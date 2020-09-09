提醒同胞「捷克是自由的國家」：中國客戶取消700萬元鋼琴訂單，捷克富商全買下

（中央社）捷克億萬富豪柯瑪瑞克（Karel Komárek）將透過家族基金會，向知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）接過因捷克參院議長訪台而丟掉的1筆中國訂單。他還說，更重要的是，捷克是自由的國家，「這是我個人最重視的，我謹以這個小小舉動來提醒同胞這一點」。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralová Petrofová）日前表示，在北京的1位客戶以捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣、影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的1筆訂單。

1864年成立的佩卓夫鋼琴營業額35%仰賴中國，他們憂心，捷中關係惡化將影響未來在中國的銷售。

據捷克媒體今天報導，億萬富豪柯瑪瑞克聽聞消息，宣布出手接單，說要力挺佩卓夫鋼琴，也要力挺議長維特齊訪台團所代表的價值觀。

據報導指出，柯瑪瑞克說：「我們一聽聞消息，當下決定買下這批鋼琴。我和妻子同意把鋼琴捐給捷克境內的學校，讓這些樂器成為捷克驕傲和凝聚力的象徵。」

柯瑪瑞克說：

「捷克是成功的國家，更重要的是，捷克是自由的國家。這是我個人最重視的，我謹以這個小小舉動來提醒同胞這一點。」

佩卓夫鋼琴對柯瑪瑞克的慷慨表達感謝之意，還說十分欣喜這批鋼琴將進入捷克校園。總裁佩卓夫瓦說，最讓她意外的，莫過於柯瑪瑞克在處理這批未經籌畫的買賣上，又快又果決。

柯瑪瑞克今年身家高居捷克第3。根據美國富比世（Forbes）官網，51歲的柯瑪瑞克身價約38億美元（約新台幣1123億元），1990年代以石油暨天然氣事業起家，2010年成立自己的投資集團。KKCG目前在娛樂、資訊科技、地產和生物醫學產業都有投資。

維特齊訪台，700萬元中國訂單被取消

捷克參議院議長維特齊訪台行程剛結束，就傳出中共當局展開報復行動的消息。捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）來自中國的訂單在當局壓力下被取消，業者憂心未來在中國的銷售將受到影響。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralová Petrofová）本月4日表示，在北京的1位客戶以捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣、影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的1筆訂單。

A Chinese piano trader canceled an order of $23.8m for pianos by Czech producer Petrof amid bilateral tensions triggered by Milos Vystrcil's Taiwan visit. China is Czech pianos' second-largest export destination. https://t.co/8X38vORzN3 pic.twitter.com/UHaBrvWvTg — Global Times (@globaltimesnews) September 7, 2020

1864年成立的佩卓夫鋼琴是歐洲重要的鋼琴製造商，營業額35%仰賴中國，去年用佩卓夫和其他品牌在中國賣出了6000架鋼琴。佩卓夫憂心，捷中關係惡化將影響未來在中國的銷售。

佩卓夫瓦告訴《捷克新聞社》（ČTK），這名在北京的客戶表示，中國政府正計畫對捷克和捷克製造的產品實施禁運，他實在繳不出罰金，只好取消訂單。這批鋼琴原本已準備好要交貨。

佩卓夫瓦說，鑑於中捷關係前景不明，目前佩卓夫在中國的代理商只能觀望，「他們不知道我們是他們的朋友還是敵人」。她也不清楚佩卓夫的員工能否順利拿到中國簽證，參加10月底舉行的上海國際樂器展覽會。

維特齊訪台引起中國高度不滿，中國外長王毅日前才威脅他將「付出深重代價」。

維特齊的前任柯加洛（Jaroslav Kubera）原本計畫在2月訪台，卻不幸在出發前猝逝。柯加洛生前曾收到一封署名中國駐捷克大使館的信，信中威脅他如果訪台，佩卓夫鋼琴、汽車製造商Škoda等仰賴中國的捷克企業將付出代價。

不過以整體貿易進出口的數字來看，中國依賴捷克的市場，多過於捷克依賴中國。

根據中國駐捷克大使館公佈資料， 2019年1-12月中捷雙邊貿易總額為293億美元，同比增長2.3%，佔捷外貿總額的7.8%。其中，捷克對中國出口25億美元，佔捷出口總額的1.2%；捷自中國進口268億美元，佔捷進口總額的15.2%；捷克對中國貿易逆差243億美元。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡