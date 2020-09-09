捷克帶領歐洲從「中國夢」中醒來

文：陳文瀾（學生時代醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）、日本前首相森喜朗離台不久，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）隨即率團來訪。維特齊等捷克政要訪台，中國叫囂、恐嚇不斷，未來更可能祭出經濟制裁；但維特齊無所懼地說：「你不可以讓自己成為他人的奴僕，因為只要屈服一次，就得次次屈服。」

維特齊於立法院演講時，更援引美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的知名演講〈我是一個柏林人〉（Ich bin ein Berliner），以中文宣稱「我是一個台灣人」，表達對台灣的支持。甘迺迪的演講，劍指進逼西柏林的蘇聯；維特齊的演講，矛頭所向自是中國。

昔日，台灣與歐洲、美國、日本等國，亦有官方往來，但侷限於中、低層的庶務，有時更得用半官方的機構代行；偶有高階官員的互動，亦是在歐、美、日各國已先告知中國的前提下進行。但艾薩、森喜朗、維特齊相繼訪台，中國都無力阻擋，顯見國際情勢已大不相同。

維特齊的「我是一個台灣人」演講，讓大多數台灣人皆感「海內存知己、天涯若比鄰」，並感佩捷克不畏強權，願與台灣站在同一陣線。在武漢肺炎流禍全球後，隱匿疫情的中國，已成「世界公敵」；美國、印度已與中國開打經濟戰，原本態度曖昧、首鼠兩端的歐洲國家，在捷克率先「批逆龍鱗」後，不得不與中國劃清界線。

美國、中國經濟戰開打，德、法、英等歐洲強權，原冷眼旁觀兩霸相爭，意圖坐收漁翁之利。但在首相染疫、香港施行《國安法》後，英國與中國齟齬日深；而為反制捷克政要訪台，中國外長王毅旋風式拜會義大利、挪威、荷蘭、法國、德國等歐洲國家，但「戰狼」式的言行，狂言挪威勿將「諾貝爾和平獎政治化」，揚言報復捷克，則直接遭德國外長馬斯（Heiko Maas）警告：「不准威脅歐盟成員」。

並非刻意袒護捷克，而是中國已「跨越紅線」，逼使德國不得不反擊；否則，中國必將軟土深掘、得寸進尺，危及歐盟的自由、安全、尊嚴，與共同價值。捷克政要訪台，在中國腦殘式反擊的推波助瀾下，必將掀起歐洲國家反中、友台的浪潮，破壞中國聯歐抗美的大戰略；讓台灣人對「願同弱少鬥強權」的捷克，既愛且敬。

捷克原義為「起始者」，且名副其實；而在歷史上，它也是諸多重大事件的「起始者」，今日又為歐洲反中、友台浪潮，開了第一槍。早在1415年，捷克前身波希米亞的宗教改革者胡斯（Jan Hus），遭天主教會誘捕，並以異端名義焚殺，衍生的紛擾長達數十年，啟迪了百餘年後馬丁・路德（Martin Luther）的宗教啟蒙。

1618年，布拉格新教徒發動起義，宣佈波西米亞獨立，點燃了歐洲的30年戰爭。而在1968年，在第二次世界大戰後被迫成為蘇聯附庸國的捷克，爆發了「布拉格之春」的民主化運動，震動鐵幕國家，最後在蘇聯坦克鎮壓下，才戛然而止。

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台灣與捷克有諸多相同處，捷克政要對台灣的處境，早心有戚戚焉；武漢肺炎蔓延全球後，肇禍的中國死皮賴臉，甚至藉機大發災難財，更促成他們選擇反中、友台。捷克位於歐洲大陸中心，台灣地處東北亞、東南亞樞紐；承平時，兩國是人流、物流、金流的中繼站，可大發四方財，但鄰近列強相互攻伐時，卻同是四戰之地，屢遭列強欺凌。

捷克曾遭奧地利、德國、蘇聯入侵，遭蘇聯扶植的捷克共產黨統治數十載；台灣先後遭西班牙、荷蘭、清國、日本殖民，又被與中國共產黨同為列寧式政黨的中國國民黨，獨裁專制過半世紀。在20世紀末，捷克、台灣幾乎同時完成民主化，前者稱「天鵝絨革命」，後者稱「寧靜革命」，皆未曾爆發嚴重流血衝突，並稱世界民主典範。

但差別在於，捷克共產黨已被解散，中國國民黨還是最大在野黨；捷克原本的惡鄰德國，已轉變成歐盟的夥伴，台灣的惡鄰中國，卻仍虎視眈眈。然而，捷克近年來也飽受中國經濟滲透，已從「中國夢」中醒轉，與台灣同仇敵愾。

因同處戰略要地，加上同是小國，捷克、台灣的經濟發展模式類似，俱是出口導向國家，在全球產業供應鏈的位置也相仿，連年國民所得亦相差甚微。捷克主要產業為機械、汽車與電子零組件產業，與台灣主要產業重疊甚廣，彼此卻非競爭對手，未來應強化、深化合作。

其實，台商在歐洲各國的投資，捷克排名第四，鴻海集團更已在捷克深耕20餘載，現已是該國第二大出口企業。然而，中國在捷克的投資額，卻是台灣14倍多；在可見的將來，中國企業勢必縮減在捷克的投資金額，正是台灣企業擴大在捷克投資的最佳時機，以其為經略歐洲市場的灘頭堡。

尤其，捷克擁有自主的汽車產業，值得台灣學習、借鏡；而台灣電子產業的技術、製造能量，則為捷克所不及。因此，台灣、捷克當可攜手合作，強化車用電子相關零組件的研發、生產，以對抗「紅色供應鏈」。

在政治、經濟上，台灣與捷克各有所長；但在文化、藝術上，台灣則遠遠不及。捷克文化、藝術，代代皆有宗匠；文學家如卡夫卡（Franz Kafka）、哈謝克（Jaroslav Hašek）、博胡米爾・赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）、米蘭・昆德拉（Milan Kundera），音樂家如德弗札克（Antonín Leopold Dvorák）等，展現的獨立思考與勇往直前的精神，形塑了捷克人的性格，讓捷克勇於扮演「起始者」，在國際社會上備受尊敬。

台灣要真正獨立，不僅要強化軍事、經濟實力，更得如捷克般，發展深厚的文化、藝術底蘊，才能與中國徹底脫鉤。捷克有朋自遠方來，台灣不亦樂乎，但不必樂過頭，更應主動出擊，與印度、巴西、瑞典等現與中國交惡的國家，開展更高階的實質外交，方是外交事務中的重中之重！

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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