杜特蒂赦免殺害跨性別者美軍，受害者律師批：為美國放棄我們的正義

美國海軍陸戰隊准下士賓柏頓（Joseph Scott Pemberton）2014年殺害菲律賓跨性別女性勞德（Jennifer Laude），於隔年被判處6到10年刑期，今年9月7日，菲律賓官員宣布總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）准予他完全赦免，掀起公眾憤怒。

《紐約時報》報導，賓柏頓於菲律賓北部奧隆加坡市（Olongapo）的一間夜店裡認識勞德，在2014年10月殺害勞德。旅館員工發現勞德的屍體，其證詞指出勞德俯身廁所，頸部斷裂。

奧隆阿波地方法院上週裁定，准許賓柏頓上訴的要求，並要求矯正局（Bureau of Corrections）釋放他。法院方給予的理由是，包括逮捕和審訊賓柏頓已服了將近6年刑期，在表現良好（good conduct time allowance）的情況下，符合釋放標準。《訊問者報》報導，勞德家人的律師蘇阿雷茲（Virginia Suarez）表示，「他們（賓伯頓陣營）誇耀賓柏頓表現良好，但是勞德的家庭從未聽聞他的道歉。」

杜特蒂完全赦免賓伯頓的消息最早是7日下午，外交部長 Teodoro Locsin Jr於推特上揭露的，而總統發言人、同時在審判期間代表勞德家人的律師羅奎（Harry Roque），確認了該消息。

Cutting matters short over what constitutes time served, and since where he was detained was not in the prisoner’s control—and to do justice—the President has granted an absolute pardon to Pemberton. Here at the Palace. — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) September 7, 2020

7日晚間，新聞發布會上，杜特蒂捍衛他的決定，並表示這個國家「沒有公平對待賓柏頓」，也表示自己赦免的決定，已經徵詢過執行秘書長 Salvador Medialdea和司法部長 Menardo Guevarra 。羅奎則表示，赦免是總統權力之一，杜特蒂不需解釋原因。

「總統取消所有賓伯頓仍會遇到的刑罰。」羅奎說，「但在總統心中永遠不會拭去的是賓伯頓的犯行，他是個殺人者。」他指出，總統採取的行動是出於利益，「獨立的外交政策，他是每個人的朋友，不是任何人的敵人。」

《中央廣播電臺》報導，杜特蒂的完全赦免清除釋放賓柏頓的所有法律障礙。蘇阿雷茲也譴責杜特蒂此項決定是對菲律賓司法系統的一大「嘲弄」。

Statement on the early telease of Pemberton:



As former Private Prosecutor for the Laude family, I deplore the short period of imprisonment meted on Pemberton who killed a Filipino under the most gruesome manner. Laude’s death personifies the death of Philippine sovereignty — Harry Roque (@attyharryroque) September 2, 2020

中美之間

這項赦免的決定觸怒了反對菲律賓與美國軍事協定的國族主義團體，以及認為杜特蒂容忍仇恨犯罪的同志與跨性別權團體。

這幾年間，中國在南海愈漸高漲的敵意行為，致使中菲之間出現領土爭議，杜特蒂開始採取趨向中國立場。這項行動則可能有助於和美國修補關係。今年2月，杜特蒂才威脅要解除菲律賓-美國訪問部隊協議（VFA），不過6月就扭轉了立場。

國族主義團體新愛國聯盟（Bayan）成員Renato Reyes Jr.表示，赦免很清楚是對美的政治性調節，希望美方幫助注意中國在這塊區域慢慢升高的侵略行為。

蘇阿雷茲表示，「 Jennifer（即勞德）被殺的方式有多不尊重，就反映了美國對菲律賓的民主和主權有多不尊重。」《ABS-CBN》報導，8日，蘇阿雷茲指出，是賓伯頓的犯行把他自己送上法庭，杜特蒂卻迅速了斷給出赦免。「這是杜特蒂怎麼想的問題，他沒辦法頂住中國或美國的力量。」

「這項赦免的准許沒有基礎，全因為賓伯頓是一個美國士兵。」蘇阿雷茲指出，「就因為美國，杜特蒂會放棄我們的民主、主權和正義。」

菲律賓 LGBT組織UP Babaylan痛斥杜特蒂，「這不僅是對 Jennifer（即勞德）及其家人的直接攻擊，更是對每一個跨性者和每一個貪腐不公司法體系受害者的直接攻擊。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒