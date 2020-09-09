《爆怒時速》：未夠驚嚇，全靠影帝挽救

關於公路汽車殺手電影，最早可以追溯到1971年Steven Spielberg的處女作《Duel》，香港當年翻譯做《飛車殺機》和《飛車大追殺》，講述男主角在公路獨自駕車時被一輛裝載易燃物品的大卡車追殺，成為了經典，更開創了一個新片種。最近，有兩齣類似題材的電影在香港上映，分別是荷蘭的《憤路狂逃》（Tailgate）和荷里活的《爆怒時速》（Unhinged），我只看了後者。20年前《帝國驕雄》（Gladiator）奧斯卡影帝肌肉男Russell Crowe，如今竟然變成中年肥佬，全靠他的演出，才令電影提昇至合格分數。

「路怒症」（road rage）指司機帶著具侵略性的態度開車，引致道路上的爭吵和碰撞，甚至傷害他人生命。電影以此作為主題，講述正在辦理離婚的女主角Rachel（Caren Pistorius 飾）駕駛著私家車送兒子上學途中，在公路上塞車導致遲到，然後不小心觸怒了患有「路怒症」的男主角Tom Cooper（Russell Crowe飾）。Tom駕著私家車跟蹤Rachel，又偷去她的電話，逐一追殺她身邊的朋友和家人……

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基本上，戲中大部分劇情都非常誇張和超現實，但作為一齣公路汽車殺手電影或一般的冷血殺手電影，這其實絕對不是問題，因為觀眾都不是為了觀看合理的劇情而入場，只要電影拍得夠恐怖、夠刺激就可獲得官能上的滿足，例如《猛鬼街》（Nightmare on Elm Street）和《十三號星期五》（Friday the 13th）這些經典。

《爆怒時速》最大問題在於不夠恐怖，配樂、氣氛和張力營造還算可以，不過人物設定與劇情發展都去得唔夠盡，結局亦太普通。這可能是出於主流商業片定位的考慮吧？不想電影有cult片的味道。Russell Crowe很努力去飾演一位精神病司機，他已盡力用眼神和表情去嚇觀眾，但這個角色的設定先天上沒有給觀眾一種很變態和瘋狂的感覺，只讓人覺得他是一位行為荒謬的噪狂病人。而女主角Caren Pistorius的演出不過不失，純粹作為陰陽平衡而已。如果Russell Crowe參考經典恐怖片《閃靈》（The Shining）的Jack Nicholson的演出方式，相信能夠令電影變得更加驚嚇。

怎樣才算是一齣出色的恐怖片？能夠將恐怖情節帶回觀眾的現實生活，例如日本經典恐怖片《午夜凶靈》的電視機爬出貞子女鬼，嚇得我當年晚上每逢看到關閉著的電視機都會感到恐懼。對香港觀眾來說，公路汽車殺手片的確較難投入，因為大部分人都未必有駕駛私家車的習慣，先天不足。

最後，想推薦兩齣相關的作品：

韓國電影《恐怖故事3：來自火星的少女》（2016年）

其中一個單元故事叫《路怒》，講述在深夜時份的公路上，駕駛著私家車的情侶激嬲了開卡車的大叔，瘋狂的大叔不斷追殺，演變成一場求生之戰，拍得十分緊張、刺激和恐怖。

日本電影《原本以為只是手機掉了》（2018年）

由北川景子和田中圭主演的懸疑恐怖片，講述男主角跌了手機，導致女主角被連環殺人魔看上，社交媒體生活原來會暗藏殺機，部份橋段與《爆怒時速》殺手司機偷去女主角手機後的劇情發展有少許相似。

責任編輯：Alvin

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