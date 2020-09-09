人體試驗出現「不良反應」，牛津大學武漢肺炎疫苗研發暫停

＊首圖為英國牛津大學於2020年4月23日時2名志願者進行首次疫苗人體試驗。

英國藥廠和牛津大學合作研發「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗在人體試驗中出現不良反應，實驗「例行性」的暫時中止。WHO指出，全球有近180組疫苗正在進行測試，但均尚未完成最後臨床試驗，預料疫苗在今年問世的可能性不高。不過包括中國、俄羅斯等國的疫苗研發，都在日前傳出已經進入最後測試階段，有望於今年年底上市。

（中央社）英國製藥業者阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和牛津大學合作研發武漢肺炎疫苗，由於1名受試者出現不良反應，實驗暫時中止。

《英國廣播公司》（BBC）報導，研究進入最後臨床階段，阿斯特捷利康公司表示，由於出現了「無法解釋的病症」，因此進入「例行的」暫停狀態。

全球展開研製疫苗競賽，牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和藥廠阿斯特捷利康合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的武漢肺炎實驗疫苗，第一與第二階段測試均成功，被認為是目前最有可能搶先問世的疫苗。

報導指出，實驗在近幾週邁入第三階段，約有3萬名受試者參與，地點包括美國、英國、巴西與南非。疫苗的第三階段測試通常會牽涉上萬名受試者，時間可能長達數年。

《BBC》醫藥記者華爾希（Fergus Walsh）指出，所有測試都暫時中止，等待獨立調查，檢視安全數據，決定是否重新啟動。

牛津大學發言人表示：「在大規模測試中，有可能發生受試者生病的情況，必須經過仔細地獨立檢視。」

《BBC》指出，這是牛津大學疫苗測試第2次暫停。這種情況在大型測試中頗為常見，每當有受試者出現不明原因的病症，被送往醫院時，測試就會暫停。預料測試在數天內將會重新啟動。

美國總統川普曾表示，希望疫苗能夠在11月3日美國總統大選之前完成。但他的發言令人憂心政治將會優先於安全，導致疫苗倉促問世。

根據世界衛生組織（WHO）數據，全球有近180組疫苗正在進行測試，但均尚未完成最後臨床試驗。WHO表示，由於需要時間安全地進行測試，預料疫苗在今年問世的可能性不高。

中國疫苗預計年底上市

3款中國正在研發的武漢肺炎疫苗，在中國服貿會上亮相。陸媒報導，3款疫苗都已進入第三期臨床試驗，若試驗順利，在年底就會上市，預計可生產6億劑。

陸媒《新京報》報導，2020年中國國際服務貿易交易會的公共衛生防疫專題展區，展出了3款開發中的武漢肺炎疫苗，其中2款由國藥集團中國生物研發，1款由科興生技研發。

報導引述國藥集團中國生物行銷中心副總經理羅林雲的說法，中國生物的2款疫苗已進入第三期臨床試驗，並在阿拉伯聯合大公國、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷等國家和地區展開，已有5萬人接種，樣本人群覆蓋115個國別。

報導指出，在中國以外，這2款疫苗已收到十餘個國家的臨床試驗批准。

另款由科興生技研發的疫苗，名為「克爾來福」，目前同樣已進入第三期臨床試驗，在巴西與印尼等國展開。

Photo Credit:AP/達志影像

報導提到，業者評估若這3款疫苗的第三期臨床試驗順利，最快在今年年底就能問世。中國生物與科興生技目前自行評估產能，各自能生產3億劑，換句話說，總計能生產6億劑疫苗。

根據中國外交部官網日前發布，中國外交部長王毅3日晚間在北京出席20國集團（G20）外長視訊會議時表示，中國正和11個國家合作開展武漢疫苗第三期臨床試驗，將在疫苗研製成功後，透過多種途徑、方式與各國共用。

俄國再公布第2支疫苗成果

俄羅斯《國際傳真社》（Interfax）報導，研究病毒的西伯利亞「維克多研究所」（Vector Institute）8日完成俄國第2支研發中的武漢肺炎疫苗第2階段試驗，也就是初步人體試驗。

俄羅斯8月公布了第一支武漢肺炎候選疫苗，是由莫斯科加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）研發。該疫苗上週開始進行後期試驗，預計會有4萬人參與。

《國際傳真社》引述聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）的說法報導，第2支研發中、以胜肽為基礎的疫苗，於7月27日展開人體試驗，共100人自願參與。

相關聲明指出：「最後一組共20名志願者已經出院。總計100名志願者全都接種2劑疫苗，並在醫院中完成23天觀察期。志願者感覺狀況良好。」

《國際傳真社》報導，試驗結果訂於9月30日公布。

台灣的疫苗進度？

台灣已有3支武漢肺炎疫苗進入第一期臨床試驗；國衛院長梁賡義7日時表示，國衛院選定DNA疫苗研發，希望爭取經費進行武漢肺炎疫苗臨床試驗，快的話有望在年底進行。

武漢肺炎疫情爆發時，國家衛生研究院啟動疫苗開發計畫，利用現有的技術平台與生物製劑廠的生產能量推動4大疫苗開發平台，包含胜肽疫苗、DNA疫苗、重組病毒疫苗及次單元疫苗等。

國衛院長梁賡義在記者會後接受媒體聯訪時表示，經動物試驗進行免疫與功效評估後，國衛院選定DNA疫苗作為後續疫苗開發主軸。希望爭取經費，讓研究往前走，進行臨床試驗。

有關研發進度，梁賡義表示，若計畫快的話，年底可進行第一期臨床試驗，明年1月做第二期。如果有緊急授權，第二期成效不錯的話，可以開始生產使用並同時進行第三期。

不過，梁賡義說，第三期臨床對台灣是一個挑戰，因為防疫有成，發生率很低，必須跟國外合作。但目前進度就是先把第一、第二期做完。

根據國衛院先前公布的資料，目前DNA疫苗在完成動物免疫與功效評估後，實驗結果證實可以產生非常高的中和病毒抗體效價。同時，實驗結果也顯示能夠促使免疫反應趨向Th1免疫反應，代表能夠減少產生有害反應的風險。此實驗結果也呼應世界衛生組織（WHO）提出疫苗需要產生Th1免疫反應的建議。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡