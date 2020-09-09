緬甸燒起一波疫情：新冠病例破千恐衝擊11月大選，對若開邦更是雪上加霜

今年初從中國大爆發的新型冠狀病毒疫情在全球蔓延開來後，直到3月中旬緬甸沒有發現任何病例，當時曾有一位韓國籍女性從歐洲轉往緬甸仰光旅遊，回到韓國後確診，不過她在仰光所住過的飯店及走過的地方沒有任何人被傳染。

當鄰近國家一一淪陷時，緬甸依然維持住零確診的奇蹟。緬甸在地理位置上與中國相連，兩國的經貿和人員往來很頻繁，在這樣的情況之下還能維持住零確診，的確讓外界難以置信，就連國內的人民也有點懷疑自己的國家為什麼如此幸運。這情況還讓總統府發言人在例行性的記者會中，說出違反科學的發言而鬧出一段國際笑話，並在網路社群媒體上瘋傳。當時他認為新冠病毒不易在緬甸境內傳播，是因為國內人民習慣用現金交易，國外則習用信用卡交易，而病毒可以藉由信用卡傳播。這說法不但缺乏科學證據，也凸顯出他對現代科技的無知。

緬甸奇蹟在3月23日那天終於結束，當天出現第一例境外移入的病例後緬甸開始進入了新冠疫情的時代，所幸人民的危機意識外加政府的圍堵政策湊效，疫情控制得很好，直到近期由若開邦燒起一波疫情才讓全國累積病例快速上升，短短兩週之內由三百多例累積病例上升到破千病例。這樣的發展似乎證明了新型冠狀病毒在現金交易的環境中傳播力依舊很強。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 疫情期間的緬甸仰光

回顧緬甸的第一個病例

與中國雲南省的內陸邊境貿易是緬甸農產品的最重要出口管道，滇緬內陸邊境的國門不僅是兩國貿易來往的重要關口，許多到中國各地工作的緬甸移工們也是由此關口進出。當中國國內疫情爆發時，雙方關閉了所有滇緬內陸邊境的關口，針對特殊情況入境者，則會在嚴格審查後送往隔離場所，希望把病毒阻檔在境外。幸虧雲南省的疫情比較輕微，因此滇緬邊境沒有出現任何染疫者，就連從武漢撤僑回來的緬甸留學生中，也沒有檢驗出受新冠病毒感染者。

而為了防範疫情在邊境蔓延造成雙方的麻煩，中方在疫情爆發初期還製作了緬甸語的防疫相關衛教宣導影片，大量地在網路媒體上傳播。中國政府也派了雲南省的專家醫療團隊，攜帶一組核酸檢測儀和各類防疫醫療物資到仰光北奧格拉巴人民醫院、國家實驗室等地做檢疫流程的諮詢和協助訓練實驗室檢疫人員等等。至今，緬甸境內還尚未傳出由滇緬內陸邊境關口移入的新冠肺炎病例。

緬甸的第一例新冠病患則是來自美國，他是一位長期居住在美國的36歲欽族男性，返鄉目的是為了舉辦婚禮。他入境緬甸時間較早，當時政府尚未實施入境隔離的政策，他於自由入境十天左右後因為身體不適出現相關症狀，就醫送檢後驗出了新冠病毒，政府相關單位立刻封鎖其家鄉，隔離與他接觸過的人員，幸好只有他的兩位家人和一位親戚被感染。

當疫情在世界各地蔓延開來後，在海外工作的緬甸人民趕在各國停航前返回家園，泰緬內陸邊境也出現了大量的返鄉潮，政府因此在各個邊境安排了集中隔離場所，返國的民眾一律集中隔離十四天。接下來從入境隔離者中陸陸續續驗出無症狀感染者，同時也出現了早期入境者在社區發病的案例與相關接觸者發病的情況，隨即出現了六例死亡病例。為了防止疫情擴大，政府開始祭出相關法令嚴格管制。期間又發現十四天的隔離期結束後依舊測出病毒陽性反應的個案，避免出現類似個案造成社區感染，政府遂把入境隔離期從原先規定的十四天改成了二十一天，盡可能的把病毒圍堵起來。

違反法令的宗教活動造成大量的群聚感染

新冠肺炎的可怕之處，是出現大量感染者後造成醫療體系崩潰。緬甸是一個醫療資源極度缺乏的國家，為了防止疫情擴大造成不必要的傷亡，政府宣佈宵禁同時禁止五人以上的聚會。當時有一位加拿大籍的緬甸裔傳教師David Lah不顧政府的禁令，在仰光Mayan Gon兄弟會教堂的一個廳內帶著一群信徒舉辦祈禱會合唱聖歌，同時在社群網上做現場直播。當下雖然沒有人注意到這場聚會，後來卻很不幸地有參加祈禱會的信徒發病，讓這場聚會成了全國焦點。而經過政府疫調後，還發現有位知名歌手夫婦也參加過這場聚會。接下來在仰光爆出的病例，也大多數都與這場祈禱會有直接或間接的關係。

當時正逢南韓疫情因宗教活動而造成全國大爆發的時刻，這波疫情也讓緬甸全國人民的恐慌與憤怒達到了最高點。隨後政府祭出嚴格的行動管制，宣佈宵禁、禁止餐館營業，仰光區的經濟活動也暫時停頓下來，最後這場宗教活動一共造成將近80人染疫兩人死亡。

百人不到的疫情對醫療資源充足的國家來說沒有什麼大問題，但對醫療資源極度匱乏的緬甸而言是個挑戰。位於仰光的Wai Bar Gi醫院雖然早在1月初就已經為新冠疫情做好籌備，暫時被定為優先收治新冠病患的醫院，實際上這間醫院只能收治、隔離九十位新冠病患，治療重症病患的加護病房也只有十二個床位。對五百萬人口的仰光地區而言，這樣的醫療配備是經不起大規模疫情的挑戰。

在如此脆弱的醫療體系下，一個違法的集會造成一波疫情，讓全國人民群起撻伐，網路上開始瘋傳這位傳教士的極端傳教言論，激起了緬甸佛教徒們的憤怒。為避免被大眾的怒火波及，緬甸教會議會（Myanmar Council of Church）還發出聲明稿，澄清傳教士David Lah的兄弟會並非該組織的合法正式會員。

這椿集會風波不僅讓醫療體系受到很大的考驗，政府相關單位在執行法律上也面臨到一些窘境，事因牽涉到敏感的宗教議題，加上這位緬甸裔傳教士是加拿大國籍，雖然輿論希望他能受《傳染病防治法》最高刑責三年有期徒刑的判刑，但法院最終是以《自然災害防治法》判他最輕的三個月有期徒刑來結束這場風波，8月中旬，這位傳教師David Lah也在刑期屆滿後被驅逐出境送往加拿大。

Photo Credit：Reuters/達志影像 今年4月疫情在緬甸爆發之初，失業的移工排隊領取免費食物

若開邦發現第一例無接觸史病例，難民營情況更令人擔擾

當上述宗教集會造成的社區感染得到控制後，緬甸整體疫情控制良好，5月到7月期間所增加的病例皆為境外移入的零星個案，政府開始鬆綁各項管制。7月21日開始開放全國的六千五百多所的高中依照衛生相關單位的指導，以分批上課的方式復課，預計8月底前所有高中可以完成復課作業。不料在8月16日，位於若開邦南部的首府實堆市（Sittwe）出現第375例無接觸史的女性感染者，她是某間銀行的員工，發病前兩週內曾搭機前往仰光，到訪過皎漂及若開邦內的其它城鎮，由於她的旅遊史有點複雜，難以找出病毒感染源，爆出這名病例後的十天之內若開邦又新增了176個病例，同時在仰光與她接觸過的人員中也驗出無症狀感染者，瞬間全國累積病例暴增。眼看疫情在社區內擴散的程度難以預測，教育相關單位也在8月27日宣佈全國公私立學校停課。

自新冠疫情暴發以來，若開邦是最令人擔心的區域，邊境管理向來不夠嚴謹，鄰國孟加拉與印度的疫情嚴峻，尤其印度的疫情已經失控，但每天依舊有民眾從印度、孟加拉邊境非法進出。在這樣的情境下，很有可能早在8月初病毒就已在若開社區內傳播。目前新冠病毒已經在若開邦十多個城鎮內擴散當中，大多數病例集中在實堆市。直到9月初實堆人民醫院內已經有兩百多名新冠病患住院治療中，幸好大多數患者都是輕症或無症狀感染者，只有個位數因為本身患有其他慢性病需要特別照顧。

號稱若開邦省級醫療院所的實堆人民醫院，兩年多前才新建完成一棟醫療大樓，新增建後一共有五百個床位，雖然有了硬體設施，郤因為當地的戰亂情況一直無法招到足夠的醫護人員。為了因應疫情，院方已準備了可收治兩百多名新冠病患的程度，8月中疫情爆發至今已經有十八位醫護人員被感染，幸虧有一百二十八位來自全國各地的醫護人員自願前往實堆及若開邦各地區的醫院支援。實堆醫院的院長Dr.左倫（Dr.Zaw Lwin）先前在接受媒體訪問時表示，目前實堆醫院的情況大致上還算穩定，只是因為疫情影響一般門診無法完全正常運作，每日有將近百名的門診病患暫時無法得到醫療照顧。

除了社區感染的程度尚無法得知以外，若開邦內的難民營也是一大隱憂，近年來阿拉干軍和政府軍之間的衝突讓若開難民不斷增加，目前若開邦內有一百多所若開難民營。擁擠的難民營內一旦有人被感染，將是一個大災難。可怕的是，近期新增病例當中，有一例是前往苗烏（Maruk- U）難民營探訪過的國際非營利組織（INGO）的雇用員工，目前已經把曾經與這位INGO探訪員接觸過的難民框列隔離，未來一兩週將是關鍵的觀察期，疫情會不會在難民營中爆發開來，還有待持續追蹤。

除此之外，因為通訊的困難，難民們無法充份了解當下疫情的發展，近兩年來在阿拉干軍和政府軍的衝突，若開部份地區的網路通訊服務在一年多前已經被切斷，近期雖然有恢復網路服務，但只有無法上網的2G訊號，為了讓難民們接收到疫情相關訊，若開民間組織REC（Rakhine Ethnics Congress）正在努力尋找捐贈者。預計購買一百台長短波收音機發送到若開北部的十所難民營。為了安撫隨著疫情上升的社會不安氣氛，國務資政翁山蘇姬開始在臉書上與相關醫療單位及行政單位連線直播（4月初時，她曾為了安撫人民，開始以臉書直接面對民眾，後來疫情緩和，便向民眾公告暫停臉書更新)。她在直播中呼籲民眾要遵從衛生相關單位的宣導，表示政府會協助實堆及所有受感染的地區進行病毒篩檢，給予必要的治療，並強調政府將盡力照顧好若開人民。

Photo Credit：Reuters/達志影像 今年7月19日仰光紀念烈士節73週年，翁山蘇姬配戴口罩出席典禮。

仰光部份行政區宣佈行動管制，奈比都突然宣佈管制

自8月中旬若開邦發現第一例感染源不明的病例後，仰光也驗出曾與該病患接觸過的感染者，而這波發現的感染者多是輕症或無症狀感染者。令人可怕的是，仰光又先後出現兩例完全沒有接觸史的無症狀感染者。這兩位是住在不同行政區的年輕男性遠航船員，為了回到工作崗位及搭機出國的需求，自願申請做檢驗時才發現身上有新冠病毒，這兩例的出現，意味著仰光地區已有新冠病毒悄悄在蔓延中，但社區內到底有多少無症狀感染者？感染源又是來自何方？這些問題目前都無法回答。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 疫情之下的緬甸，照片中為仰光大金塔

目前能確定的是，若開邦及仰光地區的新增病例多數是傳染力強的變異病毒株。CDC官員Dr. Khin Khin Gyi在其臉書上，警告民眾要特別注意容易造成家庭群聚傳染的這波疫情。目前緬甸全國依舊實施著晚間12點到凌晨4點的宵禁命令，仰光已經有多個行政區宣佈行動管制，並嚴格執行宵禁命令違者一律監禁30天，出門必需配戴口罩否則將被罰款。9月3日當天奈比都則突然宣佈除了公家機關的公務人員以外，禁止其他地區的民眾進入市區，運送貨物的車輛則必需在關口交換司機，這個突如其來的限制令讓從各地出發前往奈比都洽公或是就醫的一般民眾措手不及。

一般民眾非要進入奈比都的話，必需視情況自費隔離14天或是21天後再自費做核酸檢測，檢測費用為二十萬緬幣（約新台幣4391元），實際上這樣的費用非一般人民所負擔得起。至今奈比都只有兩列境外移入的病例，有一例則是由俄羅斯回國的軍方人士。而除了軍方開始出現境外移入的病例之外，警務系統方面也出集體被隔離的情況，緬甸第二大商業城市曼德勒的警官訓練中心則出現一名來自若開邦的員警染疫，造成近百名的警員必需接受隔離。

自8月中以來，緬甸增加病例的速度快得驚人，根據緬甸CDC在9月4日的公告，全國累積病例數量已經有1133例，新增一例死亡病例，累積死亡人數一共7人，而中央選舉委員也宣佈，基於仰光和實堆的疫情擴散，是否影響11月的選舉暫無法決定，會視情況最晚會於10月公告是否暫時取消選舉。

最近的新增病例當有少部份是來自毛淡棉（Mawlamyine），多數則集中在仰光和實堆，大部份的病例均與若開邦有關聯。自8月10日起的兩週內，用各種交通工具由若開邦前往全國各地的民眾一共有七千多人，為了防堵病毒在各地大肆傳播，政府公告請這批人民盡快與相關衛生單位聯絡並接受隔離。可是至今只有一半的人民配合接受政府的隔離政策，尚有三千多名無法聯系，這個防疫漏洞必定會讓政府的防疫工作更加困難。翁山蘇姬也在她的連線直播中呼籲這三千多名旅客盡快出面配合政府防疫政策，否則將受到法律制裁；她強調因為事態嚴重，不配合政府隔離者將被以刑責較重的《傳染病防治法》審判。

這波疫情對緬甸全國的衝擊將會多大目前無法估計，但對若開邦而言無疑是雪上加霜，當南部疫情燒起時北部的戰火並沒有降溫的跡象，近日阿拉干軍將領吞滅奈向BBC控訴緬甸政府軍趁疫情成為焦點之際大量的把兵力調往若開北部，對此緬甸軍方尚未做出回應。阿拉干軍的指控是真是假就等時間來做證明。眼前只能為緬甸祈禱天佑緬甸！天佑若開！

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒