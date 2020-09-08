對兒童肆意呼喝恐嚇是無知行為——「Fight or Flight」的求生本能

文：教育心理學家聯盟

「Fight or Flight Response」（編按：中譯「戰鬥或逃跑反應」）是大部分生物面對危機和壓力時的本能反應。其時大腦會分泌賀爾蒙暫時壓抑與逃避、搏鬥、逃跑等無關的行動，包括理性思考，以作求生之用。研究指出「Fight or Flight」此應付壓力的反應會隨著年紀減退，意即年紀越小反應越強烈。更有研究指出，年齡對「Fight or Flight Response」的影響很大機會是與其預計自己的死亡機率有多大有關，即年紀越小越容易擔心自己會死亡。

12歲這個介乎小童與青少年的階段，絕對是在生理和人生經驗還未成熟的年齡。一般來說，人類的大腦要到25歲才算完全成熟。

所以，無論是家長、老師，甚至是有機會接觸到學童及年青人的公職人員，在沒必要情況下，絕不須要在還未成熟的學童及年青人身上施加無謂的壓力，以免他們產生「Fight or Flight Response」並導致在成年人眼中不理智的舉動。對他們肆意呼喝恐嚇，只會是成年人自招麻煩的無知行為。

若發現學童及年青人對自己心生恐懼而逃跑，我想成年人應盡力理解他們的需要和所思所想，甚或應自我檢討平日的言行。研究指出，無故施加受壓經驗，只會令他們日後有更多反應。如此對待學童及年青人，既不能解決問題，更會為社會種下禍根。

家長或教師若對學童及年青人的行為有任何疑問，可向學校的社工或教育心理學家查詢。其他機構或公職人員，則請積極向所屬機構的心理學專業求助（如有），以免影響市民、禍及社會。

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