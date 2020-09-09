不讓瘦肉精豬肉進入校園，國民黨、民眾黨提修法要「牛豬分離」

總統蔡英文日前宣布放寬美豬美牛進口，引發各界討論。國民黨立法院黨團今（9）日上午在立法院召開記者會，提出《食品衛生管理法》、《學校衛生法》部分條文修正草案，將「不得使用瘦肉精於食品內」入法；在風險控管必須聲明「使用狀況」而非「標示」；未來也將明訂禁止含有瘦肉精的相關肉品及再製品使用在學校營養午餐。除了國民黨，民眾黨和時代力量也都提出相關修法、呼籲民進黨政府「傾聽民意」。

國民黨：牛豬分離清楚入法

國民黨黨團書記長林奕華指出，把目前台灣已有高度共識的「牛豬分離」清楚入法，明定國內外的肉品及其他相關產製品，除牛肉及其他相關產製品，已依中央主管機關根據國人膳食習慣為風險評估所訂定的安全容許標準者外，不得檢出乙型受體素（瘦肉精）。

林奕華表示，考量國際貿易誠信，仍不宜貿然改變肉品開放政策，但為免政府日後一再開放含瘦肉精其他肉品來台，所以在《食品衛生管理法》第15條增訂限制條款，符合牛豬分離精神。換言之，就是禁止政府放寬美豬進口。

林奕華表示，國民黨團也將提案在《食品衛生管理法》第22條中增訂，食品及食品原料的容器或外包裝應以中文及通用符號，明顯標示乙型受體素（瘦肉精）使用狀況的聲明，以利國人在購買時選擇。

另外，針對教育部日前宣布校園團膳一律使用國內肉品，林奕華指出，現行《學校衛生法》僅規定學校膳食食材應優先採用在地農產品，也僅禁止基改食品，未包含乙型受體素（瘦肉精）。林奕華表示，為讓教育部的承諾真的能夠約束廠商，做到真正的把關，國民黨團也將提出《學校衛生法》第23條條文修正草案，將學校膳食禁止使用的食材，加入含乙型受體素（瘦肉精）的生鮮食材及其加工品。

國民黨副書記長鄭麗文也指出，當年馬政府進口美牛、牛豬分離政策，當時國民黨立院有3/4席次，為了不讓含有狂牛症疑慮的牛骨、脊隨、內臟、頭骨進入台灣，在《食品安全衛生管理法》第15條中，訂定了「除依中央主管機關根據國人膳食習慣為風險評估所訂定安全容許標準者外，不得檢出乙型受體素。」的但書，結果現在被農委會利用來迴避國會監督，直接用行政命令強渡關山。

鄭麗文表示，因此根本解決的方式，是再回到立法院，在廣大民意支持下修法，只要法律明定禁用萊劑且零檢出，無論是總統還是行政命令即刻失效，國人就不用害怕含萊劑的美豬大舉入台。

立委李德維表示，身為立法委員，也是學生的家長，不願讓自己的孩子在營養午餐內吃到含有萊劑的美豬，雖然有《學校衛生法》保護學生不會吃到含有萊劑的美豬，但是走出學校之後，包括安親班、補習班甚至幼兒園等場所，沒有相關法律的保護之下，難保學生不會吃到。

不只國民黨，民眾黨也要提修法

日前教育部也發函要求各級學校營養午餐、供應膳食應依《學校衛生法》規定，一律使用國內優質豬肉、牛肉。但民眾黨黨團總召賴香伶就指出，《學校衛生法》無法規範幼兒園、安親班等兒少機構，黨團在9月4日的法案小組會議通過決議，將提出相關修法。

包括《學校衛生法》第23條、《幼兒教育及照顧法》第25條、《兒童及少年福利與權益保障法》第83條等3項修正草案，要嚴格規範「禁止使用含乙型受體素、基因改造之生鮮食材及其初級加工品、相關產製品」，請民進黨政府一同跟替人民把關食品安全的風。

時代力量黨團也連續2天召開記者會，雖然並未提出修法，但反對這次的行政命令只預告最短的7 天，應依照相關法規，以及過去審議案例，至少預告60天再公告。並在預告期間召開公聽會或聽證會。行政命令公告前，應先經立院質詢，並由委員會召委排審，讓立委們實質審查。

民進黨如何回應？

《中央社》報導，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，提修正草案是立委跟黨團的權利，就看最後送什麼案子再討論；對於學校營養午餐部分，政府第一時間就根據學校衛生法，宣布一律使用國產肉品，而國內肉品不可能含有萊克多巴胺，不修法也是一樣，因此他認為這不是法律上的問題。

至於牛豬分離入法，鄭運鵬說，顯然國民黨是要明確表達他們要在台灣把美國肉品和國際標準脫鉤，不然，現在衛福部採用專家會議的意見，把豬腎這類有特殊飲食可能的部位，將容許標準獨立降低，並且全面強制標示，這應該足夠讓國人做判斷選擇，他認為不需要做這種政治修法。

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核稿編輯：黃筱歡