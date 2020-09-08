白羅斯反對派領袖遭蒙面人強押上車，帶往烏克蘭邊境指控「企圖非法越界」

白羅斯抗爭不止，目前幾位著名的反對派領袖都已下獄或被迫流亡。據白羅斯獨立媒體《TUT.BY》報導，留在國內領導和平抗爭的女性領袖卡列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）和助手昨（7）日上午被蒙面人士強行押上車後失蹤；今早最新消息指出，她疑似被帶往烏克蘭，被扣押在邊境。

光天化日被強押上車，電話無人接聽

目擊者安娜絲塔西亞（Anastasia）告訴《TUT.BY》，早上10點左右，在國家美術館附近看到卡列斯尼可娃，出於對卡列斯尼可娃領導人民抗爭的感念，她原本想過去說聲謝謝，但轉念一想，也許卡列斯尼可娃需要休息，因此她轉身打算離開；但轉身走沒幾步，就聽到手機掉落在柏油路上的聲音。

安娜絲塔西亞說，她回頭看見有幾個戴著面罩的人，將卡列斯尼可娃強押進1輛停在附近的深色廂型車，其中1人也撿走了掉落在地的手機，車輛隨後駛離現場。她不敢拍下當時狀況，因為她離那些蒙面人不遠，擔心自己也會被押走，只能趕緊聯絡媒體；她也明確指出，廂型車側邊寫有「Связь」（俄語：通訊、聯繫）。透過她指認的車尾字樣，也可知該輛車是俄國高爾基汽車廠出產的廂型車類別GAZ Sobol。

《TUT.BY》指出，當時卡列斯尼可娃的電話還可以撥通，但無人接聽。《TUT.BY》隨即聯絡反對派組成的協調委員會，發言人羅南科夫（Anton Rodnenkov）開始追查卡列斯尼可娃的下落，但不到1個小時之後，羅南科夫也失蹤了，連電話都打不通；同時失蹤的還有協調委員會執行秘書克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）。

Photo Credit：AP / 達志影像 在抗爭現場的卡列斯尼可娃。

事件引發國際關注，英、德、法、立陶宛政府紛紛要求白羅斯澄清卡列斯尼可娃等人下落，但白羅斯內政部向《俄新社》表示，沒有任何關於卡列斯尼可娃被拘留的消息，否認官方有逮捕行動。白羅斯國安委員會（KGB）則拒絕回應《俄新社》詢問。

今日上午，白羅斯國家邊界委員會官員對《TUT.BY》表示，卡列斯尼可娃等3人在今晨5時左右搭車通過邊境管制，駛往烏克蘭方向。而國營媒體《白羅斯1號頻道》同時報導，稱羅南科夫和克拉克佐夫都連夜逃往烏克蘭，而卡列斯尼可娃「企圖違法越境」，被拘留在邊境。

這個劇本似曾相似。由於白羅斯總統盧卡申科將協調委員會批判為企圖謀反的組織，拒絕與之溝通；協調委員會代表之一的卡瓦科娃（Olga Kovalkova）在被拘留25天後，日前被強行遣送至波蘭。7名代表人之中，卡列斯尼可娃失蹤、卡瓦科娃和另1人流亡波蘭、另2人服刑，僅剩諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）和律師茲納克（Maksim Znak）還在。

打壓反對派不手軟，但可能刺激民眾更憤怒

盧卡申科用來對付反對派的手段大致雷同，反對派領導人契哈諾烏斯卡雅（Sviatlana Tsikhanouskaya）也是遭脅迫後流亡。盧卡申科8月9日宣布勝選，契哈諾烏斯卡雅10日前往白羅斯中選會申訴後失蹤，疑似連夜被遣送出境，隔天出現在立陶宛，得到立陶宛庇護。

契哈諾烏斯卡雅另1位女性盟友維若妮卡‧切普卡拉（Veronica Tsepkalo）在開票當天也連夜出逃至莫斯科與家人會合，目前流亡至波蘭。3名女性領導人後來只剩卡列斯尼可娃流在白羅斯繼續與政府對抗。

卡列斯尼可娃原本是音樂家，專精長笛，過去事業多在德國發展。之後她半投入政治活動，擔任前銀行家巴巴里柯（Viktor Babaryko）的競選主任；在巴巴里柯被政府控告金融詐欺等罪名而入獄後，卡列斯尼可娃和維若妮卡共同支持契哈諾烏斯卡雅競選總統。總統大選前1天，卡列斯尼可娃也曾莫名其妙被拘留，數小時後釋放，當局解釋是「搞錯了」。

對於盟友們選後流亡至立陶宛和波蘭，卡列斯尼可娃都表示可以理解，因為眾人都承受著巨大壓力；她不僅未責怪盟友出逃，上周末還與維若妮卡、契哈諾烏斯卡雅開三方視訊直播談話，鼓勵人們繼續爭取民主投票。

卡列斯尼可娃在示威場合用的手勢為愛心，象徵和平與信仰；她主張和平抗爭，每每出現在遊行現場時總是呼籲人們不要越過警戒線、勿與軍警發生衝突，8月30日參加示威時還對軍警表示「孩子們，好好照顧自己，我們會來救你們」，讓場面雖然緊張，但也稱不上肅殺。

以卡列斯尼可娃在白羅斯抗爭群眾的知名度和角色，無論她最後「被流亡」甚或「被失蹤」，對人民都可能造成激勵效果。1名白羅斯的記者告訴英國《衛報》，人們現在是自發性的發起抗議，透過Telegram自行組織游擊式的活動，卡列斯尼可娃被綁架一事「不會讓群眾抗爭停下來，反而會增加抗爭力道」。

白羅斯自從大選後，進入動盪狀態已經1個月。《路透》指出，據白羅斯央行昨日公布數據，為了支撐白羅斯盧布匯率，該國黃金與外匯儲備在8月就消耗了六分之一。不過早在抗爭前，白羅斯的經濟早已低迷數年，對人民來說，似乎已經沒有什麼好失去，只能反撲。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範