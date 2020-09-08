世上最孤獨的大象「卡萬」：體重超重、飽受身心疾病折磨，終於獲准離開動物園

大象卡萬（Kaavan）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）1家破敗的動物園裡，已經度過了35年歲月，最近8年更是孤伶伶獨自生活；牠體重超重，有多種疾病，心理健康也出問題。《美聯社》本月5日報導，卡萬終於獲准可以離開這家動物園，轉移到更好的生活環境。

據《半島電視台》報導，卡萬在1985年時被斯里蘭卡贈送給巴基斯坦，當時是1歲。卡萬居住在伊斯蘭馬巴德的馬格哈札動物園（Marghazar Zoo），有一個伴侶莎海莉（Saheli）。

卡萬曾於2002年被用鐵鍊鍊住，因為管理員擔心牠日漸嚴重的暴力傾向，當時曾引起爭議，才讓牠解除鐵鍊束縛；但在伴侶莎海莉2012年死亡後，卡萬就一直獨自待在動物園裡，2015年又因行為問題，每天會被鐵鍊鎖住好幾個小時。

Photo Credit：AP / 達志影像 卡萬體重過重，飽受多種傷病折磨。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 動物保育者採檢卡萬的血液樣本後，為傷口消毒。

《美聯社》報導，多年來，卡萬變得超重，因生活環境不佳，有多種疾病。卡萬雖然過重，但營養不良，腳指甲破裂，長年踩踏不適當的地板鋪面也使指甲過度生長而戳傷牠的腳。

卡萬被稱為「世界上最孤獨的大象」。孤獨也造成牠出現行為問題，總部位於奧地利的動物保護組織「四爪」（Four Paws）發言人鮑爾（Martin Bauer）表示，卡萬會連續不斷甩頭好幾個小時，因為牠覺得很無聊。

今年5月，巴基斯坦法院終於裁定，這家動物園環境惡劣、照護系統充滿疏忽，下令關閉這家動物園。不過動物們一時無處可去，當時全球不少名人呼籲大眾關注。

不幸的是，專業救援來得太慢，當地動物飼養人員於7月逼迫動物進入運送用的箱子裡時，竟採取放火驚嚇的方式，導致2隻獅子死亡。之後，伊斯蘭馬巴德動物管理委員會才邀請「四爪」來幫忙轉移其他動物。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 卡萬出於無聊，會連續甩頭好幾個小時。

經過健康檢查，卡萬終於獲得醫療許可，確認牠可以承受舟車勞頓。「四爪」為卡萬物色的新家是柬埔寨一處動物保護區，現在將開始申請轉運流程。

《華盛頓郵報》指出，根據美國史密尼森國家動物園與保育生物研究所（Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute）資料，亞洲象平均壽命約55歲，但《科學》雜誌2008年研究指出，被圈養的大象平均壽命會更短。已經過了半生的卡萬，即使能夠前往新環境，要面臨的身心復健流程仍然很漫長。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範