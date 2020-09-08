《紐約時報》：2017年羅興亞人大屠殺，首次有緬甸國防軍出面作證

兩名疑似逃兵的緬甸軍人被帶到荷蘭海牙，並坦承他們2017年在若開邦的鎮壓行動中，被下令殺害羅興亞穆斯林，這新聞是由《紐約時報》、加拿大廣播公司CBC，以及人權團體Fortify Rights在9月8日發布的。

《紐約時報》報導，二等兵Myo Win Tun透過影片發表其證詞，在2017年8月，他接到來自指揮官的命令，「射殺全部你所看見與聽見的。」他說他服從了，參與了對羅興亞穆斯林的大屠殺，他自己殺了30個人，並把他們埋葬在軍事基地與行動通信基地台旁的亂葬崗。

大約同時間，隔壁城鎮的二等兵Zaw Naing Tun說他和同一營的同袍們，也遵從來自指揮官的相同指令，「殺掉所有你看見的，不管是兒童或小孩。」他說，我們掃平了大概20個村莊，而自己也是把屍體埋進亂葬崗。

2 former Myanmar soldiers now in custody say they killed dozens of Rohingya under orders | CBC News https://t.co/fh50LRGb9B — Kari Vierimaa (@karivierimaa) September 8, 2020

來自兩名士兵的證據，是第一次出自緬甸國防軍（ Tatmadaw）的成員，公開承認參與了聯合國所說的，緬甸軍方針對國內羅興亞穆斯林的種族滅絕（genocidal）行動。報導指出，上述兩位國防軍軍人已經從緬甸逃出來月餘，並被與緬甸國防軍交戰的若開軍（Arakan Army）送到正在調查軍方領導人對羅興亞人犯下大規模罪刑的海牙國際法庭（ International Criminal Court ）

根據這兩名士兵所描述的暴行，以及海牙國際法庭已向超過100萬現正在孟加拉逃難的羅興亞人蒐集到的證據，所指控的嚴重人權侵害互相符合。唯一的差別是，這次的證言來自加害者，而不是受害者。

「對羅興亞人和緬甸為正義所掙扎的人來說，這是具有紀念性的一刻。」人權團體Fortify Rights的首席執行官Matthew Smith說，「這些人可能是第一次來自緬甸的加害者嘗試向海牙國際法庭闡述，以及第一次在法庭中有事件內部的見證人。」

Photo Credit：AP/達志影像 2019年12月11日，翁山蘇姬在荷蘭海牙的的國際法院，為緬甸政府對洛興雅穆斯林發動的軍事行動辯護。

2017年，羅興亞人大屠殺導致難民快速的向區域國家流動，在一週內，四分之三的百萬名無國籍人士，從他們的緬甸原鄉若開邦——被軍方以步槍、砍刀與火驗噴射氣攻擊的地方，拔根般往外遷移。老人被斬首、年輕女人被強暴、他們的頭巾被用來當眼罩，目擊者和生還者說。無國界醫生 （Doctors Without Borders）組織估計，至少有6700名羅興亞人，包括730個小孩，在2017年8月底到9月底間，死於暴力。聯合國（United Nations）指出，大約有200個羅興亞人的定居點，被夷為平地。

《紐約時報》表示，他們沒辦法獨立確認這兩名士兵真的犯下了他們所坦承的罪刑。不過他們口中描繪的細節，相當符合數十名目擊者和觀察員的描述，其中包括羅興亞難民、若開邦（Rakhine ）居民、緬甸國防軍士兵和當地政治人物。

《路透社》報導，《路透社》並未看到《紐約時報》引述的影片。截至9月8日下午6點21分發稿前，緬甸政府和軍方發言人均未接起他們的採訪電話。

報導提及證人曾被與駐守在若開邦的軍方部隊對抗的叛亂團體若開軍所拘留，他們之後就被帶到荷蘭海牙出庭作證。並不清楚報導中的兩個男子如何落入若開軍手中，為何他們開口作證，或者他們如何被送到海牙，在哪個單位幫助下。

若開軍的發言人 Khine Thu Kha說，這兩個男子是逃兵，而且從未因為戰爭被關押在牢。不過，他沒有評論關於男子現在的狀況，只說到他們組織為了緬甸軍方所有的受害者「致力於正義」。而海牙國際法庭的發言人Fadi el Abdallah接受路透社求證時表示，他們並沒有監禁這兩名男子。「不，這些報導不正確。我們沒有這些人在ICC監禁（custody）中。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒