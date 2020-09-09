Netflix《我想結束這一切》：超乎想像的感染力，《王牌冤家》編劇燒腦程度更上層樓

Lucy坐著男友Jake的車前往Jake鄉下的老家見男方父母，男方父母、鄉下老家屋子始終讓Lucy覺得怪怪的，有種說不出來的不安感，而同時她念念在茲的，是如何「結束這一切」，不過事情開始朝向愈加詭異的方向進展。

要怎麼評價Netflix這週的新片《我想結束這一切》？這到底是一部怎樣的電影？剛剛這兩個多小時我的情境到底處在什麼樣的狀態？是我觀賞完這部電影的第一時間思緒，這部電影應該要耗盡腦汁思考，或是該放下一切什麼都不想？

在觀賞《我想結束這一切》前，你必須、務必、一定要認識編導查理考夫曼（Charlie Kaufman）的創作，才會更加享受觀賞電影的過程，考夫曼的作品執迷於以超現實工法剖析人類的心理狀態，如他過去的作品《變腦》、《王牌冤家》、《紐約浮世繪》，《我想結束這一切》到底在演什麼？

其實表面上看這是一個相當簡單的故事：一場暴風雪的夜晚，一位女人跟新交往的男友去拜訪男方父母的故事，而這趟過程因為糟糕的天氣而充滿危險。我說這只是「表面上」，熟悉考夫曼的觀眾都會知道他的作品絕對不僅僅只有「表面上」。

考夫曼不算是一個多產的創作者，但他的作品都有著相當一貫的脈絡主題，從1999年讓他樹立影壇地位與創作風格的《變腦》中，一群騙子、妄想者進入演員約翰馬可維奇（John Malkovich）的意識之中（相當字面上的進入），考夫曼探索著哲學、心理、情感、情緒上對於人類存在的本質，他的作品從此不停地詢問，我們究竟是不是真實的？還是我們的存在不過是他人欲望投射的產物？又或是存在本身即是一種自戀行為的展現？

在考夫曼接下來的幾部作品《王牌冤家》、《安諾瑪麗莎》、以及《我想結束這一切》，這些問題激化成對於異性戀情的思考，男人或是女人都時常將眼前的異性形象所模糊化，帶有種幽默、詭異、憂傷、性感、毒性、甜美。

Photo Credit: Netflix

以上這些感覺，打從《我想結束這一切》一開始便充斥在電影之中，考夫曼讓觀眾很快便進入這些感覺之中，但我們始終無法理解背後原理，對於畫面上進行的一切更是一知半解，我們此時才隱約臆測，或許這個故事發生在一位叫Lucy （傑西伯克利Jessie Buckley飾） 的女人腦海中，她與男友Jake （傑西普萊蒙Jesse Plemons飾） 正在一趟旅程上，兩人剛交往不久，但此時Lucy已經萌生了分手的念頭，然而我們無法得知Jake是怎麼看待他們的戀情。

這趟前往鄉下老家的旅程，便已經開始揭示考夫曼為《我想結束這一切》注入的龐大野心，融入了些大衛林區（David Lynch）式的風格，猶如夢境交織於現實與虛幻之間，考夫曼的作品多半時候聚焦於「連結」，即便在電影之中恐怕根本沒有連結這回事，誠如電影開頭不久有一句台詞說道：「其餘的動物都活在當下，僅有人類無法做到，於是我們發明了希望」，《我想結束這一切》是關於人類與人類之間的連結，希望的連結、喜悅的連結、連結的連結、時間的連結，而我敢打包票，讀到這裡的你，已經搞不懂我到底在寫什麼了。

我們再來重新檢視《我想結束這一切》，伯克利飾演的這位女人其實沒有個名字 （她的credit上寫著Young Woman），她的名字在電影之中更改了好幾次：一下叫Yvonne、一下叫Lucy，她的背景與職業也被轉換了好幾次：一下是學生、一下是服務生、一下又是畫家。觀眾真的無從得知她到底是誰，反正《我想結束這一切》以她的敘事主體作為開場，她重複提到「I’m thinking of ending things」，但所謂的「結束」到底是什麼意思？會是自殺嗎？

考夫曼的劇本引用許多敘事外的引述，包括以自殺告別人世的偉大作家大衛佛斯特華勒斯（David Foster Wallace），以及經典的女性電影《權勢下的女人》，片中的女主角試圖自殺。還是有可能她指的是其他形式的「結束」：結束她與男友Jake的戀情？結束她看待世界的方式？或是後設一些，結束這部電影的敘事？

Photo Credit: Netflix

這些都還不是最讓人摸不著頭緒的部分，當女主角正在述說故事時，我們一開始以為的畫外音旁白，卻開始與一位高中校園的清潔工產生交錯，讓觀眾引發一種清潔工與這對情侶有所連結的錯覺，背後原因是什麼？他們之間相識嗎？清潔工有參與情侶之間的故事嗎？在車上的旅程中，電影開始為女主角鋪上一層面紗，她前一秒說自己不喜歡詩詞，卻在下一刻朗誦自己創作的優美詩句，另外她身上的大衣原先是粉紅色的，卻突然變成藍色。

這種焦慮感在車程之中節節升高，攝影師Lukasz Zal設計的4：3畫面比例，迫使觀眾更加專注於景框之中、以及未出現在景框的事物，考夫曼對於時間與空間的無限度揮灑，畫面有時從車外拍攝女主角與Jake，讓兩人的神情與交談聲音消逝、模糊於風雪之中，對觀眾施加更加緊繃的焦慮症狀。

而這種焦慮在兩人終於抵達老家後更加激烈，一開始Jake不太想進入屋內，堅持帶著女主角到房屋周邊閒晃 （別忘記此刻正下著暴風雪），進入屋內後，Jake的父母 （東妮克莉蒂Toni Collette、大衛休利斯David Thewlis飾） 花了簡直是一輩子才下樓迎接，彷彿事前不知道兩人要來拜訪 （但明明是父母邀請的，母親還站在二樓窗前對著剛抵達的兩人揮手）。

好不容易父母終於從二樓走下來，兩人相當熱情地迎接女主角與Jake，似乎過度熱情到了有些詭異，他們追問這對小愛侶相遇的故事，但Jake在交談過程始終有些不自在，甚至是焦慮。而真正奇異的事情此時才開始發生，Jake的父母每出現在另一房間，彷彿穿越了時空，進入了人生的不同階段，一瞬間年輕、一瞬間年邁、一瞬間步向死亡，觀眾就在這一個暴風雪的夜晚，見證了父母兩人數十載的人生。女主角與Jake之後踏上回家的路程，而這趟風雪中的歸途，再次將《我想結束這一切》領至了一個始料未及的方向。

Photo Credit: Netflix

考夫曼的改編作品向來是影史奇觀，這回改編自2016年加拿大作家Iain Reid同名小說的《我想結束這一切》也不是例外，為這部極為私密的小說，添增了些哲學性、類型元素，當然還有考夫曼如印記般的存在焦慮。《我想結束這一切》令人感到緊繃懸疑，來自於觀眾實在無法知會電影到底會走向何方，也來自於其鏡頭語言、Molly Hughes細節逼人的美術設計、Jay Wadley猶如迷魂曲般的配樂，一步一步將觀眾誘入一個伸手不見五指未知領域。

我們的女主角多半時刻也跟我們一樣，對眼前發生的事充滿疑惑、好奇，甚至有時感到恐懼，但她到底為何會有如此的情緒？觀眾是否該將我們的情緒投射在她身上？我們是否該信任這位女主角？有沒有可能她同時也在欺騙觀眾？

與其說是欺騙，不如說她在隱藏自己真正的思緒，她的內心獨白與對白台詞有時聽起來很像是引用他人的語句，而非內心的想法，至少Jake有時會在旁，點出她引用了奧斯卡王爾德（Oscar Wilde）或是大衛佛斯特華勒斯的名言，兩人還因此針對〈Baby It’s Cold Outside〉這首經典老歌是否帶有強暴訊息展開辯論、最惡名昭彰的法西斯統治者墨索里尼（Mussolini）是否對義大利鐵路現代化有貢獻，在這些看似永無止盡、毫無結論的爭論中，觀眾多少會慢慢感受到Jake與女主角在戀情之中的主從關係，誰才是這段戀情的主宰者。

Photo Credit: Netflix

《我想結束這一切》的後半段發生在一段猶如惡夢一般的暴風雪之中，兩人駕車載回家的路上，汽車移動著，但在畫面中卻讓我們產生一種兩人始終被黏在原地的錯覺。一段出其不意的芭蕾舞段落、對羅勃辛密克斯（Robert Zemeckis）作品諷刺性的影射、《美麗境界》結尾的詭譎重現，《我想結束這一切》透過這一連串毫無來由、無法以理性解釋的組合，這是一種我無法用文字描繪的感覺，有點黑暗、有些寂寞，還有種彷彿我們此時被考夫曼在手上操縱的不安，好像我們的身體、心理、情緒、思緒當下都不屬於我們的。而這些抽象虛擬的感覺，卻也呼應著電影緊緊扣合的存在焦慮。

《我想結束這一切》有著超乎想像的感染力，儘管其敘事朝著不合理的方向急速奔馳而去，觀眾仍會全心投入故事之中，然後被一些我們實在不知道如何解釋的畫面打動得雞皮疙瘩滿地。考夫曼的敘事美學本來就從未簡單、從未以偷懶的方式傳遞他的訊息，放送著寂寞空虛、存在與否的訊號。

到頭來，我們實在也很難解釋這部電影、無法定位、甚至揣測考夫曼的創作思維，可是換個角度想，是誰能為電影賦予意義？是誰將自己內心的經驗與情感投射在角色之中？這些都不會是故事中的角色，而是我們觀眾自己，我們才是真正在現實世界生存的人物 （可是我們真的存在嗎？），我們才是在那頭死命想解讀電影的存在，然而我們無法結束這一切，沒有東西有結束的時刻，即使是那種「想結束這一切」的想法，都會是個全新的開始。

此時我已經百分之百有把握，讀到這裡的你已經徹底混亂了，《我想結束這一切》正如考夫曼所有的作品，需要反覆幾次重新觀賞，去欣賞考夫曼如何神乎其技地為其對白添增層次，從極其繁複的敘事中挖掘符號，讓自己浸入一個你絕不曾體會、擁有的感受。到頭來，考夫曼的作品都是關於愛、關於連結、關於年邁、關於時間、關於自我認同…關於人類生來執著的一切，關於哲學家與藝術家數千年來深深著迷的主題，關於存於我們基因之中的本性。

《我想結束這一切》不會是一部可以輕易開始觀賞、不是一部可以輕易放下的電影，精巧、詭異、恐懼、非凡、考夫曼主義…，或許寫到此時的我，也該結束這一切。

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航