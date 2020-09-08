「奶茶聯盟」發起抵制《花木蘭》，但新馬泰首周末票房仍告捷奪冠
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針對《花木蘭》嶄新的抵制呼聲，是源於線上行動網絡，來自香港、泰國和台灣的支持民主的抗爭者，以這三個地區受歡迎的飲料命名，都憂心於中國因素的影響。
耗資2億元的美國迪士尼真人版電影《花木蘭》（Ｍulan）上週五（9月4日）上映，因演員劉亦菲撐港警等事件，在社交媒體上遭來自「奶茶聯盟」的香港、泰國和台灣支持民主人士發起拒看。不過，《花木蘭》首個周末的票房，仍在新加坡、馬來西亞和泰國等國拔得頭籌。
《衛報》報導，《花木蘭》原本預計2020年3月推出，但受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）疫情影響，上映數度推遲，《花木蘭》於9月4日在串流平台Disney+和戲院同步推出。中國則預計在9月11日上映。
《花木蘭》最初引起抵制聲浪，源於2019年8月，飾演女主角的演員劉亦菲，在社交媒體微博上支持使用過當武力的香港警察。
今年（2020年）6月30日，中國強行在香港實施港版國安法當天，在《花木蘭》飾演董將軍的香港演員甄子丹，在臉書上發表慶祝香港回歸祖國的言論引起反感，則再度掀起風波，直到8月，香港知名社運者周庭因為《國安法》被捕，社交媒體使用者紛紛稱呼她為「真正的花木蘭」、「我們的花木蘭」。.
《美國之音》報導，自7月以來泰國近期爆發大規模社會運動，要求政府進行民主改革，甚至觸及高度敏感的王室改革議題，許多香港網友在網路上表達支持，泰國示威者也通過響應抵制花木蘭來回應。泰國、台灣和香港三地支持民主運動的年輕族群，在社交媒體推特上所組織的虛擬社群「奶茶聯盟」（#milkteaalliance），聯合呼籲抵制《花木蘭》。
電影評論網站《獨立連線網》指出，針對這部電影嶄新的抵制呼聲，是源於線上行動網絡，來自香港、泰國和台灣的支持民主的抗爭者，以這三個地區受歡迎的飲料命名，都憂心於中國因素的影響。
抵制下的票房
《prachatai》報導，3日，泰國學生社會運動者Netiwit Chotiphatphaisal在推特上貼出照片，並使用#BanMulan、#MilkTeaAlliance的hashtag，並邀請人們以行動支持香港示威者。「我們沒有忘記《花木蘭》的女主角支持警察對為自由民主而戰的香港示威者使用暴力。」Netiwit Chotiphatphaisal說，「我請求各位#BoycottMulan（＃抵制花木蘭）、#BanMulan（＃禁止花木蘭），迪士尼和中國政府才會明白對人民用上國家暴力是不被接受的。」
4日，香港知名社運者黃之鋒在推特上表示，「因為迪士尼向北京卑躬屈膝，因為劉亦菲公開而且驕傲地支持香港警察暴力，我敦促每個堅信人權的人#BoycottMulan。」
《Deadline Hollywood》6日報導，上映首周末票房數字，《花木蘭》在包括馬來西亞、新加坡、台灣、泰國共9個國家，票房共590萬美元（17億2545萬新台幣）；上映首周末的排行榜，《花木蘭》在馬來西亞、新加坡和泰國都坐上榜首，在台灣則居次。
《聯合早報》報導，新加坡《花木蘭》上映首周末（4日到6日），票房就達到100萬1935新加坡元（約2150萬5768新台幣），創下2020年在新加坡上映的電影中，首周末票房之冠。《星洲日報》報導，馬來西亞《花木蘭》上映首個周末也擊敗《天能》，拿下票房冠軍。
有關這部電影的爭議未歇。《紐約時報》報導，8日，數個社交媒體使用者發現，在電影片尾的版權頁，出現了8個中國在新疆的官方機構，當地維吾爾人生活在日益嚴密的監視與鎮壓中，因此迪士尼公司親中的爭議再起。迪士尼和習近平政權的夥伴關係尚不清楚，截至８日早上，迪士尼也並未回覆。
延伸閱讀
新聞來源
- Pro-democracy boycott of Disney's Mulan builds online via #milkteaalliance（衛報）
- Thais join Milk Tea Alliance in Mulan boycott（prachatai）
- Why Calls to Boycott ‘Mulan’ Over Concerns About China Are Growing（indiewire）
- Why Calls to Boycott ‘Mulan’ Over Concerns About China Are Growing（紐約時報）
- ‘Tenet’ Finally Opens Stateside: Warner Bros. Movie Resuscitates Exhibition With $20M+ Over Labor Day Weekend, $150M WW To Date（Deadline Hollywood）
- 港台和泰國活動人士聯合呼籲抵制迪士尼電影“花木蘭”（美國之音）
- 《花木兰》大马强势冲冠（星洲日報）
- 三天票房吸金百万 《花木兰》打败《尸杀2》（聯合早報）