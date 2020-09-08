「寶寶性別揭曉派對」跑去草坡放煙火，加州夫婦釀火災燒毀逾7000英畝土地

美國加州每年夏秋野火頻仍，目前加州約有20處火場，消防人員疲於奔命，而其中1場在聖貝迪諾郡（San Bernardino）的火災原本可以避免發生。該郡1對夫婦本月5日舉辦「寶寶性別揭曉派對」，為了搞噱頭，使用會冒煙的煙火裝置，結果引發大火，截至昨天已經燒掉逾7000英畝，僅7%火場面積受控。

根據加州森林防火廳（Cal Fire）公布災情資訊，這場大火起於美國東岸時間5日早上約10點半，1對夫妻在尤卡帕市（Yucaipa）郊外的埃爾多拉多（El Dorado）牧場公園舉辦胎兒的性別揭曉派對。消防隊長米洛伊（Bennet Milloy）對《美聯社》表示，這對夫婦帶著家中其他小孩到該地燃放煙火，還有1個親友幫忙用手機直播。

結果煙火射出後，周圍1.2公尺高的野草迅速著火。現場環境完全符合火勢蔓延的3個條件：濕度低、乾燥的植被、有風。這對夫婦狂奔到車上拿水瓶想滅火，但是徒勞無功，趕緊報案。

Photo Credit：AP / 達志影像 因「寶寶性別揭曉派對」而起的埃爾多拉多野火。

Photo Credit：AP / 達志影像 因「寶寶性別揭曉派對」而起的埃爾多拉多野火。

米洛伊說，用水壺的水不可能滅火，火勢一旦開始，這對夫婦根本就沒有滅火的機會。消防隊在數分鐘內抵達，剛剛用來直播的影片正好成為解釋火災的原因、以及證據。加州森林防火廳公告表示，因疏忽或非法活動而引起火災者，將面臨罰款和刑事責任。

加州森林防火廳於當地時間周一早上更新火災狀況，這場「埃爾多拉多野火」火場面積已達7386英畝（近30平方公里）。逾500名消防人員投入救火，但僅7%火場面積受控，所幸無人受傷、也沒有房屋被燒毀，不過周邊村鎮和部份尤卡帕市市民仍暫時撤離。

加州消防隊人力吃緊，《衛報》報導，截至本月6日，加州有1萬2500名消防人員正在與22場火災搏鬥。《BBC》則指出，目前火勢最嚴重是馬德拉郡（Madera）的克里克野火（Creek Fire），火勢自當地時間周五發生，截至7日已燒掉至少7萬3000英畝土地，火場面積仍無半點受控。

Photo Credit：AP / 達志影像 加州目前火勢最嚴重的「克里克野火」。

Photo Credit：AP / 達志影像 馬德拉郡居民忙撤離。

加州今年也面臨史上最高溫熱浪，洛杉磯曾出現攝氏49.4度高溫；加州死亡谷（Death Valley）國家公園是著名的沙漠低地，上月曾達到攝氏54.4度，可能是地球有可靠氣溫紀錄以來的最高紀錄。

「寶寶性別揭曉派對」不是習俗，光怪陸離常釀災難

《紐約時報》解釋，所謂「寶寶性別揭曉派對」是本世紀的新產物，父母向親友公布胎兒性別，通常透過切蛋糕，展示蛋糕切面是粉紅色或藍色來象徵懷了女兒或兒子。另1種常見方式是拉開氣球，看看噴出來的是粉紅色或藍色碎紙花。

社群平台的興起，刺激人們想出越來越多古怪方式，也經常引起災難。2017年，亞利桑那州的邊境巡邏員迪奇（Dennis Dickey）在步槍裡裝了彩色粉末和火藥，想用禮砲式的大典公布孩子性別，結果引發火災，燒掉4萬5000英畝森林，須賠償逾810萬美元。

2019年9月，有德州民眾透過農業用的輕型飛機灑下粉紅色的水，告訴大家他將要有女兒了；結果飛機墜毀，機師和1名乘客所幸只有輕傷。1個月後，愛荷華州1對準爸媽用某種類似爆裂物的裝置公布寶寶性別，結果裝置故障，金屬碎片擊中親友團裡一名女性的頭部，造成她不幸身亡。

顏色帶來刻板印象，活動創始人也呼籲暫緩

除了經常造成意外，性別平權專家也指，這種以顏色代表新生兒性別的象徵，容易造成刻板印象。《衛報》報導，就連「寶寶性別揭曉派對」的創始人卡文尼迪絲（Jenna Karvunidis）也出面呼籲，應該重新評估這種活動：

「我開始意識到，非二元性別和跨性別者會受到這些活動的影響；對於我向世界釋放了一些不好的觀念，我開始感到難過。」

當年卡文尼迪絲以粉紅色糖霜的蛋糕揭示腹中胎兒性別，但女兒長大後開始有了自己的性別意識；女兒說，比起裙子，西裝或獵裝外套更讓她感覺舒服，有時候也比較喜歡短髮。卡文尼迪絲表示，女兒對性別有自己的見解，也會對她解釋一些性別概念，於是「我請她帶我入門」。

卡文尼迪絲也是飽受野火之苦的加州居民。她在推特表示，上周末因性別揭曉派對而引發埃爾多拉多大火後，她收到很多仇恨訊息，「我們可以乾脆停止這些蠢派對，然後這些問題不就都解決了嗎？感恩。」

I'm getting a lot of hateful messages about the gender reveal party that set California on fire yesterday.



Could we just stop having these stupid parties and then the problem would solve itself? Thanks. — Jenna Myers Karvunidis (@HighGlossSauce) September 7, 2020

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範