外交官2次示警：澳洲2記者躲使館多天，驚險連夜逃回「真正有法治的國家」

※封面圖為《澳洲金融評論》駐上海記者史密斯（左）和《澳洲廣播公司》駐北京記者伯特斯（右）。

繼澳洲籍的中國官媒新聞主播成蕾日前被拘留後，澳洲2名來自不同媒體的駐中國記者近期遭到騷擾和訊問，昨（7）日晚間連夜搭機逃離中國。現在澳洲媒體在中國已完全沒有駐地記者。

《澳洲廣播公司》（ABC）今報導，其駐北京記者伯特斯（Bill Birtles）和《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯（Mike Smith）昨晚搭乘飛往雪梨的航班離開中國。此前，伯特斯已經在澳洲駐北京使館內避難4天，史密斯也躲在澳洲駐上海領事館。

請相信外交人員的直覺，開始鬥爭會有預感

綜合《ABC》和《衛報》報導，這場緊張逃亡始於上週，澳洲駐北京大使館人員2度向伯特斯示警，告訴他最好離開中國，同時也通知了《ABC》澳洲總部的執行主任，公司於是安排伯特斯上週四搭機回澳洲。

伯特斯說他起初對於這個建議有點懷疑，擔憂逃離北京會被中國政府認定有政治意涵，澳洲媒體未來恐怕很難再進入中國採訪。然而，上週三晚上，伯特斯正在家裡和朋友進行餞別宴，國安部的警察來敲門，告知他已被禁止離境，且必須接受有關國安的訊問，並稱隔天會再打電話來。

伯特斯說：

「當時有6個國安部警察和1個翻譯員，所以那時候我開始覺得，我們大使館的建議好像還不錯。他們可能有直覺快要出事了，就是那種政治博弈要開始的預感。」

於是伯特斯聯絡澳洲大使館，趕緊將他帶到使館內避難。中方得知消息後，要求與他交談；伯特斯起初因擔憂人身安全而拒絕，但澳洲外交人員和中國達成協議，只要伯特斯接受中國官員盤問，就取消出境禁令。伯特斯6日在外交人員陪同下接受了訊問，「我覺得我忽然無意間變成了某種外交鬥爭的籌碼」。

Photo Credit：AP / 達志影像 《澳洲廣播公司》駐北京記者伯特斯平安抵達雪梨。

泛政治問題充滿陷阱，感覺像騷擾

中方提出的問題，和伯特斯過去在中國做的報導或行為都無關，而大多是關於上月被拘留的《中國環球電視網》澳洲籍主播成蕾。

伯特斯表示，他認識成蕾，但是沒有特別熟，而駐上海的《澳洲金融評論》記者史密斯和成蕾也僅有一面之緣；伯特斯告訴中方，如果真的想談論成蕾，找他或史密斯似乎都不是很符合邏輯的選擇。

中國官員提出的問題很廣泛，還有包含對澳中關係的看法、是否有報導《港區國安法》、資訊交流的管道等。伯特斯指出，這些問題感覺都很政治化，比起案件本身，更像是澳中政治角力的延伸戰場，「我認為這些戲碼是對澳洲駐中記者的一種騷擾，而不是努力要獲取任何對成蕾案件有用的資訊。」

伯特斯完成訊問後，澳洲使館人員告訴他，他的出境禁令已經解除。昨日在使館人員陪同下，伯特斯先從北京搭機前往上海，與駐上海記者史密斯一起從上海飛回雪梨。

班機降落於雪梨後，伯特斯表示：

「回到一個真正擁有法治的國家，真是一種解脫。」

《澳洲金融評論》記者史密斯的經歷也差不多，不過時間更緊湊。史密斯在澳洲駐上海領事館避難，昨天晚上接受中方訊問後，立刻就搭機回國。史密斯對《CNN》表示，同意接受訊問，是因為別無選擇，否則可能得像維基解密的厄瓜多籍創始人亞桑傑（Julian Assange）一樣，避免被引渡到瑞典而躲藏在厄瓜多駐倫敦使館7年。

Photo Credit：AP / 達志影像 平安返國很開心的《澳洲金融評論》記者史密斯。

雖擔憂「人質外交」，澳洲回應仍溫吞

《ABC》報導指出，澳中關係日漸緊張，「記者急撤」是繼貿易戰、間諜竊密、香港人權問題、疫情之後的另一個里程碑。在7月時，澳洲就修改了旅遊建議，警告澳洲公民赴中國可能面臨被隨意拘留的風險。

伯特斯回國後，《ABC》在中國就沒有記者，但還有其他工作人員。《ABC》新聞總編輯莫里斯（Gaven Morris）表示，「了解中國，對澳中關係可能是我們這個時代最重要的一環，讓我們的人和我們在當地的團隊一起工作，對《ABC》非常重要。」

莫里斯強調，目前還沒有收到這些駐中工作人員受到威脅的消息，但會持續與之保持聯繫。

而澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）對此表示，這是「一連串令人失望的事件」，澳洲不會更改對中國的旅遊建議，也會持續支援目前仍被監禁的成蕾。

《ABC》指出，中國尚未發新簽證給《ABC》和其他9家澳洲媒體，這是自1970年代以來，澳媒首次沒有任何記者派駐於中國。

《衛報》報導，澳洲參議員派翠克（Rex Patrick）指出，如果澳洲記者不能在中國安全地進行報導，那麼「容忍中國官媒《新華社》繼續出現在澳洲，似乎很不妥當」。不過外交部長派恩對此回應，除非記者違反澳洲法律，否則不會採取剝奪媒體權這類手段。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範