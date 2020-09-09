王子跟王子結婚，讓全台家長分兩派？一次看懂小一贈書《國王與國王》風波

適逢開學季，教育部近日贈送給小學一年級新生的優良圖書計畫，其中一本繪本《國王與國王》講述王子也可以和王子結婚，讓讀者理解「愛無界線」。不過繪本內容卻引起家長團體的抗議，昨（8）日與今（9）日都召開記者會批評此繪本不符適齡專業，呼籲教育部主動全面回收此書，並要求選書過程透明化、納入家長參與。

不過，也有另一群家長團體與性平團體力挺此繪本，抗議部分家長團體壟斷家長發聲並誤解性平教育，並重申透過《國王與國王》這樣的繪本，可以讓師生在教育現場看見並尊重差異，這正是教育的意義所在。

《關鍵評論網》整理了支持、與反對的聲音，帶你一次看懂繪本風波的爭議。

繪本內容是什麼？

依據文化部兒童文化館對《國王與國王》的簡介，故事內容為皇后想讓王子繼承王位，但在此之前必須先讓王子與一位公主舉行婚禮。皇后費盡心思請來了好多來自不同國家的公主，但王子都不喜歡。直到，王子終於遇到了讓他心動、想結婚的對象，那個人竟是陪伴公主前來皇宮的公主哥哥。

書籍特色強調讓讀者理解「愛無界限」，理解差異後才能尊重不同；更希望透過繪本傳遞情感教育，讓讓孩子了解感情受挫可以怎麼處理，同時也顛覆顛覆傳統童話框架，擴大孩子包容心與視野想像。

現任性別平等教育協會理事長的洪菊吟當年對此書的推薦序提及，繪本可以帶領孩子們認識多元文化，拓展視野、豐裕心靈。然而有些議題被避而不談，相關的繪本取材不易，因此樂見國內有出版社願意出版此書。她表示《國王與國王》以最簡單的繪本方式，自然呈現生活中不容易被看見的事，讓同志族群也能看見自己存在。

釋字748婚姻平權釋憲案律師許秀雯則在推薦序中表示，如果要跟小朋友解釋、討論同志或婚姻平權，《國王與國王》正好做了一個很好的示範。許秀雯認為此書用超級直白幽默的方式，提醒每一個渴望幸福的人：愛不能勉強，更不是「控制」，能夠注意做到這兩項，愛會是最好的事。

反對方：繪本內容不符課綱適齡專業，教育部應主動全面回收

全國家長協會聯盟今早聯合多個家長會長協會召開記者會，理事長潘品睿聲明教育部選書過程家長並不完全清楚內容，且教育部試圖讓學校的性別教育超越男、女兩性的內容，讓家長沒有得選擇。他們呼籲教育部公布選書和審書制度，讓過程透明化，同時進入校園的所有書籍都必須要有家長代表參與審查。對於《國王與國王》一書，他們認為此書不符合課綱議題指標的適齡專業認定，教育部應主動要求收回該書。

Photo Credit: 關鍵評論網／潘柏翰 全國家長會長聯盟今（9）早聯合數個家長團體，表達對《國王的國王》繪本內容的疑慮，認為教育部選書過程不夠透明，且未納入家長參與。

台北市家長會長協會總會長徐正文表示這件事有「三錯」——文化部錯在不曉得這本書會被教育部列為選，教育部選書的過程沒有邀請家長參與，家長沒有陪伴小孩閱讀此繪本，可能就有誤導之嫌。徐正文表示讓小孩接觸到「王子挑選公主」恐怕會有歧視女性之嫌。他表示學校應該優先教導的是「德智體群美」，這才是小學教育的第一優先。他重申家長團體對性平教育或同性戀沒有歧視，只是擔心小孩在沒有陪伴下的教導，反而會變成誤導。

愛家團體：教育部企圖「洗腦」小學生，成立不當教材檢舉專線

昔日愛家公投適齡性平教育公投提案領銜人曾獻瑩，協同台灣性別人權維護促進協會與媽媽盟也召開記者會，呼籲教育部遵守2018年的公投結果，不讓同志教育進入國中小，更應全面回收《國王與國王》此繪本。他們也公布不當教材檢舉專線（02-2391-0366），邀請全國家長一同為孩子的教育把關。

曾獻瑩表示繪本最大的問題在於「洗腦」國小學生，企圖改變孩子對婚姻家庭的願景。他表示繪本內容將男女異性婚姻連結到被強迫與不快樂，將同性婚姻連結到幸福快樂及眾人祝福的圖像裡。曾獻瑩表示孩子對婚姻家庭的願景一但改變，其影響將是一輩子的。他認為孩子需要的是「家庭主流化」，而不是一天到晚灌輸意識形態的「性別主流化」。

Photo Credit: 關鍵評論網／潘柏翰 愛家公投適齡性平教育公投提案領銜人曾獻瑩協同媽媽盟等團體，召開記者會呼籲教育部遵守公投結果，不讓同志教育進入國中小，更應全面回收《國王的國王》此繪本。

媽媽盟副秘書長單信愛則表示此繪本充滿負面示範與歧視，她讀過繪本後認為此書並不適合給小一學生閱讀。單信愛指出繪本裡描述皇后高壓強迫王子結婚，本身就是親子關係的負面示範。再者，繪本故事情節似乎暗喻人人都要走入婚姻，有歧視單身之嫌；當中對公主們的圖像大多都是醜化，她表示從女性角度來看這本書不是很舒服。

單信愛表示她接納性平教育，也尊重每個人的不同，但她強調不適合在小朋友階段就給他們意識形態的灌輸，也擔心這樣的繪本內容會過早影響孩子對性傾向的探索。

性平團體力挺繪本與性平教育，質疑部分家長團體壟斷家長發聲

彩虹平權大平台今早聯合同志家庭權益促進會、台灣多元教育家長協會等多個家長團體召開記者會，相挺繪本以及性平教育，面對有些家長團體的質疑並壟斷家長發聲的情況表達抗議。大平台表示有些家長團體對外宣稱尊重多元，卻屢次在公開場合發表錯誤及偏見的言論，除了加深社會對性平教育的誤解，也剝奪了孩子們學習認識差異的機會。大平台表示透過《國王與國王》可以讓同志學生知道自己在校園內可被接納、學生們能學會並看見差異，教師也能培養學生接納多元，這正是教育的意義所在。

Photo Credit: 關鍵評論網／Abby Huang 彩虹平權大平台今早偕同《國王與國王》繪本譯者林蔚昀、立法委員范雲等人召開記者會，力挺繪本內容並支持性平教育。

台灣親子共學教育促進會專員熊芍禎表示很多人在成長過程中，都沒有受過性平教育，透過繪本有機會讓孩子了解社會組成的多元樣貌，如果不知道該怎麼講《國王與國王》繪本之前，是不是更該擔心，只有王子與公主的搭配帶來的性別刻板印象，也壓縮其他多元家庭組成被看見的空間？

高雄市全人教育家長協會理事長顏任儀會後接受《關鍵評論網》記者訪問時，提到自己在校園做故事媽媽的經驗，她說對於比較幼齡的孩子，還沒有受到刻板印象的影響，只會注意到繪本裡面很可愛的畫面；如果有孩子覺得問說，是男生跟男生結婚嗎？就會針對多元家庭的角度去切入，像是介紹同班其他同學的家庭，每個家庭的大人都不太一樣，孩子就能比較理解。

新北市國小老師紀老師表示，他對於《國王與國王》被教育部選入計畫選書，身為教師他持高度肯定。紀老師說，學習要從自身的經驗出發，一間教室本來就有多元特質的家庭與孩子存在，可能有很多同志家庭的孩子在教室裡跟其他學生一起學習。孩子透過這本書，可以知道這個教室是接納他們，理解他們，在這個地方是有他們的位子的，而其他孩子也可以透過這本繪本可以很自然地知道，學習的環境中，本來就有不同的人存在。

紀老師說，大部分的童話故事，都是異性戀範本的故事書，如果我們認為讓孩子看《國王與國王》結婚的故事就是在教孩子同志情慾，那異性戀的故事是不是也在教導孩子異性戀的情慾？那是不是也要把這樣王子與公主的故事回收呢？

紀老師也提到，教學現場遇到同志的孩子向老師出櫃，這些孩子之所以能自在的在教室和其他孩子一起成長，就是透過像《國王與國王》、《穿裙子的男孩》等等這些繪本素材，帶領孩子看見生活中各種差異存在，每個人都是一樣的獨特珍貴，不能被排除在外。

教育部長：選書經書審委員審核，繪本以溫和多元方式呈現

《中央社》報導，「全民拔菜總部」臉書專頁近日貼文指出，剛入學的小學1年級新生雀躍地拿著學校贈書《國王與國王》，內容竟是介紹2個男生相愛結婚。該專頁號召8日上午到教育部「向部長求婚」，並諷刺地說，娶到部長，才能阻止絕子絕孫的教育。

對此，教育部解釋，「國民中小學新生贈書與閱讀推廣計畫」109學年度共採購40.9萬冊書籍，評選過程中邀集專家學者，從近5年獲得國內外出版獎項的圖書中，選出100本適合各年齡層的優質圖書，發放給國中小新生。

教育部指出，「國王與國王」除了獲得審書委員推薦，也被文化部公告的「第41次中小學生讀物選介」認為適合學齡前、小學低年級閱讀。

《中央社》報導，教育部長潘文忠昨（8）日受訪時，表示，教育部從103學年度開始，為了讓學生培養更好的閱讀習慣，推動贈送小一新生優良圖書的計畫，108學年度起也擴及國一新生，小一和國一新生都會獲得國教署贈送、經書審委員參考相關優良圖書名單選出的100冊圖書。

潘文忠指出，這些書籍都是經書審委員審核，並參照文化部適合學齡前跟低中年級閱讀的圖書名單，以隨機方式贈送給學生，而「國王與國王」這本書可幫助孩子理解差異、尊重差異，學習在情感教育過程中，遇到挫折如何適當處理，並以繪本且溫和多元的方式呈現。

教育部表示，贈書計畫期待透過教師導讀、親子共讀等方式，讓孩子樂在閱讀。學生如有需求，學校可於11日以「加退書」的方式辦理書籍更換。

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核稿編輯：黃筱歡