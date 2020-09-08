「奶茶聯盟」發起抵制《花木蘭》，但新馬泰首周末票房仍告捷奪冠

耗資2億元的美國迪士尼真人版電影《花木蘭》（Ｍulan）上週五（9月4日）上映，因演員劉亦菲撐港警等事件，在社交媒體上遭來自「奶茶聯盟」的香港、泰國和台灣支持民主人士發起拒看。不過，《花木蘭》首個周末的票房，仍在新加坡、馬來西亞和泰國等國拔得頭籌。

《衛報》報導，《花木蘭》原本預計2020年3月推出，但受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）疫情影響，上映數度推遲，《花木蘭》於9月4日在串流平台Disney+和戲院同步推出。中國則預計在9月11日上映。

《花木蘭》最初引起抵制聲浪，源於2019年8月，飾演女主角的演員劉亦菲，在社交媒體微博上支持使用過當武力的香港警察。

今年（2020年）6月30日，中國強行在香港實施港版國安法當天，在《花木蘭》飾演董將軍的香港演員甄子丹，在臉書上發表慶祝香港回歸祖國的言論引起反感，則再度掀起風波，直到8月，香港知名社運者周庭因為《國安法》被捕，社交媒體使用者紛紛稱呼她為「真正的花木蘭」、「我們的花木蘭」。.

《美國之音》報導，自7月以來泰國近期爆發大規模社會運動，要求政府進行民主改革，甚至觸及高度敏感的王室改革議題，許多香港網友在網路上表達支持，泰國示威者也通過響應抵制花木蘭來回應。泰國、台灣和香港三地支持民主運動的年輕族群，在社交媒體推特上所組織的虛擬社群「奶茶聯盟」（#milkteaalliance），聯合呼籲抵制《花木蘭》。

電影評論網站《獨立連線網》指出，針對這部電影嶄新的抵制呼聲，是源於線上行動網絡，來自香港、泰國和台灣的支持民主的抗爭者，以這三個地區受歡迎的飲料命名，都憂心於中國因素的影響。

抵制下的票房

《prachatai》報導，3日，泰國學生社會運動者Netiwit Chotiphatphaisal在推特上貼出照片，並使用#BanMulan、#MilkTeaAlliance的hashtag，並邀請人們以行動支持香港示威者。「我們沒有忘記《花木蘭》的女主角支持警察對為自由民主而戰的香港示威者使用暴力。」Netiwit Chotiphatphaisal說，「我請求各位#BoycottMulan（＃抵制花木蘭）、#BanMulan（＃禁止花木蘭），迪士尼和中國政府才會明白對人民用上國家暴力是不被接受的。」

4日，香港知名社運者黃之鋒在推特上表示，「因為迪士尼向北京卑躬屈膝，因為劉亦菲公開而且驕傲地支持香港警察暴力，我敦促每個堅信人權的人#BoycottMulan。」

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa — Joshua Wong 黃之鋒 ? (@joshuawongcf) September 4, 2020

《Deadline Hollywood》6日報導，上映首周末票房數字，《花木蘭》在包括馬來西亞、新加坡、台灣、泰國共9個國家，票房共590萬美元（17億2545萬新台幣）；上映首周末的排行榜，《花木蘭》在馬來西亞、新加坡和泰國都坐上榜首，在台灣則居次。

《聯合早報》報導，新加坡《花木蘭》上映首周末（4日到6日），票房就達到100萬1935新加坡元（約2150萬5768新台幣），創下2020年在新加坡上映的電影中，首周末票房之冠。《星洲日報》報導，馬來西亞《花木蘭》上映首個周末也擊敗《天能》，拿下票房冠軍。

有關這部電影的爭議未歇。《紐約時報》報導，8日，數個社交媒體使用者發現，在電影片尾的版權頁，出現了8個中國在新疆的官方機構，當地維吾爾人生活在日益嚴密的監視與鎮壓中，因此迪士尼公司親中的爭議再起。迪士尼和習近平政權的夥伴關係尚不清楚，截至８日早上，迪士尼也並未回覆。

Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang uyghur autonomous region committee in the credits.



You know, the place where the cultural genocide is happening.



They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest China”#BoycottMulan pic.twitter.com/mba3oMYDvV — Jeannette Ng 吳志麗 (@jeannette_ng) September 7, 2020

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