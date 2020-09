對兒童肆意呼喝恐嚇是無知行為——「Fight or Flight」的求生本能

文:教育心理學家聯盟

「Fight or Flight Response」(編按:中譯「戰鬥或逃跑反應」)是大部分生物面對危機和壓力時的本能反應。其時大腦會分泌賀爾蒙暫時壓抑與逃避、搏鬥、逃跑等無關的行動,包括理性思考,以作求生之用。研究指出「Fight or Flight」此應付壓力的反應會隨著年紀減退,意即年紀越小反應越強烈。更有研究指出,年齡對「Fight or Flight Response」的影響很大機會是與其預計自己的死亡機率有多大有關,即年紀越小越容易擔心自己會死亡。

12歲這個介乎小童與青少年的階段,絕對是在生理和人生經驗還未成熟的年齡。一般來說,人類的大腦要到25歲才算完全成熟。

所以,無論是家長、老師,甚至是有機會接觸到學童及年青人的公職人員,在沒必要情況下,絕不須要在還未成熟的學童及年青人身上施加無謂的壓力,以免他們產生「Fight or Flight Response」並導致在成年人眼中不理智的舉動。對他們肆意呼喝恐嚇,只會是成年人自招麻煩的無知行為。

若發現學童及年青人對自己心生恐懼而逃跑,我想成年人應盡力理解他們的需要和所思所想,甚或應自我檢討平日的言行。研究指出,無故施加受壓經驗,只會令他們日後有更多反應。如此對待學童及年青人,既不能解決問題,更會為社會種下禍根。

家長或教師若對學童及年青人的行為有任何疑問,可向學校的社工或教育心理學家查詢。其他機構或公職人員,則請積極向所屬機構的心理學專業求助(如有),以免影響市民、禍及社會。

