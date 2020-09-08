杜特蒂赦免殺害跨性別者美軍，受害者律師批：為美國放棄我們的正義
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這項赦免的決定觸怒了反對菲律賓與美國軍事協定的國族主義團體，以及認為杜特蒂（港譯「社特爾特」）容忍仇恨犯罪的同志與跨性別權團體。
美國海軍陸戰隊准下士賓柏頓（Joseph Scott Pemberton）2014年殺害菲律賓跨性別女性勞德（Jennifer Laude），於隔年被判處6到10年刑期，今年9月7日，菲律賓官員宣布總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）准予他完全赦免，掀起公眾憤怒。
《紐約時報》報導，賓柏頓於菲律賓北部奧隆加坡市（Olongapo）的一間夜店裡認識勞德，在2014年10月殺害勞德。旅館員工發現勞德的屍體，其證詞指出勞德俯身廁所，頸部斷裂。
奧隆阿波地方法院上週裁定，准許賓柏頓上訴的要求，並要求矯正局（Bureau of Corrections）釋放他。法院方給予的理由是，包括逮捕和審訊賓柏頓已服了將近6年刑期，在表現良好（good conduct time allowance）的情況下，符合釋放標準。《訊問者報》報導，勞德家人的律師蘇阿雷茲（Virginia Suarez）表示，「他們（賓伯頓陣營）誇耀賓柏頓表現良好，但是勞德的家庭從未聽聞他的道歉。」
杜特蒂完全赦免賓伯頓的消息最早是7日下午，外交部長 Teodoro Locsin Jr於推特上揭露的，而總統發言人、同時在審判期間代表勞德家人的律師羅奎（Harry Roque），確認了該消息。
7日晚間，新聞發布會上，杜特蒂捍衛他的決定，並表示這個國家「沒有公平對待賓柏頓」，也表示自己赦免的決定，已經徵詢過執行秘書長 Salvador Medialdea和司法部長 Menardo Guevarra 。羅奎則表示，赦免是總統權力之一，杜特蒂不需解釋原因。
「總統取消所有賓伯頓仍會遇到的刑罰。」羅奎說，「但在總統心中永遠不會拭去的是賓伯頓的犯行，他是個殺人者。」他指出，總統採取的行動是出於利益，「獨立的外交政策，他是每個人的朋友，不是任何人的敵人。」
《中央廣播電臺》報導，杜特蒂的完全赦免清除釋放賓柏頓的所有法律障礙。蘇阿雷茲也譴責杜特蒂此項決定是對菲律賓司法系統的一大「嘲弄」。
中美之間
這項赦免的決定觸怒了反對菲律賓與美國軍事協定的國族主義團體，以及認為杜特蒂容忍仇恨犯罪的同志與跨性別權團體。
這幾年間，中國在南海愈漸高漲的敵意行為，致使中菲之間出現領土爭議，杜特蒂開始採取趨向中國立場。這項行動則可能有助於和美國修補關係。今年2月，杜特蒂才威脅要解除菲律賓-美國訪問部隊協議（VFA），不過6月就扭轉了立場。
國族主義團體新愛國聯盟（Bayan）成員Renato Reyes Jr.表示，赦免很清楚是對美的政治性調節，希望美方幫助注意中國在這塊區域慢慢升高的侵略行為。
蘇阿雷茲表示，「 Jennifer（即勞德）被殺的方式有多不尊重，就反映了美國對菲律賓的民主和主權有多不尊重。」《ABS-CBN》報導，8日，蘇阿雷茲指出，是賓伯頓的犯行把他自己送上法庭，杜特蒂卻迅速了斷給出赦免。「這是杜特蒂怎麼想的問題，他沒辦法頂住中國或美國的力量。」
「這項赦免的准許沒有基礎，全因為賓伯頓是一個美國士兵。」蘇阿雷茲指出，「就因為美國，杜特蒂會放棄我們的民主、主權和正義。」
菲律賓 LGBT組織UP Babaylan痛斥杜特蒂，「這不僅是對 Jennifer（即勞德）及其家人的直接攻擊，更是對每一個跨性者和每一個貪腐不公司法體系受害者的直接攻擊。」
延伸閱讀
新聞來源
- Duterte grants Pemberton absolute pardon amid outcry over early release（詢問者報）
- Duterte can’t fight foreign power, Laude camp says after Pemberton pardon（ABS-CBN）
- Duterte Pardons U.S. Marine Who Killed Transgender Woman（紐約時報）
- 杜特蒂赦免殺害跨性別人士美軍 人權團體譴責（中央廣播電臺）
責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒