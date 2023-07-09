好市多起司檢出含致癌物環氧乙烷，主動聯絡1300名會員辦退貨，食藥署：最重可罰2億元
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這並非首次有進口產品被檢出環氧乙烷，去年哈根達斯使用的香草精受污染被驗出含環氧乙烷，包括法國、比利時、台灣等多個國家發布回收警訊；今年4月台北市衛生局則公布「檳城阿來白咖哩麵」及「Indomie特色雞肉風味湯麵」檢出殘留環氧乙烷。
（中央社）好市多油漬摩佐羅拉乾酪驗出致癌物環氧乙烷，對於受影響客戶處理方案，好市多昨（8）日晚間說明，將聯繫通知1300名購買受影響商品的會員，會員可憑購買紀錄辦理退貨。
好市多主動聯絡1300名會員：可憑購買紀錄退貨
有消費者接到好市多（Costco）通知，要召回被驗出環氧乙烷的起司產品，食藥署對此證實，好市多召回含致癌物環氧乙烷的油漬摩佐羅拉乾酪，同效期產品共輸入1批、總計913.92公斤，尚庫存156.4公斤，已請業者回收。
對於受影響客戶處理方案，好市多昨天晚間回覆，將會聯繫通知1300名購買此受影響商品的會員，會員可憑購買紀錄辦理退貨；若會員還留有商品，可一併帶至賣場辦理。
好市多稍早曾發布聲明表示，今年6月18日進口的Formaggio油漬摩佐羅拉乾酪，在邊境檢驗出環氧乙烷，已銷毀處理，好市多同時自主送驗其他批號商品，同樣檢出環氧乙烷。
好市多說明，台灣法規規定不得檢出環氧乙烷，為維護會員權益與身體健康，好市多已立即將所有產品下架並啟動自願性召回，若會員對商品有相關問題，可洽好市多客服尋求協助。
食藥署：在台灣不得檢出，最高可罰2億元
食藥署昨天公布，好市多從美國進口「油漬摩佐羅拉乾酪」檢出含潛在致癌物環氧乙烷，共1批913.92公斤，其中約757公斤已流入市面，除要求業者回收，最重可處新台幣2億元罰鍰。
有消費者表示，接到好市多來電通知召回某款起司產品，因為被檢出環氧乙烷（ethylene oxide, EtO），但對方僅強調在美國是合法添加，卻不願正面回應台灣規範部分。
衛生福利部食品藥物管理署昨天晚間發布簡訊指出，好市多股份有限公司向食藥署報驗1批產地為美國的「油漬摩佐羅拉乾酪」產品，重量456.96公斤（規格：0.68公斤/盒），產品有效日期2023年8年23日，6月26日於邊境檢出農藥殘留環氧乙烷1.407mg/kg評定不合格，依規定全數退運或銷毀。
食藥署表示，經查好市多公司曾輸入1批同產品仍在效期內（產品有效日期20230707、20230719），立即請好市多總公司所在地的高雄市政府衛生局啟動後市場查核機制。
高雄市衛生局6月27日至好市多公司查察，這批產品總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），經抽樣檢驗在7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277mg/kg與規定不符，已請業者回收。
食藥署副署長林金富告訴《中央社》記者，依《食品安全衛生管理法》規定，環氧乙烷在台灣食品中為不得檢出；已進口部分除下架回收銷毀外，並可依食安法，視情節輕重，處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
而在邊境查驗上，林金富說，因該產品之前沒有違規紀錄，將加強抽批為20%至50%，之後也會做整體風險研判。
環氧乙烷是什麼？
根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體聯訪表示，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。
顏宗海表示，若長期接觸環氧乙烷恐增加血癌、淋巴癌風險，也可能導致中樞及週邊神經系統病變，就算微量仍有致癌疑慮，建議業者應儘快釐清原因。
這並非首次有進口產品被檢出環氧乙烷，去年哈根達斯使用的香草精受污染被驗出含環氧乙烷，包括法國、比利時、台灣等多個國家發布回收警訊；今年4月台北市衛生局則公布「檳城阿來白咖哩麵」及「Indomie特色雞肉風味湯麵」檢出殘留環氧乙烷，要求販售場所下架同批號產品。
此外，過去食藥署邊境查驗違規名單中，也多次發現不合格進口泡麵，包括含肉及不含肉，檢出禁用農藥環氧乙烷。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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