率、參與者的權益及球員與裁判的分際，若沒有人進行監管，恐將導致許多紛爭，影響甚鉅。

我們認為，這個獨立的電力市場監管機關應將是電力交易中心的主管機關。

這個監管機關，擁有在電力、金融、市場、法規等各個領域的專職員工，專門管理跟電力交易有關的業務，包含制定電力市場相關的遊戲規則及法規、監管及調解包含台電的各種電力市場參與者之間的紛爭，以及負責向立法者、政府和公眾提供電網及電力市場資訊和建議。

因為電力交易與電力調度密不可分，因此這個獨立的電力市場監管機關也要同時監管電力調度的工作及審核預算，掌握每天的調度安全性與供電經濟性[註]，還要因應未來電力供需的變化超前佈署。要真正強化電網安全運轉，必須長期分析電網運轉資料，才知道是否遵循電力調度及規劃規則，並公平調度，不因為一個鐵塔倒下就缺電。

這是我們心中對於終極的電力市場標配的看法。目前看來這雖是一個夢，但套句聖嚴法師紀錄片《本來面目》中說的，當有一小群人對於「人間的改造路徑」有夢想，願意去推動和執行一個20年才看得出來的真功夫，社會才有機會永續，經濟和環境效益才有機會保持平衡，如果當年孫運璿想的只是下個月自己能不能拿到台電的獎金，或是台電總經理的位置能不能坐得穩，我們今天還有機會談電業自由化嗎。

註解

電力系統中，傳統火力發電機組的運轉成本在整體供電成本中佔比最大，為了配合再生能源的作息，這些機組大量在低載模式中運行，或每日多次起停，都影響機組的效率和運轉維修成本，並產生更多的污染排放。因此，如何以經濟調度的思維，調整設置可彈性配合負載和再生能源變化的火力發電容量和技術，這就是供電經濟性。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航