「寶寶性別揭曉派對」跑去草坡放煙火，加州夫婦釀火災燒毀逾7000英畝土地
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加州一對夫婦到郊外使用會煙火發射裝置，想藉此宣告胎兒的性別，沒想到引發大火。加州目前有22場野火，消防人力吃緊，這項意外原本可以避免，且「寶寶性別揭露派對」可能帶來性別刻板印象，連創始人都呼籲要重新思考。
美國加州每年夏秋野火頻仍，目前加州約有20處火場，消防人員疲於奔命，而其中1場在聖貝迪諾郡（San Bernardino）的火災原本可以避免發生。該郡1對夫婦本月5日舉辦「寶寶性別揭曉派對」，為了搞噱頭，使用會冒煙的煙火裝置，結果引發大火，截至昨天已經燒掉逾7000英畝，僅7%火場面積受控。
根據加州森林防火廳（Cal Fire）公布災情資訊，這場大火起於美國東岸時間5日早上約10點半，1對夫妻在尤卡帕市（Yucaipa）郊外的埃爾多拉多（El Dorado）牧場公園舉辦胎兒的性別揭曉派對。消防隊長米洛伊（Bennet Milloy）對《美聯社》表示，這對夫婦帶著家中其他小孩到該地燃放煙火，還有1個親友幫忙用手機直播。
結果煙火射出後，周圍1.2公尺高的野草迅速著火。現場環境完全符合火勢蔓延的3個條件：濕度低、乾燥的植被、有風。這對夫婦狂奔到車上拿水瓶想滅火，但是徒勞無功，趕緊報案。
米洛伊說，用水壺的水不可能滅火，火勢一旦開始，這對夫婦根本就沒有滅火的機會。消防隊在數分鐘內抵達，剛剛用來直播的影片正好成為解釋火災的原因、以及證據。加州森林防火廳公告表示，因疏忽或非法活動而引起火災者，將面臨罰款和刑事責任。
加州森林防火廳於當地時間周一早上更新火災狀況，這場「埃爾多拉多野火」火場面積已達7386英畝（近30平方公里）。逾500名消防人員投入救火，但僅7%火場面積受控，所幸無人受傷、也沒有房屋被燒毀，不過周邊村鎮和部份尤卡帕市市民仍暫時撤離。
加州消防隊人力吃緊，《衛報》報導，截至本月6日，加州有1萬2500名消防人員正在與22場火災搏鬥。《BBC》則指出，目前火勢最嚴重是馬德拉郡（Madera）的克里克野火（Creek Fire），火勢自當地時間周五發生，截至7日已燒掉至少7萬3000英畝土地，火場面積仍無半點受控。
加州今年也面臨史上最高溫熱浪，洛杉磯曾出現攝氏49.4度高溫；加州死亡谷（Death Valley）國家公園是著名的沙漠低地，上月曾達到攝氏54.4度，可能是地球有可靠氣溫紀錄以來的最高紀錄。
「寶寶性別揭曉派對」不是習俗，光怪陸離常釀災難
《紐約時報》解釋，所謂「寶寶性別揭曉派對」是本世紀的新產物，父母向親友公布胎兒性別，通常透過切蛋糕，展示蛋糕切面是粉紅色或藍色來象徵懷了女兒或兒子。另1種常見方式是拉開氣球，看看噴出來的是粉紅色或藍色碎紙花。
社群平台的興起，刺激人們想出越來越多古怪方式，也經常引起災難。2017年，亞利桑那州的邊境巡邏員迪奇（Dennis Dickey）在步槍裡裝了彩色粉末和火藥，想用禮砲式的大典公布孩子性別，結果引發火災，燒掉4萬5000英畝森林，須賠償逾810萬美元。
2019年9月，有德州民眾透過農業用的輕型飛機灑下粉紅色的水，告訴大家他將要有女兒了；結果飛機墜毀，機師和1名乘客所幸只有輕傷。1個月後，愛荷華州1對準爸媽用某種類似爆裂物的裝置公布寶寶性別，結果裝置故障，金屬碎片擊中親友團裡一名女性的頭部，造成她不幸身亡。
顏色帶來刻板印象，活動創始人也呼籲暫緩
除了經常造成意外，性別平權專家也指，這種以顏色代表新生兒性別的象徵，容易造成刻板印象。《衛報》報導，就連「寶寶性別揭曉派對」的創始人卡文尼迪絲（Jenna Karvunidis）也出面呼籲，應該重新評估這種活動：
「我開始意識到，非二元性別和跨性別者會受到這些活動的影響；對於我向世界釋放了一些不好的觀念，我開始感到難過。」
當年卡文尼迪絲以粉紅色糖霜的蛋糕揭示腹中胎兒性別，但女兒長大後開始有了自己的性別意識；女兒說，比起裙子，西裝或獵裝外套更讓她感覺舒服，有時候也比較喜歡短髮。卡文尼迪絲表示，女兒對性別有自己的見解，也會對她解釋一些性別概念，於是「我請她帶我入門」。
卡文尼迪絲也是飽受野火之苦的加州居民。她在推特表示，上周末因性別揭曉派對而引發埃爾多拉多大火後，她收到很多仇恨訊息，「我們可以乾脆停止這些蠢派對，然後這些問題不就都解決了嗎？感恩。」
延伸閱讀：
新聞來源：
- California fire sparked by device to reveal baby’s gender（美聯社）
- A Gender-Reveal Celebration Is Blamed for a Wildfire. It Wasn’t the First Time.（紐約時報）
- California blaze caused by firework at gender-reveal party（衛報）
- Pioneer of gender-reveal party regrets sparking trend: 'Let kids be who they are'（衛報）
- California wildfires: Gender reveal party blamed for fire（BBC）
責任編輯：林宜萱
核稿編輯：楊士範