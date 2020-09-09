連在野黨都做不好的國民黨，「討回故宮」聲量大過於「力挺台灣豬」

9月6日，國民黨召開全國黨代表大會，這次會受到外界關注的原因，無非是歷經總統、立委、罷韓、高雄市長補選等四連敗後，三月甫上任黨主席的江啟臣會給出什麼樣的方案來提振黨內頹靡不起的士氣。

沒有期待就沒有傷害，毫不意外，百年政黨仍舊擺脫不了黨國巨靈的纏繞，黨內各山頭輪流上台刷存在感，各方黨代表表面提出不可能被研議表決的案子，把大會當成個人政治脫口秀的場域猶如「大拜拜」，實在看不出這是一個面臨崩解的政黨大會。

由下而上的大拜拜，向黨國思維的信仰朝聖

一般人常常用「大拜拜」來形容流於形式的活動，其實「大拜拜」也並非完全毫無意義，例如日前的中元普渡，民眾會將供奉的物品集中放置祭拜，這樣的「大拜拜」與他人無關，信徒自行參與、拜完就離開以求信仰上的平和。

「大拜拜」一語也用在學術場域，在一些全國性或全球性學術組織所舉辦的年度活動也會有類似的情境，短時間內需發表超出上百篇或上千篇的論文，與會的學者專家人山人海，往往這樣的「大拜拜」除了學術研討之外，學術網絡交際也相當重要。

國民黨全國黨代表大會淪為「大拜拜」早已是常態，無論執政時期的逢馬必拍，或是當前落為在野黨依舊是同溫取暖的河蟹氛圍，每一位黨代表都清楚所謂的提案只是一種個人政治聲量的形塑，至於能否被研議及表決則一切處之泰然，畢竟回顧過去鮮少有提案會被接受。

在這樣的認知下，縱然意見上的曲調雖異，但為了增進政治互動與證明存在感便是這場「大拜拜」的同工之妙，有志者通常會隱忍議事規則及黨內紀律，黨國催眠的思維邏輯下，「醉翁之意不在酒」，打好黨政高層的裙帶關係才是攀龍附鳳的登天之道，表面和諧為要。

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重灌一中迷湯，「護台保民主」口惠而實不至

也因為這樣，當江啟臣揭櫫以「護台灣、保民主、拼未來」作為國民黨的發展主軸時，實質上已不具任何黨內青壯派所期盼的改革意義了，畢竟斷不開綿密的兩岸政商結構，諸多黨政人士和對岸有千絲萬縷的關係，也只能妥協「以中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動」，重回灌迷湯式的「一中各表」。

顯然，即便已經被中共用「一國兩岸台灣方案」洗臉後，國民黨依然不願脫下那集體迷思的假面，山頭妥協下的「護台灣」根本難取信於民，三月初大聲力求改革的意志如今看來也是自欺欺人。

身為一個民主國家的在野黨，當然要保有民主價值的意識，可悲的是，一個曾是黨國不分、以黨領政的威權政黨，在黨外民主人士的爭取下，不得不跟進民主的潮流，如今提及「保民主」根本是笑破大牙之舉。國民黨上上下下似乎不願意想起，或刻意忘記真正對台灣民主帶來威脅的所在其實就在對岸，中國利用台灣民主的制度缺口行滲透之實，這根本才是「保民主」該關注的焦點，但國民黨卻捨之無視。

這根本的問題在於，國民黨縱然已被民主洗禮了快40年，然而內藏的黨國靈魂仍根深蒂固，洗也洗不清。

江保住短期的政治風暴，長期路線爭議卻仍難解

諷刺的是，當國民黨敲鑼打鼓開會，同一天在彼端的香港卻面臨威權政治的打壓，原訂於9月6日的立法會改選在北京和港府合意下，以「疫情肆虐」、「社會動盪」之由延後一年舉辦，超過200位的香港民眾因為上街頭抗議被港警抓捕。台灣與香港猶如兩個平行時空，當國民黨力圖「保民主」時，同場對照下完全看不出國民黨的反省，也對香港情勢一再噤聲「不讀不回」，顯然在民主的雨傘下對民主精神的扭曲，不發揮民主道義譴責中共根本是麻木不仁。

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持平而論，江啟臣已放棄當初對於黨內改革的雄心壯志，為了避免黨內撻伐敗選之責，只好提出無關痛癢的方案來保住黨主席之位。

然而短期來看，江啟臣僅是挺過眼前涉及個人政治地位的風暴，但所提出的路線爭議仍存，這完全端看「四大改革」、「八大主張」如何真正落實。日前國民黨拍板將提出「反美豬公投」，這與馬時期的政策立場自相矛盾，同時又將派王金平前往中國參與海峽論壇，顯然已陷入「兩岸交往與台美合作」難並行的枷鎖之中。

事實上，國民黨仍是「由上而下」的黨政運作模式，要力圖清新且接地氣的黨風恐怕是「雷聲大雨點小」，而「數位黨部APP」的表徵下，仍難以抗拒歷任黨主席的大老干政，連轉動黨內改革都困難重重，更遑論是「轉動台灣」的正當性，在多頭馬車下才會有如某黨代表提出「討回故宮國寶解決黨內財政困境」的謬論。

有趣的是，謬論的聲量卻比「護台灣、保民主、拼未來」還來得高，顯然國民黨確實是被掐著脖子的泱泱大黨，而且是野也野不了的在野黨。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航