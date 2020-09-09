《天能》與燒腦的產地：「時間管理大師」諾蘭的8道難解謎題

文字：半個比爾｜圖表製作：Stellina Chen

這兩週院線片最熱門的話題，除了吐槽點滿滿的《花木蘭》之外，想必是已經上映第三週，卻讓許多觀眾腦袋運轉到幾乎快燒掉的《天能》。過往習於玩弄時間的諾蘭，再次展現他高超的技巧，帶來一場穿梭於順逆之間的時光之旅，卻在影迷心中留下無數疑惑。

其中，有8個問題需要好好解答。從電影剪不斷理還亂的時間軸，到逆轉門運作原理、最後大戰尼爾的數量，都讓人苦思許久。究竟，諾蘭在他的全新力作藏了什麼謎題？電影最核心的關鍵命題又該如何破解？現在，就跟著我們走入《天能》與燒腦的產地一探究竟！

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一、電影的時間軸怎麼跑的？

天能最讓人疑惑的，應該是片中交錯的時間點，由於逆轉許多次，讓人的腦袋無法跟上，甚至讓腦袋裡的晶片運轉過熱，以下就讓我們透過圖解，以主角經歷的時間線，來為大家解惑。

二、最後大戰的「時間鉗形攻勢」如何進行？

這相信是許多人的疑問，因為場面調度相當複雜，紅隊順時而行，藍隊逆時前進，搞得觀眾頭都亂了。究竟，這「時間鉗形攻勢」是怎麼一回事？

所謂「時間鉗形攻勢」，指的是派出一順一逆的兩個部隊，設定未來的某個時間點為任務終點，假設為X點。這時，順時間的紅色隊伍從現在的時間點開始出發，10分鐘後抵達X點。

Photo Credit: 《天能》劇照、華納兄弟

至於，逆時間的藍色部隊，則從X點倒退10分鐘，最後來到紅色隊伍出發的時間。這樣的用意在於，因為藍色的部隊是從未來逆行，所以可以看到紅隊可能遭遇的危機與阻礙，進而傳達給順時間而行的紅隊，以未來的經驗來幫助他們完成任務。

相同的時間鉗形攻勢，也出現在高速公路爭奪戰，使得薩托成功拿到演算機的最後元件——鈽241。

三、薩托如何拿到鈽元素的？

另一個巨大疑點，應是落在高速公路爭奪戰的劇情，究竟薩托如何拿到鈽元素的？

若我們從主角首次進入逆轉門之後來看，戴上面罩的他開著銀色汽車，一路來到高速公路，開到了逆行薩托與順行主角的黑色BMW之間。此時，順行的主角將橘色空盒子拋給薩托，鈽元素丟到了銀色車子。

Photo Credit: 《天能》劇照、華納兄弟

然而，這一過程卻被逆行薩托親眼目睹。於是薩托撞擊銀色車輛使其翻車，最後點火讓銀色車輛爆炸後結冰，而逆行的主角本以為自己能出其不意進攻，卻將鈽元素「雙手奉上」。

為何說是「雙手奉上」？原因在於順行主角將鈽元素丟到了銀色車輛上頭，如此一來，逆行薩托只要聯繫順行的同夥，在未來的銀色車輛把它取得即可，因為車輛是在過去翻覆，但在未來還是好好的停在倉庫前面。這正是「時間鉗形攻勢」的教科書運用，透過順逆兩方人馬進行夾擊，殺得敵人措手不及。

四、最後大戰出現了幾個尼爾？

說到最後大戰，讓人始終難以想透的另一個點，則是在任務執行的10分鐘之內，出現了幾個尼爾。答案是3個。

第一個是跟著藍隊出發的尼爾，執行逆時間前進的任務。第二個是過程中發現洞穴前方埋有地雷，於是走進逆轉門，試圖警告進入洞穴的主角與艾佛特卻沒能成功，最後開著卡車英勇拯救兩人。

Photo Credit: 《天能》劇照、華納兄弟

第三個則是從未來再次回到大戰現場的尼爾，處在逆行的時間方向，最後在地下洞穴開鎖，並幫主角擋下子彈後，壯烈犧牲於門前，用他的性命拯救世界。

值得一提的是，這是在同一時間地點的3個尼爾，但如果將範圍擴大至同一時間點，則位於基輔歌劇院的恐怖攻擊事件中，以逆轉子彈拯救主角的神秘男子也是尼爾。關於這點可以從背包吊飾辨認，地下洞穴門前的屍體、歌劇院神秘男子的背包，皆有相同吊飾。

五、逆轉門運作原理

本片核心的關鍵之一，逆轉門運作的原理，相信也是許多人想要了解的。關於這點，我們可以透過圖解，來分析主角在挪威自由港的歷程，進而解釋這個精妙的設計。

對於從未來回來的主角來說，他將與過去的自己展開一陣扭打，小心的射出子彈，因為發生的已經發生，所以過去的自己並不會死，接著再進入逆轉門，將時間轉回正向，最後被尼爾摘下頭盔後順利離去。

但對於過去的主角來說，他與尼爾進入房間後，將看到未來槍戰發生的彈孔，才會迎接從逆轉門出來的謎樣人物，當時他還不知道，這個全身包得密不透風的男子，就是未來的自己。

不過，為何門開啟的瞬間，會同時出現兩個主角？其實，這點由未來回來的主角視角來切入就很清楚。當門開起的時候，雖然他是從未來逆行，但在過去主角的眼中，卻是尚未發生的情況，直到逆轉門開啟，兩邊的時間才交會。

至於在尼爾那端，未來主角則改變方向變成順行，因此與尼爾在同樣的時間，展開了追逐。從過去的角度觀測，主角的確是出現了兩個，一個順行，一個逆行。但從未來的角度來看，順逆兩人均為同一人。

六、Tenet的意義為何？

關於片名 Tenet，敏銳的觀眾應該可以發現，「Tenet」順著讀與倒著讀皆是相同字彙。呼應到片中之意，則可以說是命定論的具象化展現。因為已經發生的注定會發生，所以就算逆著時間回到過去，並不會影響必然發生的結果，人們能做的就是在當下拼盡全力。



另一方面，Tenet 一字也出現在薩托矩陣（Sator Square）。所謂「薩托矩陣」，是由以下五個字彙所組成。

發現了嗎？這個矩陣以極有規律的方式呈現。從上讀到下，跟由下逆著讀到上，是一樣的。同理，從左讀到右，跟從右倒著讀回來，也是相同的。

本片有個相當奇妙的彩蛋，就是跟這「薩托矩陣」有極大關係，以下一一解答：

SATOR：片中大反派安德烈薩托的姓氏。

AREPO：畫出假畫的畫家，姓氏就是Arepo。

TENET：片名，有信條、信念之意，同時是拯救世界的組織名稱。

OPERA：歌劇院，開場的恐攻即是發生在烏克蘭基輔的歌劇院。

ROTAS：薩托公司名，可於挪威自由港逆轉門前的標誌見到。

可以看到，導演很認真的把「薩托矩陣」的字彙塞在電影中，若有要去二刷甚至三刷的人們，這將是值得細細尋找的隱藏版彩蛋。

七、祖父悖論與命定論

關於片中的穿梭時空理論，主要有祖父悖論與命定論兩者。祖父悖論的假設為，一旦人們回到過去殺掉自己的祖父後，殺掉祖父的自己就不可能存在。若此為真，則時光旅行不可能改變過去。

Photo Credit: 《天能》劇照、華納兄弟

但如果祖父悖論不存在，改變過去就有可能實現。這也是片中未來人所抱持的想法。由於未來的地球環境相當惡劣，他們決定毀滅過去的世界孤注一擲，畢竟情況也無法再更加惡化了。

不過，片中的時空理論實為命定論，就是尼爾重複述說的「已經發生的就會發生」。已經發生的結果無法改變，比如說鐵達尼號撞擊冰山為一事實，則它注定會在1912年發生，就算回到當時的鐵達尼號上頭也不可能阻止，因為該結果已經發生，無可撼動。

八、結局想表達什麼？

到了結局，可以看到主角最後拯救了凱特的性命，並殺掉了原先要處理掉凱特的普莉雅。由於主角先前就有將手機交給凱特，跟她說覺得有生命危險時，就打這通電話，未來的人會接到。

Photo Credit: 《天能》劇照、華納兄弟

所謂未來的人，其實就是主角在未來創立的組織。當未來的人接收到電話告知的地點後，讓主角得以預先埋伏，等待想要除掉凱特的普莉雅出現。正如同主角所言：「你得重新理解看待時間的角度。」

此處表達的，正是主角想要拯救他人的信念。充滿人性關懷的他，選擇出手救援無辜之人，無論是這個世界或是凱特。由於已經發生的注定會發生，他注定會在自身的未來創立天能組織，幫助過去的自己走過這段必經的旅途，還有遇到那個救了全世界的幕後功臣——尼爾。

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核稿編輯：楊士範